Как приготовить классические панкейки на молоке

В Америке редкий завтрак обходится без панкейков

Панкейки на молоке с медом Фото: freepik.com

Панкейки – толстые пышные блинчики, по вкусу напоминающие бисквит. Это традиционное блюдо Северной Америки, популярное как в США, так и в Канаде.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Панкейки замешивают на основе молока и пекут на сухой сковороде. В Америке блинчики подают с черникой и поджаренным беконом, а в Канаде – с кленовым сиропом.

Панкейки на молоке: рецепт

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сахар – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Соль – щепотка

Молоко – 200 мл

Растительное масло – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Слегка взбить яйцо венчиком или вилкой, добавить растительное масло и молоко. Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Соединить мучную и яично-молочную смесь, перемешать. Разогреть сковороду, смазать маслом и ложкой аккуратно выложить тесто. Когда оно начнет пузыриться, перевернуть на другую сторону и продолжать жарить до золотистого цвета. Выложить готовые панкейки стопкой на сервировочные тарелки.

С чем подавать панкейки

Панкейки можно дополнять разнообразными добавками: ягодами (черникой, голубикой, малиной, клубникой и т. д.), фруктами (бананами, яблоками, грушами), шоколадом, орехами, медом.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганских банановых оладий. "Сегодня" также писали, как приготовить ароматные панкейки с изюмом, ромом и корицей

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram