Как приготовить Королевскую ватрушку: пошаговый рецепт для мультиварки

Рецепт вкусного шоколадно-творожного пирога с какао

Королевская ватрушка из творога с шоколадом Фото: Depositphotos

Королевская ватрушка с какао мало похожа на привычные всем булочки с творожной начинкой. Это большой пирог, который напоминает нечто среднее между чизкейком, запеканкой и суфле.

Смотрите видео, как выбрать творог для приготовления ватрушек:

Королевскую ватрушку можно приготовить как в духовке, так и в мультиварке. В духовке ее следует печь 40-50 минут при 180 С, а в мультиварке – в течение часа. Этот пирог вкуснее всего в охлажденном виде.

Королевская ватрушка с какао и творогом

Время приготовления: 1 час 15 минут

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца

0,5 стакана сахара

1 стакан сметаны

1 стакан муки

1 ч.ложка разрыхлителя

2 ст.ложки растопленного сливочного масла

2-3 ст.ложки темного какао-порошка

Для начинки:

500-600 г творога

3 яйца

0,5 стакана сахара

3 ст.ложки манной крупы или крахмала

Рецепт приготовления:

Яйца взбить вместе с сахаром в пену. Затем добавить сметану, растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Добавить муку, просеянную с разрыхлителем и какао-порошком. Отдельно взбить блендером все ингредиенты для творожной начинки. В чашу мультиварки, смазанную маслом, вылить шоколадное тесто. Затем налить в центр творожную массу. Перемешивать не нужно. Готовить в режиме "Выпечка" в течение 1 часа. Достать Королевскую ватрушку из мультиварки, накрыть и полностью остудить. Аккуратно перевернуть пирог на блюдо перед подачей.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. "Сегодня" также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.

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