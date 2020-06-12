Как приготовить клубничное гаспачо: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт освежающего летнего супа
Гаспачо – всемирно известный суп из свежих помидоров, которые просто пробиваются в блендере. Он идеален в летнюю жару.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", советует добавить в это блюдо клубнику. Пошаговый рецепт клубничного гаспачо с видео смотрите ниже.
Гаспачо с клубникой
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 85 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г спелых помидоров
- 300 г клубники
- 1/2 шт. зеленого сельдерея
- 2 свежих огурца
- 2 болгарских перца
- Паприка
- Черный молотый перец
- 1 лимон
- 50 мл оливкового масла
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Способ приготовления:
- Подготовьте ингредиенты: нарежьте помидоры, сельдерей, огурцы, болгарский перец и клубнику.
- Сложите все в миску и взбейте блендером до получения пюре.
- Добавьте немного сока лимона, сахара и черного перца.
Как подавать клубничное гаспачо
Сразу после приготовления перелейте суп в миски и украсьте мятой или базиликом.
Напомним, ранее мы делились самым простым рецептом гаспачо. Сегодня.Lifestyle также рассказывали о секретах приготовления гаспачо.
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