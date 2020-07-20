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Как приготовить классический коктейль "Маргарита"

Сегодня, 18:03

Вы можете подавать напиток со льдом или без – все зависит от ваших предпочтений

"Маргарита" – это солоноватый кислый коктейль на текиле с лаймовым соком. По легенде, его придумал мексиканский бармен Карлос Харрера в 1938 году. Он был настолько поражен красотой посетительницы бара, что придумал для нее особый коктейль. Даму звали Маргарита и она была начинающей актрисой.

Коктейль "Маргарита" классический

Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 минуты

Калорийность:

  • 168 ккал

Ингредиенты:

  • 35 мл текилы Reposado
  • 20 мл ликера Куантро
  • 35 мл свежевыжатого лаймового сока
  • Горсть кубиков льда
  • Долька лайма и соль – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
  2. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
  3. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
  4. Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.

Полезный совет

Чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом "Маргариты" с розовым вином, а также писали, как сделать "Маргариту" с клюквой.

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Источник: Сегодня
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