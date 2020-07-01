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Как приготовить коктейль "Мохито" с клубникой

Сегодня, 10:31

Клубничный "Мохито" слаще, чем классический

Родина всем известного коктейля "Мохито" – Куба. Существует две версии этого напитка – слабоалкогольная и безалкогольная. Алкогольный "Мохито" состоит из пяти ингредиентов: газировки, коричневого сахара, лайма, свежей мяты и светлого рома. Кроме этого, в коктейль кладут колотый лед.

Если вы хотите разнообразить классический рецепт "Мохито", добавьте свежую клубнику. Так вы получите идеальный напиток для летней вечеринки.

Клубничный "Мохито"

"Мохито" с клубникой
"Мохито" с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 97 ккал

Ингредиенты:

  • 50 мл светлого рома
  • 1 ч.л. коричневого сахара или 20 мл клубничного сиропа
  • Половина лайма
  • 4 листика мяты
  • 3 ягоды клубники
  • Лед
  • Газированная вода или спрайт

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Способ приготовления:

  1. В стакане раздавите мяту, клубнику и сахар или сироп. Влейте лаймовый сок.
  2. Добавьте ром, колотый лед и залейте все газированной водой.

Полезный совет

Для более красивой подачи в коктейль можно добавить кусочки лайма и клубники.

Смотрите видео, как приготовить гаспачо из клубники:

Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере, а также писали, как сделать "Мохито" по классическому рецепту.

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Источник: Сегодня
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