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Как приготовить клубничное варенье "Пятиминутка"

Варенье-пятиминутка из клубники позволяет сохранить ягоды целыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Клубничное варенье "Пятиминутка"
Клубничное варенье "Пятиминутка"
Фото: Depositphotos

Варенье-пятиминутка получило свое название благодаря тому, что варится ровно 5 минут. Этот рецепт подходит для малины, абрикосов, вишни и черники, но варенье-пятиминутка из клубники – самое популярное. Как его приготовить, читайте в нашей подборке.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:

Варенье из клубники "Пятиминутка"

Быстрое варенье из клубники
Быстрое варенье из клубники
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400 г сахара
  • 1 кг свежей клубники

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику вымыть, удалить плодоножки, выложить в глубокую посуду, засыпать сахаром и оставить в холодильнике на 4–5 часов.
  2. Засахаренную клубнику переложить в кастрюлю, довести до кипения на несильном огне, снять пену и продолжать кипятить, 5 минут.
  3. Горячую клубнику разлить по сухим стерилизованным банкам (получится 3 банки по 350 г), закатать крышками. Остудить, перевернув крышкой вниз. Хранить в холодильнике.

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Варенье-пятиминутка из клубники

Варенье из клубники с целыми ягодами
Варенье из клубники с целыми ягодами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 1,7 кг сахара

Рецепт приготовления:

  • Клубнику перебрать, промыть в холодной воде и обсушить на полотенце. 
  • Засыпать сахаром и оставить  на ночь. 
  • Утром слить выделившийся сок, довести его до кипения и опустить в него ягоды. 
  • Довести до кипения, проварить 5 минут и разлить в горячие стерилизованные банки. Закатать.

Клубничное варенье-пятиминутка из замороженной клубники

Варенье из замороженной клубники
Варенье из замороженной клубники
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг замороженной клубники
  • 1 кг сахара
  • 1/2 лимона

Рецепт приготовления:

  1. Замороженные ягоды промыть холодной водой, переложить в кастрюлю или тазик, засыпать сахаром. Когда ягоды начнут выделять сок, а сахар намокнет и окрасится, можно начинать варить.
  2. Поставить кастрюлю на небольшой огонь, довести варенье до кипения. После закипания увеличить огонь до среднего и дать ягодам провариться 5 минут. Нужно постоянно помешивать ягоды и снимать появившуюся пену.
  3. Снять варенье с плиты, добавить в него лимонный сок. Дать остыть, разлить клубничное варенье по банкам и убрать в холодильник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами. "Сегодня" также делились рецептом быстрого клубничного джема.

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Источник: Сегодня
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