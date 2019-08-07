Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить кукурузу на гриле: пошаговая инструкция

Два способа сделать кукурузу гриль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:49
Кукуруза на гриле
Кукуруза на гриле
Фото: freepik.com

Мы привыкли варить кукурузу в кастрюле и пароварке, но запеченные на гриле початки – не менее вкусное летнее блюдо. Их можно есть просто так, подавать в качестве гарнира к мясу, птице или рыбе.

Смотрите видео, безопасно ли покупать горячую кукурузу:

Приготовить кукурузу на гриле – проще простого. Нужно лишь соблюсти несколько правил. Перед подачей початки можно будет натереть дополнительной порцией сливочного масла и специй.

Как запечь кукурузу на гриле

Запеченная кукуруза на гриле
Запеченная кукуруза на гриле
Фото: pexels.com

Во-первых, убедитесь, что вы покупаете хорошую кукурузу. Ищите початки с плотной зеленой шелухой и золотисто-коричневыми рыльцами сверху. Не покупайте кукурузу, если ее листья покрыты коричневыми пятнами.

Разогрейте гриль. Угольный гриль нагревается около 25 минут, в то время как газовый – всего 10 минут.

Теперь решите, будете ли вы готовить кукурузу с шелухой или без. В первом случае раскройте початок, не отрывая зеленую оболочку. Максимально удалите рыльца, натрите зерна кукурузы сливочным маслом, солью и другие специями. В конце верните шелуху на место. Такой способ защитит зерна от перегрева и сделает их мягкими и нежными.

Читайте также:
Как приготовить свиные ребрышки с кукурузой и соусом барбекю

Если вы хотите удалить шелуху, просто снимите ее вместе с кукурузными рыльцами. Затем добавьте масло и соль прямо в кукурузу.

Положите початки на горячий гриль и готовьте около 10 минут. Обязательно переверните кукурузу несколько раз, чтобы она получилась приятно поджаренной со всех сторон. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить консервированную кукурузу в домашних условиях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт простого арбузного коктейля от Джейми Оливера Как приготовить фаршированные шампиньоны: три рецепта горячей закуски Как приготовить тушеную свинину в яблочном соусе Как сварить суп с лесными грибами и картофелем
кукуруза гриль рецепт как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Популярные статьи

Сегодня, 16:02Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 17:45Wellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Вчера, 10:45Техно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Вчера, 09:35Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

5 августаFun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

5 августаШоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

5 августаFun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова
Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?
Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?
Увлажнители воздуха потенциально опасны
Увлажнители воздуха потенциально опасны
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы