Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить конфеты из сухофруктов в шоколаде

Самостоятельно купив ингредиенты, вы можете быть уверенными в качестве домашних конфет

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:53
Домашние конфеты
Домашние конфеты
Фото: freepik.com

Такие конфеты состоят исключительно из натуральных ингредиентов. Это отличный десерт, который вы можете приготовить своими руками.

Конфеты из сухофруктов в шоколаде

Ингредиенты:

Для конфет:

  • 100 г кураги 
  • 100 г фиников 
  • 200 г чернослива 
  • 100 г черного шоколада 
  • 100 г белого шоколада 
  • 100 г молочного шоколада

Для посыпки:

  • 50 г кунжута
  • 50 грецких орехов
  • 80 г вафель

Читайте также
Для тех, кто на диете: рецепт домашних кокосово-творожных конфет

Рецепт приготовления:

  1. Измельчите в блендере сухофрукты до однородной массы. Добавьте цедру лимона и перемешайте.
  2. Из полученной массы сформируйте шарики и поместите их в морозильную камеру минимум на 20 минут.
  3. В отдельных емкостях растопите на водяной бане белый, черный и молочный шоколад.
  4. Вафли измельчите в блендере.
  5. Окуните шарики в разные виды шоколада, посыпьте семенами кунжута, измельченными вафлями, орехами или полейте разными видами шоколада.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ромовые трюфели. Сайт "Сегодня" также делился рецептами вкусных домашних десертов, которые не требуют выпечки.

Смотрите видео о самых дорогих конфетах в мире:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Фруктовый салат в шоколадной корзинке на День святого Валентина Сладкие произведения искусства: авторские конфеты покорили Австралию Как приготовить романтический завтрак в постель на День святого Валентина Клубничное суфле на День святого Валентина
шоколад конфеты рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Почему люди вздрагивают во сне
Почему люди вздрагивают во сне
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
Садальский прокомментировал драку Максима Виторгана из-за Собчак
Садальский прокомментировал драку Максима Виторгана из-за Собчак

Популярные статьи

Сегодня, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Сегодня, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Сегодня, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Сегодня, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 16:53Fun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:44Шоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

Вчера, 10:55Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 07:27Fun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

11 февраляШоу-бизнес

Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

11 февраляFun

Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

11 февраляТехно

Холодных зим на Земле больше не будет – ученые

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Синий маникюр, как стиль жизни: 5 роскошных идей
Синий маникюр, как стиль жизни: 5 роскошных идей
Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей
Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак