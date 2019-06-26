Как приготовить клубничное варенье в мультиварке: пошаговый рецепт
Рецепт варенья из клубники в мультиварке
Вкусное клубничное варенье можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке и даже хлебопечке. Вам нужно будет лишь отправить подготовленные ягоды в чашу, засыпать их сахаром и включить режим "Тушение" на 20 минут. А если вы предпочитаете более густое клубничное варенье, то проварить его немного дольше.
Смотрите видео, как приготовить варенье из огурцов:
Варенье из клубники в мультиварке простое
Ингредиенты:
- Клубника – 600 г
- Сахар – 600 г
Рецепт приготовления:
- Отобрать клубнику небольшого размера. Ягоды должны быть спелыми, но плотными. Удалить плодоножки. Тщательно, но аккуратно промыть клубнику под водой.
- Высыпать ягоды в чашу мультиварки и засыпать их сахаром. Дать немного настояться, чтобы ягоды пустили сок. Перемешать.
- Включить режим "Тушение" и готовить варенье около 20 минут. За это время его нужно несколько раз перемешать деревянной лопаткой (особенно вначале, чтобы растворить сахар).
- Готовое варенье должно застывать на лопатке. Если оно не растекается, значит, его можно закатать в стерилизованные банки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить малиновое варенье.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить пирог с малиной и персиками: пошаговый рецепт Как приготовить вареники с вишней по рецепту Татьяны Литвиновой Как приготовить желе "Битое стекло": пошаговый рецепт Домашний кетчуп на зиму: три рецепта вкусного томатного соуса
Источник: Сегодня