Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Лучшие рецепты пасхальных куличей

Кулич на Пасху Фото: depositphotos.com

Православную Пасху в 2019 году будут отмечать 28 апреля. По традиции, на пасхальном столе обязательно должно быть три блюда: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Многие путают пасхи и куличи, но это совершенно разные рецепты. Кулич – это сладкая выпечка из дрожжевого теста, которую украшают глазурью, а пасху готовят из творога.

Сегодня мы поделимся проверенными рецептами куличей на Пасху. Печь их нужно накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу.

Пасхальные куличи на сливках

Кулич на сливках Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг муки

1 ч.л. соли

200 г сливочного масла

2 ст.л. коньяка

22 г сухих дрожжей

1,5 стакана сливок 10%

4 ст.л. ванильного сахара

1 стакан сахара

10 желтков + 3 белка

изюм

цукаты

специи

цедра апельсина или лимона

Рецепт приготовления:

Муку просеять. Сливки подогреть, растворить в них ванильный сахар. В небольшой миске приготовить опару. Для этого смешать 300 г муки, дрожжи, сливки и чайную ложку сахара. Поставить в теплое место на 1.5 часа, накрыв полотенцем. Желтки растереть с сахаром и солью, влить растопленное масло и коньяк, перемешать и соединить с поднявшимся тестом. Добавить взбитые белки. Всыпать оставшуюся муку, молотые пряности и мелко натертую цедру. Хорошо вымесить, поставить в теплое место на 1.5 часа. Цукаты и изюм обвалять в муке. Готовое тесто обмять и соединить с изюмом и цукатами. Переложить в форму для выпечки и оставить на час в тепле, чтобы тесто вновь поднялось. Выпекать при 180°С, время зависит от объема кулича. Маленький кулич – около 45-50 минут, большой – до 1.5 часов.

"Ленивые" пасхальные куличи

Ленивые куличи Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

50 г прессованных дрожжей

4 яйца

1 стакан молока

1 стакан сахара

1 пакетик ванильного сахара

0,5 чайной ложки соли

цедра лимона или апельсина

100 г сливочного масла

2 столовые ложки растительного масла без запаха

4 стакана муки

100-120 г изюма или цукатов

Для глазури:

сахарная пудра

лимонный сок

немного кипяченой воды

декоративная посыпка

Рецепт приготовления:

На дно форм для куличей положить кружки из промасленной бумаги для выпечки, стенки смазать сливочным маслом. Просеять муку. Растопить сливочное масло, остудить до комнатной температуры и добавить растительное. Яйца растереть с сахаром, ванильным сахаром и солью. В теплом молоке развести дрожжи. В яично-сахарную смесь влить молоко с дрожжами и масло, взбить миксером. Добавить в тесто просеянную муку, еще раз перемешать. Присыпать мукой изюм с цукатами и вишней, добавить в тесто и перемешать ложкой. Поставить формы на противень, добавить тесто, заполняя формы примерно на треть. Прикрыть полотенцем и оставить в тепле на 3.5 часа. Отправить куличи в разогретую до 180 С духовку и выпекать до румяного цвета. Охладить на решетке, прикрыв полотенцем. Для глазури растереть сахарную пудру с лимонным соком и небольшим количеством воды. Пока глазурь не застыла, посыпать ее разноцветной посыпкой.

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"Царские" куличи с изюмом и орехами

"Царские куличи" Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг муки

10 желтков

1,5 ст. сахара

0,5 л молока

200 г масла сливочного

1 стакан изюма

0,5 стакана нарубленного миндаля, очищенного от кожицы

2 ст. л коньяка

1 стручок ванили или 3-4 капли ванильного экстракта

2 щепотки шафрана

15 г сухих дрожжей или 50 г свежих

1 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

Залить изюм коньяком на 1 час. Замочить шафран в двух ложках теплого молока. Для опары просеять в миску 2 стакана муки, добавить дрожжи и ложку сахара. Влить порциями теплое молоко, размешать. Накрыть и поставить в теплое место, пока объем не увеличится в два раза. Пока опара поднимается, растереть желтки с сахаром и ванилью. Добавить в опару желтки с сахаром, перемешать. Постепенно добавить всю оставшуюся муку, каждый раз хорошо перемешивая. Растопить сливочное масло, остудить и добавить его в тесто. Затем всыпать изюм и миндаль, размешать. Поставить тесто подходить в тепло. После первого подхода обмять руками. Когда тесто поднимется во второй раз, переложить его в подготовленные формы для куличей, наполняя на 1/3 высоты. Дать тесту подняться до 2/3 формы. Выпекать куличи при170 градусах около часа. Если верх начал темнеть, прикрыть его фольгой. Готовые куличи нельзя трясти. Их следует вынимать из формы, положив ее на бок.

