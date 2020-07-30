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Как приготовить классический лимонный чизкейк в духовке

Сегодня, 14:54

Рецепт домашнего чизкейка из маскарпоне с лимонным вкусом

Лимонный чизкейк в духовке – один из самых популярных и любимых. Он легкий, нежный и вкусный, с приятной цитрусовой кислинкой. Готовый десерт можно украсить просеянной сахарной пудрой, сушеными ломтиками лимона и свежей малиной.

Лимонный чизкейк в духовке

Лимонный чизкейк из маскарпоне
Лимонный чизкейк из маскарпоне
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 мл жирных сливок
  • 200 г маскарпоне
  • 4 яичных желтка
  • 1 стакан сахара
  • 2 крупных лимона
  • 1 ч.л. кукурузного крахмала
  • 150 г печенья
  • 100 г сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 °C.
  2. Все продукты для крема нужно заранее достать из холодильника. Сливочный сыр, яйца и сливки должны быть комнатной температуры.
  3. Печенье измельчить в блендере и смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить крошки в разъемную форму и довольно плотно утрамбовать ложкой. Выпекать песочную основу около 10 минут в разогретой до 180 °C духовке, затем вынуть и остудить. Температуру в духовке уменьшить до 160 °C.
  4. В глубокой миске соединить желтки, сливки и сахар. Венчиком довести смесь до однородного состояния. Лимоны тщательно вымыть и пюрировать с помощью блендера вместе с кожурой около двух минут. Смешать сливочную смесь и лимонное пюре. Вмешать маскарпоне в лимонно-сливочную смесь, добавить кукурузный крахмал, перемешать.
  5. Получившийся крем вылить в форму с песочной основой. Поверхность разровнять лопаткой.
  6. Поставить форму с чизкейком в глубокий противень (или глубокую форму), в которую налить кипяток. Вода в противне должна доходить примерно до середины формы с чизкейком.
  7. Выпекать чизкейк около 60 минут.
  8. У готового чизкейка, при потряхивании формы, серединка должна слегка дрожать.
  9. Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей примерно на час.
  10. Форму с остывшим чизкейком затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь.

Полезный совет

Если у вас разъемная форма, плотно заверните ее в фольгу, чтобы вода не попала внутрь.

Смотрите видео, как сделать клубничный чизкейк без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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