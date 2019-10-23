Как приготовить компот на зиму из фейхоа

Рецепт заготовки из фейхоа на зиму

Из фейхоа можно сварить вкусный компот Фото: Depositphotos

Темно-зеленые плоды фейхоа очень полезны. Включая хотя бы один плод фейхоа в ежедневный рацион, мы ощутимо помогаем своей иммунной системе. В чашке фейхоа содержится 82% дневной нормы витамина С. Это известный антиоксидант, повышающий способность организма противостоять вирусам и канцерогенному воздействию свободных радикалов.

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Чтобы надолго сохранить пользу фейхоа, мы рекомендуем сварить из этого экзотического плода вкусный компот на зиму.

Компот из фейхоа на зиму

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

500 г фейхоа

2 л воды

200 г сахара

Способ приготовления:

Для приготовления компота из фейхоа обрежьте хорошо промытые плоды фейхоа с двух сторон. Разложите по стерильным банкам. Сварите сироп из 2 л воды и 200 г сахара. Горячим сиропом залейте фейхоа. Накройте банки крышками и оставьте на час. Затем сироп слейте, прокипятите около 10-15 минут и снова залейте плоды фейхоа. Когда компот из фейхоа будет готов, банки закупорьте, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Где растет фейхоа

Фейхоа – это вечнозеленый кустарник семейства миртовых, с красивыми листьями, темными сверху и серебристыми снизу. Он имеет малозаметные плоды, темно-зеленые с восковым налетом. Растет фейхоа в субтропиках. Его ягоды продолговатой формы, с плотной, сочной мякотью, кисло-сладкой на вкус, с особым ароматом, напоминающим то ли землянику, то ли ананас.

Созревают плоды в конце октября, но, даже достигнув полной зрелости, остаются совершенно зеленого цвета. В Европе фейхоа появилась в конце XIX века.

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