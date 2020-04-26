Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Это блюдо представляет собой шницель из курицы или телятины, наполненный сыром и ветчиной

В переводе с французского название шницеля "cordon bleu" означает "синяя лента". В толстом куске мяса делают разрез-кармашек, куда кладут прямоугольник сыра и такой же ломтик ветчины.

Мы расскажем, как приготовить кордон блю из куриного филе в духовке.

Кордон блю из курицы

Кордон блю: рецепт с фото Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 куриных грудок

6 ломтиков швейцарского сыра

6 ломтиков ветчины или карбоната

3 ст.л. муки

2 яйца

2 ст.л. горчицы

Панировочные сухари

Соль, перец

Растительное масло

Читайте также: Рецепт полпеттоне с начинкой из ветчины и сыра

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, положить на пленку, надрезать посередине, не дорезая до конца, и отбить через еще один слой пленки. Каждую плоскую грудку смазать горчицей. Сверху выложить по кусочку ветчины и сыра, завернуть в рулет и скрепить зубочистками. Разбить яйца в миску и перемешать их вилкой до однородной консистенции. В третью миску насыпать панировочные сухари. Добавить в муку соль и молотый перец, обвалять каждую грудку сначала в муке, затем в яйце и потом в сухарях. Обжарить грудки с каждой стороны золотистого цвета, после чего запечь в духовке в течение 15-20 минут при 175 °C.

Как подавать кордон блю

Нарезать готовые кордон блю ломтиками. Подавать с салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить спагетти с курицей. Мы также делились рецептом запеченной курицы в духовке.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться