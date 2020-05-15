Как приготовить крапиву в кляре: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт горячей закуски из весенней зелени

Из молодой крапивы можно приготовить не только зеленый борщ, но и аппетитную горячую закуску в японском стиле – темпуру.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Темпура из крапивы

Листья крапивы в кляре Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Листья молодой крапивы

4 ст.л. муки

1 яйцо

Соль

Специи (имбирь, черный перец, кориандр)

Холодная вода

Растительное масло

Способ приготовления:

Листья крапивы помойте и обсушите. Нагрейте сотейник с большим количеством растительного масла. Сделайте кляр. Смешайте желток, холодную воду и муку. Добавьте специи и аккуратно размешайте. Должен получиться кляр консистенции густой сметаны. По одному окунайте листья крапивы в кляр и жарьте во фритюре до золотистой корочки. Выложите листья крапивы на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать темпуру из крапивы

Подавайте закуску горячей, по желанию дополнив любыми соусами на свой вкус.

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