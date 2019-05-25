Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты варенья из клубники на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Варенье из клубники
Варенье из клубники
Фото: freepik.com

В июне поспевает самая вкусная и самая ароматная клубника. Из нее можно приготовить практически все: от итальянской панна котты до привычного бабушкиного варенья. 

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:

Рецептов клубничного варенья не счесть. Это и классический вариант с целыми ягодами, густые джемы, прозрачные конфитюры с добавлением желатина и всем известное варенье-пятиминутка.

Варенье из клубники на зиму

strawberry-jam-490838_960_720
Клубничное варенье на зиму
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1,5 кг клубники
  • 1 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки и перебрать, оставив только целые некрупные ягоды. Затем поместить их в кастрюлю, пересыпав сахаром, накрыть крышкой и оставить на 3 часа.
  2. Варенье следует варить в три этапа: на маленьком огне довести до кипения и варить по 5 минут, снимая пену.
  3. В промежутках между варками накрыть кастрюлю крышкой и дать варенью настояться в течение шести часов.
  4. Готовое варенье горячим фасовать в стерилизованные банки, закрыть прокипяченными крышками и дать остыть при комнатной температуре.
  5. Клубничное варенье с целыми прозрачными ягодами можно подать к столу в качестве ароматного десерта.

Густое варенье из клубники

breakfast-2287744_960_720
Клубничный джем
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 700 г сахара
  • сок 1 лимона

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику перебрать, удалить плодожноки и взвесить. Тщательно промыть под холодной водой.
  2. Засыпать ягоды сахаром, добавить лимонный сок и поставить в холодильник на ночь, чтобы клубника пустила сок.
  3. Кастрюлю поставить на плиту, довести до кипения и варить на среднем огне около 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену. Затем ягоды измельчить блендером или размять деревянной ложкой. Кастрюлю вернуть на огонь и, помешивая, варить еще 20-25 минут
  4. Разложить клубничный джем в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в сухом темном месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить витаминное варенье для укрепления иммунитета

Варенье-пятиминутка из клубники

pot-997049_960_720
Быстрое варенье из клубники
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 500 г сахара
  • 1 кг свежей клубники

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику вымыть, удалить плодоножки, выложить в глубокую посуду, засыпать сахаром и оставить в холодильнике на 4-5 часов.
  2. Засахаренную клубнику переложить в кастрюлю, довести до кипения на несильном огне, снять пену и продолжать кипятить, 5 минут.
  3. Горячую клубнику разлить по сухим стерилизованным банкам, закатать крышками. Остудить, перевернув крышкой вниз. Хранить в холодильнике.

Варенье из клубники с лимоном и розмарином

strawberries-599527_960_720
Клубничное варенье с розмарином
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 750 г свежей или замороженной клубники
  • 2 свежие веточки розмарина
  • 200 мл сахара или по вкусу
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. сиропа Гренадин
  • 2 ст. л. Текилы
  • 1 ч. л. бальзамического соуса
  • 1/3 ч. л. молотой смеси перцев

Рецепт приготовления:

  1. Выложить промытую клубнику в широкую посуду (замороженным ягодам дайте оттаять). Поставить на огонь, добавить веточки розмарина, сахар, довести до кипения, кипятить 2-3 минуты и снять с огня.
  2. Остудить и убрать на холод на несколько часов, чтобы ягоды пропитались сиропом.
  3. Достать из холодильника, поставить на огонь, добавить лимонный сок, сироп, текилу, соус и перец, до вести до кипения и варить 5-10 минут, аккуратно помешивая или лучше встряхивая посуду. Вынуть веточки розмарина.
  4. Остудить варенье, переложить в стеклянную посуду, покрыть крышкой, хранить в холодильнике.

Рецепт варенья из клубники с ванилью и черным перцем

strawberries-2458697_960_720
Клубничное варенье с ванилью
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 700 г сахара
  • 2 пакетика Желфикс 2:1
  • 1 стручок ванили
  • 10 горошин черного перца, раздавленных ножом

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки. Желфикс смешать с четырьмя ложками сахара и соединить с клубникой. Перемешать.
  2. Поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая.
  3. Добавить разрезанный вдоль стручок ванили вместе с семенами и черный перец горошком.
  4. Всыпать оставшийся сахар и варить еще 5 минут. Разлить по банкам, закрыть и перевернуть вверх дном на 5 минут. Дать постоять в течение суток.

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. "Сегодня" также рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Песочный пирог с клубникой и хрустящей крошкой Как выбрать раннюю клубнику без нитратов Три рецепта полезных смузи из киви Как приготовить пломбир: три простых рецепта
рецепты клубника ягоды варенье холодильник сироп джем
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица
Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"
Настя Каменских откровенно рассказала о союзе с Потапом
Настя Каменских откровенно рассказала о союзе с Потапом
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?
Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Wellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Вчера, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Вчера, 12:14Психология

Гороскоп на июнь 2019 для знака Овен: вы найдете перспективное направление в бизнесе

Вчера, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Вчера, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

23 маяWellness

Чем полезны бананы для здоровья

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

23 маяШоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

23 маяFun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

23 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Ароматный апельсиновый пирог: никто из домашних не устоит
Ароматный апельсиновый пирог: никто из домашних не устоит
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь