Как приготовить классический соус бешамель

Изобретение этого французского соуса приписывается Луи де Бешамелю, маркизу де Нуантель

Бешамель входит в пятерку основных соусов французской кухни (остальные четыре – велют, эспаньоль, голландез и томатный). Его популярность объясняется простотой приготовления и универсальностью: бешамель одинаково хорошо подходит к горячим мясным, рыбным и овощным блюдам. Этот соус – незаменимый ингредиент итальянской лазаньи.

Как сварить бешамель

Для приготовления классического соуса бешамель вам понадобится пшеничная мука, сливочное масло и молоко, а также специи: соль, перец и мускатный орех. Часто молоко, предназначенное для приготовления соуса, ароматизируют лавровым листом, луком шалот и гвоздикой.

Простой соус бешамель

Соус бешамель классический Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

50 г муки

500 мл молока

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. молотого перца

Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, добавить муку. Перемешать венчиком и обжарить до появления золотистого оттенка. Тонкой струйкой влить 150 мл холодного молока, постоянно помешивая. Довести до кипения и влить остальное молоко. Тщательно перемешать, уделяя особенное внимание стенкам и уголкам сотейника. Довести соус до кипения и проварить еще 3-4 минуты. Добавить соль и специи. Настоящий бешамель должен быть без комочков, но если не получилось так с первого раза – протираем через сито.

Бешамель с луком

Бешамель с луком Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 средняя луковица

1 стакан молока

1 ст. л. сливочного масла

1 ст.л. муки

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Очищенную и нарезанную луковицу залить кипящим молоком и дать остыть. Так молоко пропитается вкусом и ароматом лука. В сковороде растопить столовую ложку сливочного масла и добавить муку. Постоянно помешивая, быстро обжарить муку в масле. Мелкими порциями влить процеженное молоко, настоянное на луке, не забывая помешивая венчиком. Добавить специи и проварить соус до загустения, не прекращая мешать.

Горчичный соус бешамель

Французский соус бешамель Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 ст. л. муки

30 г сливочного масла

Молоко

Лук репчатый мелкий

Лист лавровый – по вкусу

Соль – по вкусу

Тертый мускатный орех

Перец свежемолотый – по вкусу

Гвоздика целая

Несколько столовых ложек горчицы (дижонской, французской с немолотыми зернами, английской)

Способ приготовления:

Смешать в сотейнике молоко, четверть головки репчатого лука, в которую воткнуты два бутона гвоздики, лавровый лист и мускатный орех. Довести до кипения и снять с плиты. Остывшее молоко процедить. В отдельной посуде растопить сливочное масло, всыпать муку. Обжарить на среднем огне, помешивая, до легкого золотистого оттенка. Медленно влить молоко и, постоянно перемешивая, варить бешамель до загустения. Приправить солью и перцем. В конце добавить горчицу и перемешать.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить соусы к шашлыку. Мы также рассказывали, как сделать соус винегрет.

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