Как приготовить клубничное варенье "Пятиминутка"
Варенье-пятиминутка из клубники позволяет сохранить ягоды целыми
Варенье-пятиминутка получило свое название благодаря тому, что варится ровно 5 минут. Этот рецепт подходит для малины, абрикосов, вишни и черники, но варенье-пятиминутка из клубники – самое популярное. Как его приготовить, читайте в нашей подборке.
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Варенье из клубники "Пятиминутка"
Ингредиенты:
- 400 г сахара
- 1 кг свежей клубники
Рецепт приготовления:
- Клубнику вымыть, удалить плодоножки, выложить в глубокую посуду, засыпать сахаром и оставить в холодильнике на 4–5 часов.
- Засахаренную клубнику переложить в кастрюлю, довести до кипения на несильном огне, снять пену и продолжать кипятить, 5 минут.
- Горячую клубнику разлить по сухим стерилизованным банкам (получится 3 банки по 350 г), закатать крышками. Остудить, перевернув крышкой вниз. Хранить в холодильнике.
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Варенье-пятиминутка из клубники
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 1,7 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Клубнику перебрать, промыть в холодной воде и обсушить на полотенце.
- Засыпать сахаром и оставить на ночь.
- Утром слить выделившийся сок, довести его до кипения и опустить в него ягоды.
- Довести до кипения, проварить 5 минут и разлить в горячие стерилизованные банки. Закатать.
Клубничное варенье-пятиминутка из замороженной клубники
Ингредиенты:
- 1 кг замороженной клубники
- 1 кг сахара
- 1/2 лимона
Рецепт приготовления:
- Замороженные ягоды промыть холодной водой, переложить в кастрюлю или тазик, засыпать сахаром. Когда ягоды начнут выделять сок, а сахар намокнет и окрасится, можно начинать варить.
- Поставить кастрюлю на небольшой огонь, довести варенье до кипения. После закипания увеличить огонь до среднего и дать ягодам провариться 5 минут. Нужно постоянно помешивать ягоды и снимать появившуюся пену.
- Снять варенье с плиты, добавить в него лимонный сок. Дать остыть, разлить клубничное варенье по банкам и убрать в холодильник.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами. "Сегодня" также делились рецептом быстрого клубничного джема.
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Источник: Сегодня