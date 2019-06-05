Как приготовить клубничное варенье "Пятиминутка"

Варенье-пятиминутка из клубники позволяет сохранить ягоды целыми

Клубничное варенье "Пятиминутка" Фото: Depositphotos

Варенье-пятиминутка получило свое название благодаря тому, что варится ровно 5 минут. Этот рецепт подходит для малины, абрикосов, вишни и черники, но варенье-пятиминутка из клубники – самое популярное. Как его приготовить, читайте в нашей подборке.

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Варенье из клубники "Пятиминутка"

Быстрое варенье из клубники Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

400 г сахара

1 кг свежей клубники

Рецепт приготовления:

Клубнику вымыть, удалить плодоножки, выложить в глубокую посуду, засыпать сахаром и оставить в холодильнике на 4–5 часов. Засахаренную клубнику переложить в кастрюлю, довести до кипения на несильном огне, снять пену и продолжать кипятить, 5 минут. Горячую клубнику разлить по сухим стерилизованным банкам (получится 3 банки по 350 г), закатать крышками. Остудить, перевернув крышкой вниз. Хранить в холодильнике.

Варенье-пятиминутка из клубники

Варенье из клубники с целыми ягодами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг клубники

1,7 кг сахара

Рецепт приготовления:

Клубнику перебрать, промыть в холодной воде и обсушить на полотенце.

Засыпать сахаром и оставить на ночь.

Утром слить выделившийся сок, довести его до кипения и опустить в него ягоды.

Довести до кипения, проварить 5 минут и разлить в горячие стерилизованные банки. Закатать.

Клубничное варенье-пятиминутка из замороженной клубники

Варенье из замороженной клубники Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг замороженной клубники

1 кг сахара

1/2 лимона

Рецепт приготовления:

Замороженные ягоды промыть холодной водой, переложить в кастрюлю или тазик, засыпать сахаром. Когда ягоды начнут выделять сок, а сахар намокнет и окрасится, можно начинать варить. Поставить кастрюлю на небольшой огонь, довести варенье до кипения. После закипания увеличить огонь до среднего и дать ягодам провариться 5 минут. Нужно постоянно помешивать ягоды и снимать появившуюся пену. Снять варенье с плиты, добавить в него лимонный сок. Дать остыть, разлить клубничное варенье по банкам и убрать в холодильник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами. "Сегодня" также делились рецептом быстрого клубничного джема.

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