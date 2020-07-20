Как приготовить классический коктейль "Маргарита"
Вы можете подавать напиток со льдом или без – все зависит от ваших предпочтений
"Маргарита" – это солоноватый кислый коктейль на текиле с лаймовым соком. По легенде, его придумал мексиканский бармен Карлос Харрера в 1938 году. Он был настолько поражен красотой посетительницы бара, что придумал для нее особый коктейль. Даму звали Маргарита и она была начинающей актрисой.
Коктейль "Маргарита" классический
Время приготовления:
- 3 минуты
Калорийность:
- 168 ккал
Ингредиенты:
- 35 мл текилы Reposado
- 20 мл ликера Куантро
- 35 мл свежевыжатого лаймового сока
- Горсть кубиков льда
- Долька лайма и соль – для украшения
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Способ приготовления:
- Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
- Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
- Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
- Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.
Полезный совет
Чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.
Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:
Напомним, ранее мы делились рецептом "Маргариты" с розовым вином, а также писали, как сделать "Маргариту" с клюквой.
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