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Как приготовить классический хумус в домашних условиях

Хумус делают из гороха нут

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:19
Хумус классический
Хумус классический
Фото: Pexels

Хумус – популярная на Ближнем Востоке холодная закуска из нута с кунжутной пастой, которую традиционно подают с питой. Она пюреобразная, довольно пряная и маслянистая.

Смотрите видео, как сделать оригинальные домашние соусы:

Этот простой и вкусный классический рецепт – быстрый способ приготовления кремового хумуса без использования высушенных бобов или очистки их от кожуры. В хумусе содержится большое количество клетчатки, белков и полезных жиров.

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Хумус: классический рецепт

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,5 чашки промытого и высушенного консервированного нута
  • 1 зубчик чеснока, измельченный
  • 1/2 чайной ложки тмина
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 стакана свежего лимонного сока (около 2 лимонов)
  • 2 столовые ложки воды
  • 1/4 стакана тахини
  • 1/4 стакана оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Добавьте нут, чеснок, тмин и соль в кухонный комбайн. Измельчите.
  2. Постепенно добавляйте лимонный сок, а затем воду, пока работает кухонный комбайн.
  3. Добавьте тахини и продолжайте измельчать.
  4. Следующим добавьте оливковое масло.
  5. Охладите в течение 30 минут.
  6. Украсьте оливковым маслом, целым нутом, семенами кунжута и нарезанной петрушкой.
  7. Подавайте вместе с питой.

Как сделать хумус вкуснее и как его хранить

Хранят хумус в холодильнике в течение 3-х дней. В морозилке закуска может храниться месяц. Если она немного подсохла, добавьте оливковое масло.

Вкус хумуса можно разнообразить. Для этого в закуску добавляют обжаренные красный перец, лук, помидоры, а также сыр фета, кедровые орешки, какао, тыквенное пюре.

Напомним, ранее мы делились рецептом свекольного хумуса. "Сегодня" также писали, как приготовить дип из баклажанов по рецепту Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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