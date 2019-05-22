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Как приготовить клубничное мороженое с йогуртом

Вкусный и несложный в приготовлении летний десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Клубничное мороженое с йогуртом
Клубничное мороженое с йогуртом
Фото: freepik.com

Если вы сомневаетесь в натуральности магазинного мороженого, знайте: вкусный десерт можно приготовить своими руками из понятных ингредиентов. Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое с клубникой и лимонным соком.

Смотрите видео, какую клубнику можно найти на прилавках магазинов:

Клубничное мороженое

Ингредиенты:

  • Клубника, помытая и очищенная – 450 г
  • Сахар – 2/3 чашки (130 г) 
  • Водка или Кирш – 2 чайные ложки (по желанию) 
  • Натуральный несладкий йогурт (необезжиренный) – 1 чашка (140 г) 
  • Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка 

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Рецепт приготовления:

  1. Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать. 
  2. Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать. 
  3. В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной. 
  4. По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно. 
  5. Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа. 
  6. Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя. 
  7. Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке.

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Источник: Сегодня
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