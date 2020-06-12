Как приготовить клубничное гаспачо: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт освежающего летнего супа

Гаспачо – всемирно известный суп из свежих помидоров, которые просто пробиваются в блендере. Он идеален в летнюю жару.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", советует добавить в это блюдо клубнику. Пошаговый рецепт клубничного гаспачо с видео смотрите ниже.

Гаспачо с клубникой

Холодный клубничный суп гаспачо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

85 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г спелых помидоров

300 г клубники

1/2 шт. зеленого сельдерея

2 свежих огурца

2 болгарских перца

Паприка

Черный молотый перец

1 лимон

50 мл оливкового масла

Способ приготовления:

Подготовьте ингредиенты: нарежьте помидоры, сельдерей, огурцы, болгарский перец и клубнику. Сложите все в миску и взбейте блендером до получения пюре. Добавьте немного сока лимона, сахара и черного перца.

Как подавать клубничное гаспачо

Сразу после приготовления перелейте суп в миски и украсьте мятой или базиликом.

Напомним, ранее мы делились самым простым рецептом гаспачо. Сегодня.Lifestyle также рассказывали о секретах приготовления гаспачо.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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