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Как приготовить коктейль Лонг-Айленд

Этот американский коктейль делается на основе пяти алкогольных напитков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Коктейль Лонг-Айленд подается со льдом Фото: depositphotos.com
Коктейль Лонг-Айленд подается со льдом
Фото: depositphotos.com

Лонг-Айленд – один из самых крепких коктейлей, который был назван в честь первого жилого острова в Нью-Йоркской бухте. Он состоит из равных частей водки, джина, текилы, рома и трипл сек, а также лайма, колы и большого количества льда.

Коктейль Лонг-Айленд

Ингредиенты:

  • 50 мл ванильной водки
  • 50 мл сухого джина
  • 50 мл текилы
  • 50 мл рома
  • 50 мл трипл сек
  • 50-100 мл свежего сока лайма
  • лед
  • 500 мл колы
  • 2 лайма, нарезанных дольками

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Рецепт приготовления:

  1. Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу. 
  2. Наполовину заполните кувшин льдом, затем перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными. 
  3. Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма.
  4. Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте коктейль. 

Напомним, ранее мы делились классическим рецептом мохито. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить итальянский ликер лимончелло. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лаймад.

Смотрите видео, как приготовить ликер из смородины:

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Источник: Сегодня
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