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Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Лучшие рецепты пасхальных куличей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Кулич на Пасху Фото: depositphotos.com
Кулич на Пасху
Фото: depositphotos.com

Православную Пасху в 2019 году будут отмечать 28 апреля. По традиции, на пасхальном столе обязательно должно быть три блюда: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Многие путают пасхи и куличи, но это совершенно разные рецепты. Кулич – это сладкая выпечка из дрожжевого теста, которую украшают глазурью, а пасху готовят из творога.

Сегодня мы поделимся проверенными рецептами куличей на Пасху. Печь их нужно накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу.

Пасхальные куличи на сливках

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Кулич на сливках
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 кг муки
  • 1 ч.л. соли
  • 200 г сливочного масла
  • 2 ст.л. коньяка
  • 22 г сухих дрожжей
  • 1,5 стакана сливок 10%
  • 4 ст.л. ванильного сахара
  • 1 стакан сахара
  • 10 желтков + 3 белка
  • изюм
  • цукаты
  • специи 
  • цедра апельсина или лимона

Рецепт приготовления:

  1. Муку просеять. Сливки подогреть, растворить в них ванильный сахар.
  2. В небольшой миске приготовить опару. Для этого смешать 300 г муки, дрожжи, сливки и чайную ложку сахара.
  3. Поставить в теплое место на 1.5 часа, накрыв полотенцем.
  4. Желтки растереть с сахаром и солью, влить растопленное масло и коньяк, перемешать и соединить с поднявшимся тестом. Добавить взбитые белки.
  5. Всыпать оставшуюся муку, молотые пряности и мелко натертую цедру. Хорошо вымесить, поставить в теплое место на 1.5 часа.
  6. Цукаты и изюм обвалять в муке. Готовое тесто обмять и соединить с изюмом и цукатами.
  7. Переложить в форму для выпечки и оставить на час в тепле, чтобы тесто вновь поднялось.
  8. Выпекать при 180°С, время зависит от объема кулича. Маленький кулич – около 45-50 минут, большой – до 1.5 часов.

"Ленивые" пасхальные куличи

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Ленивые куличи
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 50 г прессованных дрожжей
  • 4 яйца
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 0,5 чайной ложки соли
  • цедра лимона или апельсина
  • 100 г сливочного масла
  • 2 столовые ложки растительного масла без запаха
  • 4 стакана муки
  • 100-120 г изюма или цукатов

Для глазури:

  • сахарная пудра
  • лимонный сок
  • немного кипяченой воды
  • декоративная посыпка

Рецепт приготовления:

  1. На дно форм для куличей положить кружки из промасленной бумаги для выпечки, стенки смазать сливочным маслом.
  2. Просеять муку.
  3. Растопить сливочное масло, остудить до комнатной температуры и добавить растительное.
  4. Яйца растереть с сахаром, ванильным сахаром и солью.
  5. В теплом молоке развести дрожжи.
  6. В яично-сахарную смесь влить молоко с дрожжами и масло, взбить миксером.
  7. Добавить в тесто просеянную муку, еще раз перемешать.
  8. Присыпать мукой изюм с цукатами и вишней, добавить в тесто и перемешать ложкой.
  9. Поставить формы на противень, добавить тесто, заполняя формы примерно на треть. Прикрыть полотенцем и оставить в тепле на 3.5 часа.
  10. Отправить куличи в разогретую до 180 С духовку и выпекать до румяного цвета. Охладить на решетке, прикрыв полотенцем.
  11. Для глазури растереть сахарную пудру с лимонным соком и небольшим количеством воды. Пока глазурь не застыла, посыпать ее разноцветной посыпкой.
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"Царские" куличи с изюмом и орехами

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"Царские куличи"
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 кг муки 
  • 10 желтков 
  • 1,5 ст. сахара
  • 0,5 л молока
  • 200 г масла сливочного
  • 1 стакан изюма
  • 0,5 стакана нарубленного миндаля, очищенного от кожицы
  • 2 ст. л коньяка
  • 1 стручок ванили или 3-4 капли ванильного экстракта
  • 2 щепотки шафрана
  • 15 г сухих дрожжей или 50 г свежих
  • 1 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

  1. Залить изюм коньяком на 1 час. Замочить шафран в двух ложках теплого молока.
  2. Для опары просеять в миску 2 стакана муки, добавить дрожжи и ложку сахара. Влить порциями теплое молоко, размешать. Накрыть и поставить в теплое место, пока объем не увеличится в два раза.
  3. Пока опара поднимается, растереть желтки с сахаром и ванилью.
  4. Добавить в опару желтки с сахаром, перемешать. Постепенно добавить всю оставшуюся муку, каждый раз хорошо перемешивая.
  5. Растопить сливочное масло, остудить и добавить его в тесто.
  6. Затем всыпать изюм и миндаль, размешать.
  7. Поставить тесто подходить в тепло. После первого подхода обмять руками. Когда тесто поднимется во второй раз, переложить его в подготовленные формы для куличей, наполняя на 1/3 высоты. Дать тесту подняться до 2/3 формы.
  8. Выпекать куличи при170 градусах около часа. Если верх начал темнеть, прикрыть его фольгой.
  9. Готовые куличи нельзя трясти. Их следует вынимать из формы, положив ее на бок.

