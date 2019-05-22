Как приготовить клубничное мороженое с йогуртом
Вкусный и несложный в приготовлении летний десерт
Если вы сомневаетесь в натуральности магазинного мороженого, знайте: вкусный десерт можно приготовить своими руками из понятных ингредиентов. Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое с клубникой и лимонным соком.
Смотрите видео, какую клубнику можно найти на прилавках магазинов:
Клубничное мороженое
Ингредиенты:
- Клубника, помытая и очищенная – 450 г
- Сахар – 2/3 чашки (130 г)
- Водка или Кирш – 2 чайные ложки (по желанию)
- Натуральный несладкий йогурт (необезжиренный) – 1 чашка (140 г)
- Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка
Рецепт приготовления:
- Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать.
- Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать.
- В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной.
- По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно.
- Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа.
- Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя.
- Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке.
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Источник: Сегодня