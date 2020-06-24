Как приготовить классический соус бешамель
Изобретение этого французского соуса приписывается Луи де Бешамелю, маркизу де Нуантель
Бешамель входит в пятерку основных соусов французской кухни (остальные четыре – велют, эспаньоль, голландез и томатный). Его популярность объясняется простотой приготовления и универсальностью: бешамель одинаково хорошо подходит к горячим мясным, рыбным и овощным блюдам. Этот соус – незаменимый ингредиент итальянской лазаньи.
Для приготовления классического соуса бешамель вам понадобится пшеничная мука, сливочное масло и молоко, а также специи: соль, перец и мускатный орех. Часто молоко, предназначенное для приготовления соуса, ароматизируют лавровым листом, луком шалот и гвоздикой.
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 50 г муки
- 500 мл молока
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. молотого перца
- Щепотка мускатного ореха
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Способ приготовления:
- Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, добавить муку. Перемешать венчиком и обжарить до появления золотистого оттенка.
- Тонкой струйкой влить 150 мл холодного молока, постоянно помешивая. Довести до кипения и влить остальное молоко. Тщательно перемешать, уделяя особенное внимание стенкам и уголкам сотейника. Довести соус до кипения и проварить еще 3-4 минуты.
- Добавить соль и специи. Настоящий бешамель должен быть без комочков, но если не получилось так с первого раза – протираем через сито.
Ингредиенты:
- 1 средняя луковица
- 1 стакан молока
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 ст.л. муки
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Очищенную и нарезанную луковицу залить кипящим молоком и дать остыть. Так молоко пропитается вкусом и ароматом лука.
- В сковороде растопить столовую ложку сливочного масла и добавить муку. Постоянно помешивая, быстро обжарить муку в масле. Мелкими порциями влить процеженное молоко, настоянное на луке, не забывая помешивая венчиком.
- Добавить специи и проварить соус до загустения, не прекращая мешать.
Ингредиенты:
- 2 ст. л. муки
- 30 г сливочного масла
- Молоко
- Лук репчатый мелкий
- Лист лавровый – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Тертый мускатный орех
- Перец свежемолотый – по вкусу
- Гвоздика целая
- Несколько столовых ложек горчицы (дижонской, французской с немолотыми зернами, английской)
Способ приготовления:
- Смешать в сотейнике молоко, четверть головки репчатого лука, в которую воткнуты два бутона гвоздики, лавровый лист и мускатный орех. Довести до кипения и снять с плиты. Остывшее молоко процедить.
- В отдельной посуде растопить сливочное масло, всыпать муку. Обжарить на среднем огне, помешивая, до легкого золотистого оттенка.
- Медленно влить молоко и, постоянно перемешивая, варить бешамель до загустения. Приправить солью и перцем. В конце добавить горчицу и перемешать.
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