Куличи с апельсинами

Куличи с апельсинами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

425 г муки

18 г свежих дрожжей

90 г сливочного масла

1 ст. молока (200 мл)

1 яйцо + 3 желтка

90 г сахарного песка

2 ст. л. апельсиновой цедры

50 мл апельсинового ликера

100-150 г апельсиновых цукатов

5 капель апельсинового масла (эссенции)

соль

Для глазури:

140 г сахарной пудры

1 белок

2 ст. л . апельсинового сока

1 капля апельсинового масла

Рецепт приготовления:

Желтки смешать с солью и поставить на несколько часов в холодильник. Цукаты и цедру предварительно порезать и замочить в апельсиновом ликере. Дрожжи растереть со столовой ложкой сахарного песка, влить полстакана теплого молока, перемешать. Просеять 50 г муки, хорошо перемешать еще раз. Опару накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 3 часа. Добавить в опару оставшееся теплое молоко и 50 г муки. Поставьить в теплое место еще на 2 часа. Желтки достать из холодильника (за час до добавления в тесто), смешать с белком. Добавить сахар и взболтать. Оставшуюся муку просеять горкой на стол, влить внутрь растопленное сливочное масло и яичную смесь. Тщательно вымесить до получения однородного эластичного теста. Тесто смешать с опарой и еще раз хорошо вымесить. Добавить мелко нарезанные цукаты вместе с ликером, в котором они были замочены, капнуть апельсиновое масло и еще раз хорошо вымесить. Глубокую круглую форму или кастрюлю смазать маслом, положить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 4 часа (объем должен увеличиться в 2 раза). Разогреть духовку до 180 °С. Выложить тесто в формы и печь примерно 45 минут. Для глазури белок смешать с сахарной пудрой, добавить апельсиновый сок и масло. Покрыть теплые куличи.

Шоколадный пасхальный кулич

Шоколадные куличи Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

260 г муки

30 г какао

15 г свежих или 5 г сухих дрожжей

20 г сливочного масла комнатной температуры

100 мл молока + 60 мл воды

50 г сахара

½ ч.л. соды

1 яйцо, некрупное, разделенное на белок и желток

85 г сушеной клюквы и цукатов манго, в произвольной пропорции

мускатный орех, корица, гвоздика

соль

белковая глазурь, смешанная с небольшим количеством какао-порошка

Рецепт приготовления:

Какао насыпать в сотейник. Добавить соду, соль, сахар и воду. Перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Остудить. Отмерить 60 г муки. Теплое молоко смешать с дрожжами. Влить в муку растворенные в молоке дрожжи. Перемешать, накрыть салфеткой, оставить примерно на полчаса. В миску с подошедшей опарой добавить мягкое сливочное масло, желток, смесь из какао, оставшуюся муку и специи. Хорошо вымесить тесто, собрать в шар, положить в смазанную растительным маслом миску. Накрыть салфеткой, оставить на 1 час. Сухофрукты нарезать. Взбить белок. Вмешать его в тесто и добавить сухофрукты. По необходимости смазать руки (при ручном замесе) или миску растительным маслом, так как тесто будет довольно липким. Поместить тесто в миску, снова накрыть салфеткой и оставить на 1 час. Затем переложить в смазанную сливочным маслом форму и дать подняться еще раз. После чего поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем увеличить температуру до 180 градусов и выпекать еще около 40 минут. Если кулич будет очень сильно подрумяниваться сверху, накрыть фольгой. Готовность кулича можно определить при помощи деревянной палочки: если она выходит из теста сухой, значит, кулич готов. Готовый кулич полностью остудить и покрыть глазурью.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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