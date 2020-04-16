Как приготовить кулич на Пасху в хлебопечке

Рецепт простого пасхального кулича с глазурью

Кулич в хлебопечке – это простой способ приготовить вкусный пасхальный кулич, когда совсем нет времени или опыта. Вам нужно будет сложить все ингредиенты в чашу хлебопечки, а дальше прибор все сделает за вас.

Как и в классическом рецепте, готовый кулич украшается глазурью и кондитерской посыпкой. Выпечку также можно декорировать сахарными или шоколадными фигурками.

Кулич в хлебопечке

Кулич в хлебопечке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

314 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

100 мл молока

60 г размягченного сливочного масла

1 яйцо + 2 желтка

70 г сахара + 10 г ванильного сахара

Щепотка мелкой соли

400 г пшеничной муки

2 ч.л. сухих активных дрожжей

90 г изюма, 1 ст.л. муки для обсыпки

Для глазури:

1 белок

1 ч.л. лимонного сока

100 г сахарной пудры

Смотрите видео, как испечь кулич по старинному рецепту:

Способ приготовления:

Возьмите три яйца и отделите белки от желтков. Один белок сразу перелейте в отдельную посуду, он понадобится для глазури. Просейте муку. Промойте изюм, обсушите на бумажном полотенце, сложите в сухую банку с крышкой, всыпьте туда же 1 ст.л. муки, закройте крышку и энергично встряхните емкость. Обвалянный в муке изюм будет равномерно распределяться в тесте. Излишек муки стряхните, в тесто его высыпать не нужно. Загрузите все ингредиенты для теста (кроме изюма) в ведерко хлебопечки в порядке, предусмотренном для вашей модели. Изюм загрузите в диспенсер, если он есть в вашей хлебопечке, или засыпьте по сигналу. Включите на программу для сладкого дрожжевого хлеба, цвет корочки – светлый. По окончании программы осторожно достаньте готовый кулич из ведерка. Остудите кулич на решетке под полотенцем. Кулич из вертикального ведерка лучше остужать на боку. Подстелите под него полотенце, чтобы на боку не отпечатались прутья решетки. Для глазури взбейте белок с лимонным соком, постепенно всыпьте в него сахарную пудру (по 1-2 ч.л.). Покройте верх остывшего кулича глазурью, украсьте по желанию разноцветной посыпкой.

На заметку

Все продукты для куличей должны быть комнатной температуры.

Напомним, ранее мы писали, как сделать желатиновую глазурь для кулича.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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