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Как приготовить корюшку в виноградных листьях: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:56

Необычный рецепт запеченной рыбы на гриле

Запеченная корюшка в виноградных листьях – отличное блюдо для летнего ужина на даче. Ведь рыбу можно готовить на мангале в абсолютно любую погоду. Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Корюшка в виноградных листьях

Рыба в виноградных листьях на мангале
Рыба в виноградных листьях на мангале
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 10 шт. свежей корюшки
  • 20 шт. виноградных листьев
  • 1 лимон
  • 3 зубчика чеснока
  • 150 мл растительного масла
  • Специи
  • Зелень

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Способ приготовления:

  1. Измельчите ножом зерна кориандра и тмина. Добавьте в миску с корюшкой, посолите и поперчите, влейте растительное масло и перемешайте.
  2. Подготовьте виноградные листья и заверните в них неочищенную рыбу.
  3. Положите в форму-решетку и поставьте на мангал.
  4. Пока рыба запекается, сделайте соус. Натрите лимонную цедру, петрушку и чеснок мелко порубите. Влейте растительное масло и лимонный сок.

Как подавать блюдо

Подавайте корюшку горячей вместе с зеленым соусом.

Напомним, ранее мы писали, как запечь рыбу с помидорами и сыром в духовке, а также делились рецептом трески на овощной подушке.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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