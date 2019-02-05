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Как приготовить коктейль "Голубая лагуна"

История и рецепт популярного алкогольного напитка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Коктейль "Голубая лагуна" Фото: depositphotos.com
Коктейль "Голубая лагуна"
Фото: depositphotos.com

Рецепт коктейля "Голубая лагуна" придумал американский бармен Энди МакЭлхон в 1960 году. В классическим варианте этот напиток состоит из 1 части водки, 1 части ликера Блю Кюрасао и 4 частей лимонада.

Изначально считалось, что коктейль получил свое название в честь одноименного фильма. Но позже выяснилось, что кино не имеет к напитку никакого отношения. "Голубая лагуна" – это термальный курорт в Исландии, где когда-то побывал МакЭлхон. Цвет полученного коктейля напомнил ему увиденные там красоты.

Коктейль "Голубая лагуна"

Ингредиенты:

  • 30 мл водки
  • 30 мл Блю Кюрасао
  • 120 мл лимонада
  • 2 стакана колотого льда

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Рецепт приготовления:

  1. Возьмите шейкер и насыпьте в него 1 стакан измельченного льда.
  2. Добавьте все ингредиенты для коктейля и встряхните.
  3. Наполните бокал "хайбол" кубиками льда. Процедите и перелейте в него приготовленный напиток.
  4. Украсьте коктейльным зонтиком, вишенкой или долькой лимона. Подавайте с соломинкой.

На заметку: Это стандартный рецепт коктейля "Голубая лагуна". Если вы хотите приготовить более крепкий напиток, увеличьте дозу водки до 60 мл и уменьшите количество лимонада до 60 или 90 мл. 

Напомним, ранее мы делились классическим рецептом мохито. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить итальянский ликер лимончелло. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лаймад.

Смотрите видео, как приготовить ликер из смородины:

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Источник: Сегодня
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