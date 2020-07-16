Как приготовить корюшку в виноградных листьях: пошаговый рецепт от Григория Германа

Необычный рецепт запеченной рыбы на гриле

Запеченная корюшка в виноградных листьях – отличное блюдо для летнего ужина на даче. Ведь рыбу можно готовить на мангале в абсолютно любую погоду. Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Корюшка в виноградных листьях

Рыба в виноградных листьях на мангале Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

10 шт. свежей корюшки

20 шт. виноградных листьев

1 лимон

3 зубчика чеснока

150 мл растительного масла

Специи

Зелень

Способ приготовления:

Измельчите ножом зерна кориандра и тмина. Добавьте в миску с корюшкой, посолите и поперчите, влейте растительное масло и перемешайте. Подготовьте виноградные листья и заверните в них неочищенную рыбу. Положите в форму-решетку и поставьте на мангал. Пока рыба запекается, сделайте соус. Натрите лимонную цедру, петрушку и чеснок мелко порубите. Влейте растительное масло и лимонный сок.

Как подавать блюдо

Подавайте корюшку горячей вместе с зеленым соусом.

Напомним, ранее мы писали, как запечь рыбу с помидорами и сыром в духовке, а также делились рецептом трески на овощной подушке.

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