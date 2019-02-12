Как приготовить конфеты из сухофруктов в шоколаде

Самостоятельно купив ингредиенты, вы можете быть уверенными в качестве домашних конфет

Домашние конфеты Фото: freepik.com

Такие конфеты состоят исключительно из натуральных ингредиентов. Это отличный десерт, который вы можете приготовить своими руками.

Конфеты из сухофруктов в шоколаде

Ингредиенты:

Для конфет:

100 г кураги

100 г фиников

200 г чернослива

100 г черного шоколада

100 г белого шоколада

100 г молочного шоколада

Для посыпки:

50 г кунжута

50 грецких орехов

80 г вафель

Рецепт приготовления:

Измельчите в блендере сухофрукты до однородной массы. Добавьте цедру лимона и перемешайте. Из полученной массы сформируйте шарики и поместите их в морозильную камеру минимум на 20 минут. В отдельных емкостях растопите на водяной бане белый, черный и молочный шоколад. Вафли измельчите в блендере. Окуните шарики в разные виды шоколада, посыпьте семенами кунжута, измельченными вафлями, орехами или полейте разными видами шоколада.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ромовые трюфели. Сайт "Сегодня" также делился рецептами вкусных домашних десертов, которые не требуют выпечки.

Смотрите видео о самых дорогих конфетах в мире:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram