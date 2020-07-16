Как приготовить корюшку в виноградных листьях: пошаговый рецепт от Григория Германа
Необычный рецепт запеченной рыбы на гриле
Запеченная корюшка в виноградных листьях – отличное блюдо для летнего ужина на даче. Ведь рыбу можно готовить на мангале в абсолютно любую погоду. Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Корюшка в виноградных листьях
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 10 шт. свежей корюшки
- 20 шт. виноградных листьев
- 1 лимон
- 3 зубчика чеснока
- 150 мл растительного масла
- Специи
- Зелень
Способ приготовления:
- Измельчите ножом зерна кориандра и тмина. Добавьте в миску с корюшкой, посолите и поперчите, влейте растительное масло и перемешайте.
- Подготовьте виноградные листья и заверните в них неочищенную рыбу.
- Положите в форму-решетку и поставьте на мангал.
- Пока рыба запекается, сделайте соус. Натрите лимонную цедру, петрушку и чеснок мелко порубите. Влейте растительное масло и лимонный сок.
Как подавать блюдо
Подавайте корюшку горячей вместе с зеленым соусом.
Напомним, ранее мы писали, как запечь рыбу с помидорами и сыром в духовке, а также делились рецептом трески на овощной подушке.
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