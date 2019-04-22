Как приготовить кулич в хлебопечке: три рецепта на Пасху
С хлебопечкой гораздо проще замесить тесто, чем вручную
Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля. Пасхальный кулич к празднику можно легко приготовить в хлебопечке – так он получается не менее вкусным и ароматным.
Есть несколько вариантов приготовления кулича: тесто можно замесить в хлебопечке, а затем переложить в формы и запечь в духовке. Но самый простой вариант – испечь пасху прямо в кухонном приборе.
Рецепт кулича в хлебопечке
Имея опыт в приготовлении домашнего хлеба из хлебопечки, можно смело браться за приготовление в ней пасхального кулича.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 1 стакан
- яйцо – 1 шт.
- просеянная мука – 3 стакана с горкой
- ванильный сахар – 10 г
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 5 ст.л.
- размягченное сливочное масло – 3 ст.л.
- тертая цедра лимона – 1 ст.л.
- сухие дрожжи – 2 ч.л.
- изюм – 1/2 стакана
Рецепт приготовления:
- Все составляющие, кроме изюма, сложить в хлебопечку в том порядке, в каком они указаны в таблице ингредиентов.
- Изюм распарить и заложить в диспенсер хлебопечки или, при отсутствии в модели диспенсера, добавить его в конец замеса.
- Выставить режим "Сладкая выпечка", средний размер и светлую корочку. Готовый кулич остудить и покрыть глазурью.
Панеттоне: рецепт теста для хлебопечки
Панеттоне – это итальянский пасхальный кекс, похожий на куличи. Тесто для него можно приготовить в хлебопечке, а затем переложить в форму и испечь в духовке. Из указанного количества ингредиентов получается четыре маленьких кекса.
Ингредиенты:
- 1 стакан (250 мл) теплой воды
- 3 стакана муки
- 1 ч.л. экстракта ванили или щепотка ванилина
- 4 ст.л. засахаренного апельсина
- 0.5 стакана замоченного в воде изюма
- 1 ч.л. соли
- 4 ст.л. сахара
- 85 г мягкого сливочного масла
- 4 ст.л. сухого молока
- 3 ч.л. (1 пакетик) сухих дрожжей
- 1 взбитое яйцо – для смазывания
Для глазури:
- 1 яичный белок
- 140 г сахарной пудры
- немного лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Смешайте все ингредиенты, кроме изюма и цукатов, в ведерке хлебопечки. Приготовьте тесто, используя режимы "Замешивание" и "Первый подъем".
- Достаньте тесто и вымесите, добавив обсушенный изюм и цукаты. Накройте влажной марлей и дайте постоять 20 минут.
- Затем переложите тесто в формочки, наполняя их наполовину или на одну треть. Сбрызните водой и дайте подойти в течение часа. Смажьте взбитым яйцом.
- Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, а затем уменьшите температуру до 180 С и пеките еще 25 минут.
- Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок.
- Покройте куличи глазурью и украсьте на свой вкус.
Рецепт пасхи (кулича) в хлебопечке
Если вы являетесь счастливой обладательницей хлебопечки, процесс приготовления пасхальных куличей значительно упрощается.
Ингредиенты:
- сухие дрожжи – 2.5 ч.л.
- мука – 500 г
- соль – 0.5 ч.л.
- яйца – 4 шт.
- сахар – 100 г
- ванилин – на кончике ножа
- растопленное сливочное масло – 100 г
- вода – 80 мл
- изюм, цукаты – по вкусу
- ром – 1-2 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Изюм и цукаты замочить в роме. Заложить все ингредиенты в хлебопечку в той последовательности, что указана в списке ингредиентов.
- Добавить изюм и цукаты. Выставить программу "Сладкий хлеб" (или "Основной", режим "С изюмом", "Светлая корочка"). По окончании программы дать куличам остыть и украсить.
Украсить пасхальные куличи можно белковой глазурью. Только перед этим их стоит остудить.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные куличи на Пасху 2019:
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