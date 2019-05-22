Как приготовить клубничное мороженое с йогуртом

Вкусный и несложный в приготовлении летний десерт

Клубничное мороженое с йогуртом Фото: freepik.com

Если вы сомневаетесь в натуральности магазинного мороженого, знайте: вкусный десерт можно приготовить своими руками из понятных ингредиентов. Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое с клубникой и лимонным соком.

Смотрите видео, какую клубнику можно найти на прилавках магазинов:

Клубничное мороженое

Ингредиенты:

Клубника, помытая и очищенная – 450 г

Сахар – 2/3 чашки (130 г)

Водка или Кирш – 2 чайные ложки (по желанию)

Натуральный несладкий йогурт (необезжиренный) – 1 чашка (140 г)

Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка

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Рецепт приготовления:

Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать. Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать. В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной. По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно. Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа. Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя. Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.

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