Как приготовить классический коктейль "Маргарита"

Вы можете подавать напиток со льдом или без – все зависит от ваших предпочтений

"Маргарита" – это солоноватый кислый коктейль на текиле с лаймовым соком. По легенде, его придумал мексиканский бармен Карлос Харрера в 1938 году. Он был настолько поражен красотой посетительницы бара, что придумал для нее особый коктейль. Даму звали Маргарита и она была начинающей актрисой.

Коктейль "Маргарита" классический

Коктейль "Маргарита" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 минуты

Калорийность:

168 ккал

Ингредиенты:

35 мл текилы Reposado

20 мл ликера Куантро

35 мл свежевыжатого лаймового сока

Горсть кубиков льда

Долька лайма и соль – для украшения

Способ приготовления:

Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью. Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.

Полезный совет

Чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом "Маргариты" с розовым вином, а также писали, как сделать "Маргариту" с клюквой.

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