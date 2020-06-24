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Как приготовить классический соус бешамель

Сегодня, 09:15

Изобретение этого французского соуса приписывается Луи де Бешамелю, маркизу де Нуантель

Бешамель входит в пятерку основных соусов французской кухни (остальные четыре – велют, эспаньоль, голландез и томатный). Его популярность объясняется простотой приготовления и универсальностью: бешамель одинаково хорошо подходит к горячим мясным, рыбным и овощным блюдам. Этот соус – незаменимый ингредиент итальянской лазаньи.

Как сварить бешамель

Для приготовления классического соуса бешамель вам понадобится пшеничная мука, сливочное масло и молоко, а также специи: соль, перец и мускатный орех. Часто молоко, предназначенное для приготовления соуса, ароматизируют лавровым листом, луком шалот и гвоздикой.

Простой соус бешамель

Соус бешамель классический
Соус бешамель классический
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 500 мл молока
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. молотого перца
  • Щепотка мускатного ореха

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Способ приготовления:

  1. Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, добавить муку. Перемешать венчиком и обжарить до появления золотистого оттенка.
  2. Тонкой струйкой влить 150 мл холодного молока, постоянно помешивая. Довести до кипения и влить остальное молоко. Тщательно перемешать, уделяя особенное внимание стенкам и уголкам сотейника. Довести соус до кипения и проварить еще 3-4 минуты.
  3. Добавить соль и специи. Настоящий бешамель должен быть без комочков, но если не получилось так с первого раза – протираем через сито.

Бешамель с луком

Бешамель с луком
Бешамель с луком
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 средняя луковица
  • 1 стакан молока
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст.л. муки
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очищенную и нарезанную луковицу залить кипящим молоком и дать остыть. Так молоко пропитается вкусом и ароматом лука.
  2. В сковороде растопить столовую ложку сливочного масла и добавить муку. Постоянно помешивая, быстро обжарить муку в масле. Мелкими порциями влить процеженное молоко, настоянное на луке, не забывая помешивая венчиком.
  3. Добавить специи и проварить соус до загустения, не прекращая мешать.

Горчичный соус бешамель

Французский соус бешамель
Французский соус бешамель
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. муки
  • 30 г сливочного масла
  • Молоко
  • Лук репчатый мелкий
  • Лист лавровый – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Тертый мускатный орех
  • Перец свежемолотый – по вкусу
  • Гвоздика целая
  • Несколько столовых ложек горчицы (дижонской, французской с немолотыми зернами, английской)

Способ приготовления:

  1. Смешать в сотейнике молоко, четверть головки репчатого лука, в которую воткнуты два бутона гвоздики, лавровый лист и мускатный орех. Довести до кипения и снять с плиты. Остывшее молоко процедить.
  2. В отдельной посуде растопить сливочное масло, всыпать муку. Обжарить на среднем огне, помешивая, до легкого золотистого оттенка.
  3. Медленно влить молоко и, постоянно перемешивая, варить бешамель до загустения. Приправить солью и перцем. В конце добавить горчицу и перемешать.

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Источник: Сегодня
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