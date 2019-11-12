Как приготовить классический хумус в домашних условиях

Хумус делают из гороха нут

Хумус классический Фото: Pexels

Хумус – популярная на Ближнем Востоке холодная закуска из нута с кунжутной пастой, которую традиционно подают с питой. Она пюреобразная, довольно пряная и маслянистая.

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Этот простой и вкусный классический рецепт – быстрый способ приготовления кремового хумуса без использования высушенных бобов или очистки их от кожуры. В хумусе содержится большое количество клетчатки, белков и полезных жиров.

Хумус: классический рецепт

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,5 чашки промытого и высушенного консервированного нута

1 зубчик чеснока, измельченный

1/2 чайной ложки тмина

1/2 чайной ложки соли

1/4 стакана свежего лимонного сока (около 2 лимонов)

2 столовые ложки воды

1/4 стакана тахини

1/4 стакана оливкового масла

Способ приготовления:

Добавьте нут, чеснок, тмин и соль в кухонный комбайн. Измельчите. Постепенно добавляйте лимонный сок, а затем воду, пока работает кухонный комбайн. Добавьте тахини и продолжайте измельчать. Следующим добавьте оливковое масло. Охладите в течение 30 минут. Украсьте оливковым маслом, целым нутом, семенами кунжута и нарезанной петрушкой. Подавайте вместе с питой.

Как сделать хумус вкуснее и как его хранить

Хранят хумус в холодильнике в течение 3-х дней. В морозилке закуска может храниться месяц. Если она немного подсохла, добавьте оливковое масло.

Вкус хумуса можно разнообразить. Для этого в закуску добавляют обжаренные красный перец, лук, помидоры, а также сыр фета, кедровые орешки, какао, тыквенное пюре.

Напомним, ранее мы делились рецептом свекольного хумуса. "Сегодня" также писали, как приготовить дип из баклажанов по рецепту Джейми Оливера.

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