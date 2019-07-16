Как приготовить Королевскую ватрушку: пошаговый рецепт для мультиварки
Рецепт вкусного шоколадно-творожного пирога с какао
Королевская ватрушка с какао мало похожа на привычные всем булочки с творожной начинкой. Это большой пирог, который напоминает нечто среднее между чизкейком, запеканкой и суфле.
Смотрите видео, как выбрать творог для приготовления ватрушек:
Королевскую ватрушку можно приготовить как в духовке, так и в мультиварке. В духовке ее следует печь 40-50 минут при 180 С, а в мультиварке – в течение часа. Этот пирог вкуснее всего в охлажденном виде.
Королевская ватрушка с какао и творогом
Время приготовления: 1 час 15 минут
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 яйца
- 0,5 стакана сахара
- 1 стакан сметаны
- 1 стакан муки
- 1 ч.ложка разрыхлителя
- 2 ст.ложки растопленного сливочного масла
- 2-3 ст.ложки темного какао-порошка
Для начинки:
- 500-600 г творога
- 3 яйца
- 0,5 стакана сахара
- 3 ст.ложки манной крупы или крахмала
Рецепт приготовления:
- Яйца взбить вместе с сахаром в пену. Затем добавить сметану, растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
- Добавить муку, просеянную с разрыхлителем и какао-порошком.
- Отдельно взбить блендером все ингредиенты для творожной начинки.
- В чашу мультиварки, смазанную маслом, вылить шоколадное тесто. Затем налить в центр творожную массу. Перемешивать не нужно.
- Готовить в режиме "Выпечка" в течение 1 часа.
- Достать Королевскую ватрушку из мультиварки, накрыть и полностью остудить.
- Аккуратно перевернуть пирог на блюдо перед подачей.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. "Сегодня" также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.
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