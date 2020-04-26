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Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Это блюдо представляет собой шницель из курицы или телятины, наполненный сыром и ветчиной

Ирина Павлина
Сегодня, 14:57

В переводе с французского название шницеля "cordon bleu" означает "синяя лента". В толстом куске мяса делают разрез-кармашек, куда кладут прямоугольник сыра и такой же ломтик ветчины.

Мы расскажем, как приготовить кордон блю из куриного филе в духовке.

Кордон блю из курицы

Кордон блю: рецепт с фото
Кордон блю: рецепт с фото
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 куриных грудок
  • 6 ломтиков швейцарского сыра
  • 6 ломтиков ветчины или карбоната
  • 3 ст.л. муки
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. горчицы
  • Панировочные сухари
  • Соль, перец
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, положить на пленку, надрезать посередине, не дорезая до конца, и отбить через еще один слой пленки.
  2. Каждую плоскую грудку смазать горчицей. Сверху выложить по кусочку ветчины и сыра, завернуть в рулет и скрепить зубочистками.
  3. Разбить яйца в миску и перемешать их вилкой до однородной консистенции.
  4. В третью миску насыпать панировочные сухари. Добавить в муку соль и молотый перец, обвалять каждую грудку сначала в муке, затем в яйце и потом в сухарях.
  5. Обжарить грудки с каждой стороны золотистого цвета, после чего запечь в духовке в течение 15-20 минут при 175 °C.

Как подавать кордон блю

Нарезать готовые кордон блю ломтиками. Подавать с салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить спагетти с курицей. Мы также делились рецептом запеченной курицы в духовке.

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Источник: Сегодня
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