Как приготовить коктейль "Мохито" с клубникой
Клубничный "Мохито" слаще, чем классический
Родина всем известного коктейля "Мохито" – Куба. Существует две версии этого напитка – слабоалкогольная и безалкогольная. Алкогольный "Мохито" состоит из пяти ингредиентов: газировки, коричневого сахара, лайма, свежей мяты и светлого рома. Кроме этого, в коктейль кладут колотый лед.
Если вы хотите разнообразить классический рецепт "Мохито", добавьте свежую клубнику. Так вы получите идеальный напиток для летней вечеринки.
Клубничный "Мохито"
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 97 ккал
Ингредиенты:
- 50 мл светлого рома
- 1 ч.л. коричневого сахара или 20 мл клубничного сиропа
- Половина лайма
- 4 листика мяты
- 3 ягоды клубники
- Лед
- Газированная вода или спрайт
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Способ приготовления:
- В стакане раздавите мяту, клубнику и сахар или сироп. Влейте лаймовый сок.
- Добавьте ром, колотый лед и залейте все газированной водой.
Полезный совет
Для более красивой подачи в коктейль можно добавить кусочки лайма и клубники.
Смотрите видео, как приготовить гаспачо из клубники:
Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере, а также писали, как сделать "Мохито" по классическому рецепту.
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