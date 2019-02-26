Как приготовить коктейль Лонг-Айленд

Этот американский коктейль делается на основе пяти алкогольных напитков

Коктейль Лонг-Айленд подается со льдом Фото: depositphotos.com

Лонг-Айленд – один из самых крепких коктейлей, который был назван в честь первого жилого острова в Нью-Йоркской бухте. Он состоит из равных частей водки, джина, текилы, рома и трипл сек, а также лайма, колы и большого количества льда.

Коктейль Лонг-Айленд

Ингредиенты:

50 мл ванильной водки

50 мл сухого джина

50 мл текилы

50 мл рома

50 мл трипл сек

50-100 мл свежего сока лайма

лед

500 мл колы

2 лайма, нарезанных дольками

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Рецепт приготовления:

Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу. Наполовину заполните кувшин льдом, затем перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными. Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма. Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте коктейль.

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