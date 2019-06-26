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Как приготовить клубничное варенье в мультиварке: пошаговый рецепт

Рецепт варенья из клубники в мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Варенье из клубники в мультиварке
Варенье из клубники в мультиварке
Фото: Depositphotos

Вкусное клубничное варенье можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке и даже хлебопечке. Вам нужно будет лишь отправить подготовленные ягоды в чашу, засыпать их сахаром и включить режим "Тушение" на 20 минут. А если вы предпочитаете более густое клубничное варенье, то проварить его немного дольше.

Смотрите видео, как приготовить варенье из огурцов:

Варенье из клубники в мультиварке простое

Ингредиенты:

  • Клубника – 600 г
  • Сахар – 600 г

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Рецепт приготовления:

  1. Отобрать клубнику небольшого размера. Ягоды должны быть спелыми, но плотными. Удалить плодоножки. Тщательно, но аккуратно промыть клубнику под водой.
  2. Высыпать ягоды в чашу мультиварки и засыпать их сахаром. Дать немного настояться, чтобы ягоды пустили сок. Перемешать.
  3. Включить режим "Тушение" и готовить варенье около 20 минут. За это время его нужно несколько раз перемешать деревянной лопаткой (особенно вначале, чтобы растворить сахар).
  4. Готовое варенье должно застывать на лопатке. Если оно не растекается, значит, его можно закатать в стерилизованные банки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить малиновое варенье.

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Источник: Сегодня
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