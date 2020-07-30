Как приготовить классический лимонный чизкейк в духовке
Рецепт домашнего чизкейка из маскарпоне с лимонным вкусом
Лимонный чизкейк в духовке – один из самых популярных и любимых. Он легкий, нежный и вкусный, с приятной цитрусовой кислинкой. Готовый десерт можно украсить просеянной сахарной пудрой, сушеными ломтиками лимона и свежей малиной.
Лимонный чизкейк в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 281 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 мл жирных сливок
- 200 г маскарпоне
- 4 яичных желтка
- 1 стакан сахара
- 2 крупных лимона
- 1 ч.л. кукурузного крахмала
- 150 г печенья
- 100 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 °C.
- Все продукты для крема нужно заранее достать из холодильника. Сливочный сыр, яйца и сливки должны быть комнатной температуры.
- Печенье измельчить в блендере и смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить крошки в разъемную форму и довольно плотно утрамбовать ложкой. Выпекать песочную основу около 10 минут в разогретой до 180 °C духовке, затем вынуть и остудить. Температуру в духовке уменьшить до 160 °C.
- В глубокой миске соединить желтки, сливки и сахар. Венчиком довести смесь до однородного состояния. Лимоны тщательно вымыть и пюрировать с помощью блендера вместе с кожурой около двух минут. Смешать сливочную смесь и лимонное пюре. Вмешать маскарпоне в лимонно-сливочную смесь, добавить кукурузный крахмал, перемешать.
- Получившийся крем вылить в форму с песочной основой. Поверхность разровнять лопаткой.
- Поставить форму с чизкейком в глубокий противень (или глубокую форму), в которую налить кипяток. Вода в противне должна доходить примерно до середины формы с чизкейком.
- Выпекать чизкейк около 60 минут.
- У готового чизкейка, при потряхивании формы, серединка должна слегка дрожать.
- Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей примерно на час.
- Форму с остывшим чизкейком затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь.
Полезный совет
Если у вас разъемная форма, плотно заверните ее в фольгу, чтобы вода не попала внутрь.
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Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.
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