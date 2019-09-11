Как приготовить классические панкейки на молоке
В Америке редкий завтрак обходится без панкейков
Панкейки – толстые пышные блинчики, по вкусу напоминающие бисквит. Это традиционное блюдо Северной Америки, популярное как в США, так и в Канаде.
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Панкейки замешивают на основе молока и пекут на сухой сковороде. В Америке блинчики подают с черникой и поджаренным беконом, а в Канаде – с кленовым сиропом.
Панкейки на молоке: рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 232 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Соль – щепотка
- Молоко – 200 мл
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
- Слегка взбить яйцо венчиком или вилкой, добавить растительное масло и молоко.
- Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью.
- Соединить мучную и яично-молочную смесь, перемешать.
- Разогреть сковороду, смазать маслом и ложкой аккуратно выложить тесто. Когда оно начнет пузыриться, перевернуть на другую сторону и продолжать жарить до золотистого цвета.
- Выложить готовые панкейки стопкой на сервировочные тарелки.
С чем подавать панкейки
Панкейки можно дополнять разнообразными добавками: ягодами (черникой, голубикой, малиной, клубникой и т. д.), фруктами (бананами, яблоками, грушами), шоколадом, орехами, медом.
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