Куличи с апельсинами

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Куличи с апельсинами
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 425 г муки
  • 18 г свежих дрожжей
  • 90 г сливочного масла
  • 1 ст. молока (200 мл)
  • 1 яйцо + 3 желтка
  • 90 г сахарного песка
  • 2 ст. л. апельсиновой цедры
  • 50 мл апельсинового ликера
  • 100-150 г апельсиновых цукатов
  • 5 капель апельсинового масла (эссенции) 
  • соль

Для глазури:

  • 140 г сахарной пудры
  • 1 белок
  • 2 ст. л . апельсинового сока
  • 1 капля апельсинового масла

Рецепт приготовления:

  1. Желтки смешать с солью и поставить на несколько часов в холодильник.
  2. Цукаты и цедру предварительно порезать и замочить в апельсиновом ликере.
  3. Дрожжи растереть со столовой ложкой сахарного песка, влить полстакана теплого молока, перемешать. Просеять 50 г муки, хорошо перемешать еще раз. Опару накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 3 часа.
  4. Добавить в опару оставшееся теплое молоко и 50 г муки. Поставьить в теплое место еще на 2 часа.
  5. Желтки достать из холодильника (за час до добавления в тесто), смешать с белком. Добавить сахар и взболтать.
  6. Оставшуюся муку просеять горкой на стол, влить внутрь растопленное сливочное масло и яичную смесь. Тщательно вымесить до получения однородного эластичного теста.
  7. Тесто смешать с опарой и еще раз хорошо вымесить.
  8. Добавить мелко нарезанные цукаты вместе с ликером, в котором они были замочены, капнуть апельсиновое масло и еще раз хорошо вымесить.
  9. Глубокую круглую форму или кастрюлю смазать маслом, положить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 4 часа (объем должен увеличиться в 2 раза).
  10. Разогреть духовку до 180 °С. Выложить тесто в формы и печь примерно 45 минут.
  11. Для глазури белок смешать с сахарной пудрой, добавить апельсиновый сок и масло. Покрыть теплые куличи.

Шоколадный пасхальный кулич

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Шоколадные куличи
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 260 г муки
  • 30 г какао
  • 15 г свежих или 5 г сухих дрожжей
  • 20 г сливочного масла комнатной температуры
  • 100 мл молока + 60 мл воды
  • 50 г сахара
  • ½ ч.л. соды
  • 1 яйцо, некрупное, разделенное на белок и желток
  • 85 г сушеной клюквы и цукатов манго, в произвольной пропорции
  • мускатный орех, корица, гвоздика
  • соль
  • белковая глазурь, смешанная с небольшим количеством какао-порошка

Рецепт приготовления:

  1. Какао насыпать в сотейник. Добавить соду, соль, сахар и воду. Перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Остудить.
  2. Отмерить 60 г муки. Теплое молоко смешать с дрожжами. Влить в муку растворенные в молоке дрожжи. Перемешать, накрыть салфеткой, оставить примерно на полчаса.
  3. В миску с подошедшей опарой добавить мягкое сливочное масло, желток, смесь из какао, оставшуюся муку и специи.
  4. Хорошо вымесить тесто, собрать в шар, положить в смазанную растительным маслом миску.
  5. Накрыть салфеткой, оставить на 1 час.
  6. Сухофрукты нарезать.
  7. Взбить белок. Вмешать его в тесто и добавить сухофрукты. По необходимости смазать руки (при ручном замесе) или миску растительным маслом, так как тесто будет довольно липким.
  8. Поместить тесто в миску, снова накрыть салфеткой и оставить на 1 час.
  9. Затем переложить в смазанную сливочным маслом форму и дать подняться еще раз.
  10. После чего поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем увеличить температуру до 180 градусов и выпекать еще около 40 минут.
  11. Если кулич будет очень сильно подрумяниваться сверху, накрыть фольгой. Готовность кулича можно определить при помощи деревянной палочки: если она выходит из теста сухой, значит, кулич готов.
  12. Готовый кулич полностью остудить и покрыть глазурью.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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