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Как приготовить кулич в хлебопечке: три рецепта на Пасху

С хлебопечкой гораздо проще замесить тесто, чем вручную

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Кулич пасхальный в хлебопечке
Кулич пасхальный в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля. Пасхальный кулич к празднику можно легко приготовить в хлебопечке – так он получается не менее вкусным и ароматным.

Есть несколько вариантов приготовления кулича: тесто можно замесить в хлебопечке, а затем переложить в формы и запечь в духовке. Но самый простой вариант – испечь пасху прямо в кухонном приборе.

Рецепт кулича в хлебопечке

Кулич на Пасху в хлебопечке
Кулич на Пасху в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Имея опыт в приготовлении домашнего хлеба из хлебопечки, можно смело браться за приготовление в ней пасхального кулича. 

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 1 стакан 
  • яйцо – 1 шт. 
  • просеянная мука – 3 стакана с горкой 
  • ванильный сахар – 10 г 
  • соль – 1/2 ч.л. 
  • сахар – 5 ст.л. 
  • размягченное сливочное масло – 3 ст.л. 
  • тертая цедра лимона – 1 ст.л. 
  • сухие дрожжи – 2 ч.л. 
  • изюм – 1/2 стакана 

Рецепт приготовления:

  1. Все составляющие, кроме изюма, сложить в хлебопечку в том порядке, в каком они указаны в таблице ингредиентов.
  2. Изюм распарить и заложить в диспенсер хлебопечки или, при отсутствии в модели диспенсера, добавить его в конец замеса. 
  3. Выставить режим "Сладкая выпечка", средний размер и светлую корочку. Готовый кулич остудить и покрыть глазурью.

Панеттоне: рецепт теста для хлебопечки

Символы католической Пасхи – цыплята и кролики
Символы католической Пасхи – цыплята и кролики
Фото: freepik.com

Панеттоне – это итальянский пасхальный кекс, похожий на куличи. Тесто для него можно приготовить в хлебопечке, а затем переложить в форму и испечь в духовке. Из указанного количества ингредиентов получается четыре маленьких кекса. 

Ингредиенты:

  • 1 стакан (250 мл) теплой воды
  • 3 стакана муки
  • 1 ч.л. экстракта ванили или щепотка ванилина
  • 4 ст.л. засахаренного апельсина
  • 0.5 стакана замоченного в воде изюма
  • 1 ч.л. соли
  • 4 ст.л. сахара
  • 85 г мягкого сливочного масла
  • 4 ст.л. сухого молока
  • 3 ч.л. (1 пакетик) сухих дрожжей
  • 1 взбитое яйцо – для смазывания

Для глазури:

  • 1 яичный белок
  • 140 г сахарной пудры
  • немного лимонного сока

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме изюма и цукатов, в ведерке хлебопечки. Приготовьте тесто, используя режимы "Замешивание" и "Первый подъем".
  2. Достаньте тесто и вымесите, добавив обсушенный изюм и цукаты. Накройте влажной марлей и дайте постоять 20 минут.
  3. Затем переложите тесто в формочки, наполняя их наполовину или на одну треть. Сбрызните водой и дайте подойти в течение часа. Смажьте взбитым яйцом.
  4. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, а затем уменьшите температуру до 180 С и пеките еще 25 минут.
  5. Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок.
  6. Покройте куличи глазурью и украсьте на свой вкус.

Рецепт пасхи (кулича) в хлебопечке

Рецепт пасхи в хлебопечке
Рецепт пасхи в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Если вы являетесь счастливой обладательницей хлебопечки, процесс приготовления пасхальных куличей значительно упрощается.

Ингредиенты:

  • сухие дрожжи – 2.5 ч.л. 
  • мука – 500 г 
  • соль – 0.5 ч.л. 
  • яйца – 4 шт. 
  • сахар – 100 г 
  • ванилин – на кончике ножа
  • растопленное сливочное масло – 100 г 
  • вода – 80 мл 
  • изюм, цукаты – по вкусу 
  • ром – 1-2 ст.л. 

Рецепт приготовления: 

  1. Изюм и цукаты замочить в роме. Заложить все ингредиенты в хлебопечку в той последовательности, что указана в списке ингредиентов.
  2. Добавить изюм и цукаты. Выставить программу "Сладкий хлеб" (или "Основной", режим "С изюмом", "Светлая корочка"). По окончании программы дать куличам остыть и украсить.

Украсить пасхальные куличи можно белковой глазурью. Только перед этим их стоит остудить. 

Смотрите видео, как приготовить оригинальные куличи на Пасху 2019:


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Источник: Сегодня
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