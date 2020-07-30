Как приготовить классический лимонный чизкейк в духовке

Рецепт домашнего чизкейка из маскарпоне с лимонным вкусом

Лимонный чизкейк в духовке – один из самых популярных и любимых. Он легкий, нежный и вкусный, с приятной цитрусовой кислинкой. Готовый десерт можно украсить просеянной сахарной пудрой, сушеными ломтиками лимона и свежей малиной.

Лимонный чизкейк в духовке

Лимонный чизкейк из маскарпоне Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 мл жирных сливок

200 г маскарпоне

4 яичных желтка

1 стакан сахара

2 крупных лимона

1 ч.л. кукурузного крахмала

150 г печенья

100 г сливочного масла

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 °C. Все продукты для крема нужно заранее достать из холодильника. Сливочный сыр, яйца и сливки должны быть комнатной температуры. Печенье измельчить в блендере и смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить крошки в разъемную форму и довольно плотно утрамбовать ложкой. Выпекать песочную основу около 10 минут в разогретой до 180 °C духовке, затем вынуть и остудить. Температуру в духовке уменьшить до 160 °C. В глубокой миске соединить желтки, сливки и сахар. Венчиком довести смесь до однородного состояния. Лимоны тщательно вымыть и пюрировать с помощью блендера вместе с кожурой около двух минут. Смешать сливочную смесь и лимонное пюре. Вмешать маскарпоне в лимонно-сливочную смесь, добавить кукурузный крахмал, перемешать. Получившийся крем вылить в форму с песочной основой. Поверхность разровнять лопаткой. Поставить форму с чизкейком в глубокий противень (или глубокую форму), в которую налить кипяток. Вода в противне должна доходить примерно до середины формы с чизкейком. Выпекать чизкейк около 60 минут. У готового чизкейка, при потряхивании формы, серединка должна слегка дрожать. Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей примерно на час. Форму с остывшим чизкейком затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь.

Полезный совет

Если у вас разъемная форма, плотно заверните ее в фольгу, чтобы вода не попала внутрь.

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Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.

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