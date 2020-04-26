Как приготовить кордон блю по классическому рецепту
Это блюдо представляет собой шницель из курицы или телятины, наполненный сыром и ветчиной
В переводе с французского название шницеля "cordon bleu" означает "синяя лента". В толстом куске мяса делают разрез-кармашек, куда кладут прямоугольник сыра и такой же ломтик ветчины.
Мы расскажем, как приготовить кордон блю из куриного филе в духовке.
Кордон блю из курицы
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 190 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 куриных грудок
- 6 ломтиков швейцарского сыра
- 6 ломтиков ветчины или карбоната
- 3 ст.л. муки
- 2 яйца
- 2 ст.л. горчицы
- Панировочные сухари
- Соль, перец
- Растительное масло
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Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, положить на пленку, надрезать посередине, не дорезая до конца, и отбить через еще один слой пленки.
- Каждую плоскую грудку смазать горчицей. Сверху выложить по кусочку ветчины и сыра, завернуть в рулет и скрепить зубочистками.
- Разбить яйца в миску и перемешать их вилкой до однородной консистенции.
- В третью миску насыпать панировочные сухари. Добавить в муку соль и молотый перец, обвалять каждую грудку сначала в муке, затем в яйце и потом в сухарях.
- Обжарить грудки с каждой стороны золотистого цвета, после чего запечь в духовке в течение 15-20 минут при 175 °C.
Как подавать кордон блю
Нарезать готовые кордон блю ломтиками. Подавать с салатом из свежих овощей.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить спагетти с курицей. Мы также делились рецептом запеченной курицы в духовке.
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Источник: Сегодня