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Как приготовить классические панкейки на молоке

В Америке редкий завтрак обходится без панкейков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Панкейки на молоке с медом
Панкейки на молоке с медом
Фото: freepik.com

Панкейки – толстые пышные блинчики, по вкусу напоминающие бисквит. Это традиционное блюдо Северной Америки, популярное как в США, так и в Канаде.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Панкейки замешивают на основе молока и пекут на сухой сковороде. В Америке блинчики подают с черникой и поджаренным беконом, а в Канаде – с кленовым сиропом.

Панкейки на молоке: рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Молоко – 200 мл
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.

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Способ приготовления:

  1. Слегка взбить яйцо венчиком или вилкой, добавить растительное масло и молоко.
  2. Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью.
  3. Соединить мучную и яично-молочную смесь, перемешать. 
  4. Разогреть сковороду, смазать маслом и ложкой аккуратно выложить тесто. Когда оно начнет пузыриться, перевернуть на другую сторону и продолжать жарить до золотистого цвета.
  5. Выложить готовые панкейки стопкой на сервировочные тарелки.

С чем подавать панкейки

Панкейки можно дополнять разнообразными добавками: ягодами (черникой, голубикой, малиной, клубникой и т. д.), фруктами (бананами, яблоками, грушами), шоколадом, орехами, медом. 

Напомним, ранее мы делились рецептом веганских банановых оладий. "Сегодня" также писали, как приготовить ароматные панкейки с изюмом, ромом и корицей

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Источник: Сегодня
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