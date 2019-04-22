Как приготовить кулич в хлебопечке: три рецепта на Пасху

С хлебопечкой гораздо проще замесить тесто, чем вручную

Кулич пасхальный в хлебопечке Фото: Depositphotos

Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля. Пасхальный кулич к празднику можно легко приготовить в хлебопечке – так он получается не менее вкусным и ароматным.

Есть несколько вариантов приготовления кулича: тесто можно замесить в хлебопечке, а затем переложить в формы и запечь в духовке. Но самый простой вариант – испечь пасху прямо в кухонном приборе.

Рецепт кулича в хлебопечке

Кулич на Пасху в хлебопечке Фото: Depositphotos

Имея опыт в приготовлении домашнего хлеба из хлебопечки, можно смело браться за приготовление в ней пасхального кулича.

Ингредиенты:

теплое молоко – 1 стакан

яйцо – 1 шт.

просеянная мука – 3 стакана с горкой

ванильный сахар – 10 г

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 5 ст.л.

размягченное сливочное масло – 3 ст.л.

тертая цедра лимона – 1 ст.л.

сухие дрожжи – 2 ч.л.

изюм – 1/2 стакана

Рецепт приготовления:

Все составляющие, кроме изюма, сложить в хлебопечку в том порядке, в каком они указаны в таблице ингредиентов. Изюм распарить и заложить в диспенсер хлебопечки или, при отсутствии в модели диспенсера, добавить его в конец замеса. Выставить режим "Сладкая выпечка", средний размер и светлую корочку. Готовый кулич остудить и покрыть глазурью.

Панеттоне: рецепт теста для хлебопечки

Символы католической Пасхи – цыплята и кролики Фото: freepik.com

Панеттоне – это итальянский пасхальный кекс, похожий на куличи. Тесто для него можно приготовить в хлебопечке, а затем переложить в форму и испечь в духовке. Из указанного количества ингредиентов получается четыре маленьких кекса.

Ингредиенты:

1 стакан (250 мл) теплой воды

3 стакана муки

1 ч.л. экстракта ванили или щепотка ванилина

4 ст.л. засахаренного апельсина

0.5 стакана замоченного в воде изюма

1 ч.л. соли

4 ст.л. сахара

85 г мягкого сливочного масла

4 ст.л. сухого молока

3 ч.л. (1 пакетик) сухих дрожжей

1 взбитое яйцо – для смазывания

Для глазури:

1 яичный белок

140 г сахарной пудры

немного лимонного сока

Рецепт приготовления:

Смешайте все ингредиенты, кроме изюма и цукатов, в ведерке хлебопечки. Приготовьте тесто, используя режимы "Замешивание" и "Первый подъем". Достаньте тесто и вымесите, добавив обсушенный изюм и цукаты. Накройте влажной марлей и дайте постоять 20 минут. Затем переложите тесто в формочки, наполняя их наполовину или на одну треть. Сбрызните водой и дайте подойти в течение часа. Смажьте взбитым яйцом. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, а затем уменьшите температуру до 180 С и пеките еще 25 минут. Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок. Покройте куличи глазурью и украсьте на свой вкус.

Рецепт пасхи (кулича) в хлебопечке

Рецепт пасхи в хлебопечке Фото: Depositphotos

Если вы являетесь счастливой обладательницей хлебопечки, процесс приготовления пасхальных куличей значительно упрощается.

Ингредиенты:

сухие дрожжи – 2.5 ч.л.

мука – 500 г

соль – 0.5 ч.л.

яйца – 4 шт.

сахар – 100 г

ванилин – на кончике ножа

растопленное сливочное масло – 100 г

вода – 80 мл

изюм, цукаты – по вкусу

ром – 1-2 ст.л.

Рецепт приготовления:

Изюм и цукаты замочить в роме. Заложить все ингредиенты в хлебопечку в той последовательности, что указана в списке ингредиентов. Добавить изюм и цукаты. Выставить программу "Сладкий хлеб" (или "Основной", режим "С изюмом", "Светлая корочка"). По окончании программы дать куличам остыть и украсить.

Украсить пасхальные куличи можно белковой глазурью. Только перед этим их стоит остудить.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные куличи на Пасху 2019:

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