Как приготовить кукурузу на гриле: пошаговая инструкция

Два способа сделать кукурузу гриль

Кукуруза на гриле Фото: freepik.com

Мы привыкли варить кукурузу в кастрюле и пароварке, но запеченные на гриле початки – не менее вкусное летнее блюдо. Их можно есть просто так, подавать в качестве гарнира к мясу, птице или рыбе.

Смотрите видео, безопасно ли покупать горячую кукурузу:

Приготовить кукурузу на гриле – проще простого. Нужно лишь соблюсти несколько правил. Перед подачей початки можно будет натереть дополнительной порцией сливочного масла и специй.

Как запечь кукурузу на гриле

Запеченная кукуруза на гриле Фото: pexels.com

Во-первых, убедитесь, что вы покупаете хорошую кукурузу. Ищите початки с плотной зеленой шелухой и золотисто-коричневыми рыльцами сверху. Не покупайте кукурузу, если ее листья покрыты коричневыми пятнами.

Разогрейте гриль. Угольный гриль нагревается около 25 минут, в то время как газовый – всего 10 минут.

Теперь решите, будете ли вы готовить кукурузу с шелухой или без. В первом случае раскройте початок, не отрывая зеленую оболочку. Максимально удалите рыльца, натрите зерна кукурузы сливочным маслом, солью и другие специями. В конце верните шелуху на место. Такой способ защитит зерна от перегрева и сделает их мягкими и нежными.

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Если вы хотите удалить шелуху, просто снимите ее вместе с кукурузными рыльцами. Затем добавьте масло и соль прямо в кукурузу.

Положите початки на горячий гриль и готовьте около 10 минут. Обязательно переверните кукурузу несколько раз, чтобы она получилась приятно поджаренной со всех сторон. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить консервированную кукурузу в домашних условиях.

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