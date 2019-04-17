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Как приготовить круассаны в домашних условиях

Три рецепта вкусных домашних круассанов с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Домашние круассаны из слоеного теста
Домашние круассаны из слоеного теста
Фото: Pixabay

Многие любят круассаны, но не все знают, как их правильно заворачивать и выпекать. В этой статье мы поделимся рецептами вкусных домашних круассанов с разнообразными сладкими начинками. Если вы не хотите возиться с тестом, купите готовое слоеное – дрожжевое или пресное. 

Круассаны с начинкой: рецепт с сахаром и корицей

Дрожжевые круассаны с корицей
Дрожжевые круассаны с корицей
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 500 г
  • Дрожжи свежие – 20 г
  • Соль – 10 г
  • Сахар – 50 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко холодное – 125 г
  • Вода холодная – 125 г
  • Масло сливочное 82% – 200 г

Для начинки:

  • Сахар – 4 ст.л.
  • Корица – 1 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте муку, свежие дрожжи, соль, сахар, яйцо, молоко и воду. Замесите тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок посуды.
  2. Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, слегка посыпанную мукой, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на 12 часов.
  3. Сливочное масло раскатайте в квадрат, толщиной 1 сантиметр. Тесто раскатайте в четырех направлениях, начиная от центра, где вырезан крест. Затем на центр выложите пласт масла, накройте его внахлест свободными концами теста.
  4. Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 20х60 сантиметров, затем сложите тесто втрое.
  5. Накройте пленкой, уберите в холодильник на 20-30 минут.
  6. Затем тесто разверните на 45 градусов и еще раз раскатайте в прямоугольный пласт 20 х 60 сантиметров, еще раз сложите втрое.
  7. Накройте пленкой, уберите в холодильник снова на 20-30 минут.
  8. Повторите раскатку и подъем в холодильнике еще раз.
  9. Готовое тесто можно использовать сразу, а можно упаковать в пакет или пищевую пленку и заморозить.
  10. Разделите тесто на 24 части, придайте форму треугольников. Корицу смешайте с сахаром, посыпьте каждый треугольник. Скатайте круассан, взявшись за короткую сторону, и закрутите в сторону угла. Выложите круассаны на противень и поставьте в холодильник на 20-30 минут.
  11. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при температуре 180-200 градусов в течение 15-20 минут (до золотистой корочки). При желании можно класть любую другую начинку.

Круассаны из дрожжевого теста с шоколадом от Даши Малаховой

Круассаны с шоколадом в хлебопечке
Круассаны с шоколадом в хлебопечке
Фото: freepik.com

Ингредиенты

Для теста:

  • 350 г муки
  • 1 ч. ложка соли
  • 1 ст. ложка сахара
  • 25 г мягкого сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 150 мл молока
  • 1,5 ч. ложки дрожжей

Дополнительно:

  • 175 г сливочного масла
  • Яичный желток

Для начинки:

  • Черный, молочный и белый шоколад

Рецепт приготовления:

  1. В ведерко хлебопечки выложите все ингредиенты для теста, следуя инструкции своей хлебопечки. Установите основную программу ("Тесто").
  2. 175 г сливочного масла разделите на 4 части. Выложите один кусочек на готовое и чуть раскатанное тесто. Заверните и раскатайте, чтобы масло распределилось. Повторите так с оставшимся маслом. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на 20 минут.
  3. Еще раз раскатайте тесто и нарежьте длинными треугольниками. На широкий край выложите квадратики молочного, черного и белого шоколада и сверните, чтобы получились круассаны.
  4. Выложите на противень с пергаментной бумагой, смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 С.
  5. Теплые круассаны посыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем или кофе.

Круассаны с шоколадом от Юлии Высоцкой

Круассаны с шоколадом и джемом
Круассаны с шоколадом и джемом
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Бездрожжевое слоеное тесто – 1 упаковка
  • Абрикосовый конфитюр – 80 г
  • Плавленый шоколадный сыр – 60 г
  • Яичные желтки – 1 шт.
  • Молоко – 1 ст. л.

Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 200°С.
  2. Тесто разморозить, раскатать и нарезать треугольниками – они должны получиться с одним очень острым углом. На стороне, противоположной острому углу, вырезать по центру маленький треугольник.
  3. Половину треугольников скатать в рулетики, чтобы завершающим был острый угол. Затем кончики круассана растянуть в стороны (именно для того, чтобы тесто хорошо растягивалось, и вынимался небольшой кусочек теста), и скрепить их, плотно прижав пальцами.
  4. На одну сторону оставшихся треугольников (противоположную острому углу) выложить по 2 ч. ложки конфитюра и скатать в рулетики. Кончики соединить и прижать пальцами.
  5. Яичный желток смешать с молоком и смазать круассаны.
  6. Выстелить противень бумагой для выпечки, выложить на него круассаны, оставляя между ними достаточно места, и выпекать в разогретой духовке 15–20 минут, затем остудить.
  7. Круассаны без начинки разрезать острым ножом вдоль и намазать внутри шоколадным сыром.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слойки с малиной. "Сегодня" также делились рецептами домашнего слоеного теста.

Интересные факты о круассанах вы можете узнать в этом видео:

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Источник: Сегодня
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