Как приготовить коктейль "Голубая лагуна"

История и рецепт популярного алкогольного напитка

Коктейль "Голубая лагуна" Фото: depositphotos.com

Рецепт коктейля "Голубая лагуна" придумал американский бармен Энди МакЭлхон в 1960 году. В классическим варианте этот напиток состоит из 1 части водки, 1 части ликера Блю Кюрасао и 4 частей лимонада.

Изначально считалось, что коктейль получил свое название в честь одноименного фильма. Но позже выяснилось, что кино не имеет к напитку никакого отношения. "Голубая лагуна" – это термальный курорт в Исландии, где когда-то побывал МакЭлхон. Цвет полученного коктейля напомнил ему увиденные там красоты.

Коктейль "Голубая лагуна"

Ингредиенты:

30 мл водки

30 мл Блю Кюрасао

120 мл лимонада

2 стакана колотого льда

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Рецепт приготовления:

Возьмите шейкер и насыпьте в него 1 стакан измельченного льда. Добавьте все ингредиенты для коктейля и встряхните. Наполните бокал "хайбол" кубиками льда. Процедите и перелейте в него приготовленный напиток. Украсьте коктейльным зонтиком, вишенкой или долькой лимона. Подавайте с соломинкой.

На заметку: Это стандартный рецепт коктейля "Голубая лагуна". Если вы хотите приготовить более крепкий напиток, увеличьте дозу водки до 60 мл и уменьшите количество лимонада до 60 или 90 мл.

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