Как приготовить круассаны в домашних условиях
Три рецепта вкусных домашних круассанов с начинкой
Многие любят круассаны, но не все знают, как их правильно заворачивать и выпекать. В этой статье мы поделимся рецептами вкусных домашних круассанов с разнообразными сладкими начинками. Если вы не хотите возиться с тестом, купите готовое слоеное – дрожжевое или пресное.
Круассаны с начинкой: рецепт с сахаром и корицей
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 500 г
- Дрожжи свежие – 20 г
- Соль – 10 г
- Сахар – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко холодное – 125 г
- Вода холодная – 125 г
- Масло сливочное 82% – 200 г
Для начинки:
- Сахар – 4 ст.л.
- Корица – 1 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
Рецепт приготовления:
- Смешайте муку, свежие дрожжи, соль, сахар, яйцо, молоко и воду. Замесите тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок посуды.
- Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, слегка посыпанную мукой, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на 12 часов.
- Сливочное масло раскатайте в квадрат, толщиной 1 сантиметр. Тесто раскатайте в четырех направлениях, начиная от центра, где вырезан крест. Затем на центр выложите пласт масла, накройте его внахлест свободными концами теста.
- Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 20х60 сантиметров, затем сложите тесто втрое.
- Накройте пленкой, уберите в холодильник на 20-30 минут.
- Затем тесто разверните на 45 градусов и еще раз раскатайте в прямоугольный пласт 20 х 60 сантиметров, еще раз сложите втрое.
- Накройте пленкой, уберите в холодильник снова на 20-30 минут.
- Повторите раскатку и подъем в холодильнике еще раз.
- Готовое тесто можно использовать сразу, а можно упаковать в пакет или пищевую пленку и заморозить.
- Разделите тесто на 24 части, придайте форму треугольников. Корицу смешайте с сахаром, посыпьте каждый треугольник. Скатайте круассан, взявшись за короткую сторону, и закрутите в сторону угла. Выложите круассаны на противень и поставьте в холодильник на 20-30 минут.
- Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при температуре 180-200 градусов в течение 15-20 минут (до золотистой корочки). При желании можно класть любую другую начинку.
Круассаны из дрожжевого теста с шоколадом от Даши Малаховой
Ингредиенты
Для теста:
- 350 г муки
- 1 ч. ложка соли
- 1 ст. ложка сахара
- 25 г мягкого сливочного масла
- 1 яйцо
- 150 мл молока
- 1,5 ч. ложки дрожжей
Дополнительно:
- 175 г сливочного масла
- Яичный желток
Для начинки:
- Черный, молочный и белый шоколад
Рецепт приготовления:
- В ведерко хлебопечки выложите все ингредиенты для теста, следуя инструкции своей хлебопечки. Установите основную программу ("Тесто").
- 175 г сливочного масла разделите на 4 части. Выложите один кусочек на готовое и чуть раскатанное тесто. Заверните и раскатайте, чтобы масло распределилось. Повторите так с оставшимся маслом. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на 20 минут.
- Еще раз раскатайте тесто и нарежьте длинными треугольниками. На широкий край выложите квадратики молочного, черного и белого шоколада и сверните, чтобы получились круассаны.
- Выложите на противень с пергаментной бумагой, смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 С.
- Теплые круассаны посыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем или кофе.
Круассаны с шоколадом от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- Бездрожжевое слоеное тесто – 1 упаковка
- Абрикосовый конфитюр – 80 г
- Плавленый шоколадный сыр – 60 г
- Яичные желтки – 1 шт.
- Молоко – 1 ст. л.
Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 200°С.
- Тесто разморозить, раскатать и нарезать треугольниками – они должны получиться с одним очень острым углом. На стороне, противоположной острому углу, вырезать по центру маленький треугольник.
- Половину треугольников скатать в рулетики, чтобы завершающим был острый угол. Затем кончики круассана растянуть в стороны (именно для того, чтобы тесто хорошо растягивалось, и вынимался небольшой кусочек теста), и скрепить их, плотно прижав пальцами.
- На одну сторону оставшихся треугольников (противоположную острому углу) выложить по 2 ч. ложки конфитюра и скатать в рулетики. Кончики соединить и прижать пальцами.
- Яичный желток смешать с молоком и смазать круассаны.
- Выстелить противень бумагой для выпечки, выложить на него круассаны, оставляя между ними достаточно места, и выпекать в разогретой духовке 15–20 минут, затем остудить.
- Круассаны без начинки разрезать острым ножом вдоль и намазать внутри шоколадным сыром.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить слойки с малиной. "Сегодня" также делились рецептами домашнего слоеного теста.
Интересные факты о круассанах вы можете узнать в этом видео:
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