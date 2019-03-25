Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов
Лучшие рецепты пасхальных куличей
Православную Пасху в 2019 году будут отмечать 28 апреля. По традиции, на пасхальном столе обязательно должно быть три блюда: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Многие путают пасхи и куличи, но это совершенно разные рецепты. Кулич – это сладкая выпечка из дрожжевого теста, которую украшают глазурью, а пасху готовят из творога.
Сегодня мы поделимся проверенными рецептами куличей на Пасху. Печь их нужно накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу.
Пасхальные куличи на сливках
Ингредиенты:
- 1 кг муки
- 1 ч.л. соли
- 200 г сливочного масла
- 2 ст.л. коньяка
- 22 г сухих дрожжей
- 1,5 стакана сливок 10%
- 4 ст.л. ванильного сахара
- 1 стакан сахара
- 10 желтков + 3 белка
- изюм
- цукаты
- специи
- цедра апельсина или лимона
Рецепт приготовления:
- Муку просеять. Сливки подогреть, растворить в них ванильный сахар.
- В небольшой миске приготовить опару. Для этого смешать 300 г муки, дрожжи, сливки и чайную ложку сахара.
- Поставить в теплое место на 1.5 часа, накрыв полотенцем.
- Желтки растереть с сахаром и солью, влить растопленное масло и коньяк, перемешать и соединить с поднявшимся тестом. Добавить взбитые белки.
- Всыпать оставшуюся муку, молотые пряности и мелко натертую цедру. Хорошо вымесить, поставить в теплое место на 1.5 часа.
- Цукаты и изюм обвалять в муке. Готовое тесто обмять и соединить с изюмом и цукатами.
- Переложить в форму для выпечки и оставить на час в тепле, чтобы тесто вновь поднялось.
- Выпекать при 180°С, время зависит от объема кулича. Маленький кулич – около 45-50 минут, большой – до 1.5 часов.
"Ленивые" пасхальные куличи
Ингредиенты:
- 50 г прессованных дрожжей
- 4 яйца
- 1 стакан молока
- 1 стакан сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 0,5 чайной ложки соли
- цедра лимона или апельсина
- 100 г сливочного масла
- 2 столовые ложки растительного масла без запаха
- 4 стакана муки
- 100-120 г изюма или цукатов
Для глазури:
- сахарная пудра
- лимонный сок
- немного кипяченой воды
- декоративная посыпка
Рецепт приготовления:
- На дно форм для куличей положить кружки из промасленной бумаги для выпечки, стенки смазать сливочным маслом.
- Просеять муку.
- Растопить сливочное масло, остудить до комнатной температуры и добавить растительное.
- Яйца растереть с сахаром, ванильным сахаром и солью.
- В теплом молоке развести дрожжи.
- В яично-сахарную смесь влить молоко с дрожжами и масло, взбить миксером.
- Добавить в тесто просеянную муку, еще раз перемешать.
- Присыпать мукой изюм с цукатами и вишней, добавить в тесто и перемешать ложкой.
- Поставить формы на противень, добавить тесто, заполняя формы примерно на треть. Прикрыть полотенцем и оставить в тепле на 3.5 часа.
- Отправить куличи в разогретую до 180 С духовку и выпекать до румяного цвета. Охладить на решетке, прикрыв полотенцем.
- Для глазури растереть сахарную пудру с лимонным соком и небольшим количеством воды. Пока глазурь не застыла, посыпать ее разноцветной посыпкой.
"Царские" куличи с изюмом и орехами
Ингредиенты:
- 1 кг муки
- 10 желтков
- 1,5 ст. сахара
- 0,5 л молока
- 200 г масла сливочного
- 1 стакан изюма
- 0,5 стакана нарубленного миндаля, очищенного от кожицы
- 2 ст. л коньяка
- 1 стручок ванили или 3-4 капли ванильного экстракта
- 2 щепотки шафрана
- 15 г сухих дрожжей или 50 г свежих
- 1 ч.л. соли
Рецепт приготовления:
- Залить изюм коньяком на 1 час. Замочить шафран в двух ложках теплого молока.
- Для опары просеять в миску 2 стакана муки, добавить дрожжи и ложку сахара. Влить порциями теплое молоко, размешать. Накрыть и поставить в теплое место, пока объем не увеличится в два раза.
- Пока опара поднимается, растереть желтки с сахаром и ванилью.
- Добавить в опару желтки с сахаром, перемешать. Постепенно добавить всю оставшуюся муку, каждый раз хорошо перемешивая.
- Растопить сливочное масло, остудить и добавить его в тесто.
- Затем всыпать изюм и миндаль, размешать.
- Поставить тесто подходить в тепло. После первого подхода обмять руками. Когда тесто поднимется во второй раз, переложить его в подготовленные формы для куличей, наполняя на 1/3 высоты. Дать тесту подняться до 2/3 формы.
- Выпекать куличи при170 градусах около часа. Если верх начал темнеть, прикрыть его фольгой.
- Готовые куличи нельзя трясти. Их следует вынимать из формы, положив ее на бок.
Куличи с апельсинами
Ингредиенты:
- 425 г муки
- 18 г свежих дрожжей
- 90 г сливочного масла
- 1 ст. молока (200 мл)
- 1 яйцо + 3 желтка
- 90 г сахарного песка
- 2 ст. л. апельсиновой цедры
- 50 мл апельсинового ликера
- 100-150 г апельсиновых цукатов
- 5 капель апельсинового масла (эссенции)
- соль
Для глазури:
- 140 г сахарной пудры
- 1 белок
- 2 ст. л . апельсинового сока
- 1 капля апельсинового масла
Рецепт приготовления:
- Желтки смешать с солью и поставить на несколько часов в холодильник.
- Цукаты и цедру предварительно порезать и замочить в апельсиновом ликере.
- Дрожжи растереть со столовой ложкой сахарного песка, влить полстакана теплого молока, перемешать. Просеять 50 г муки, хорошо перемешать еще раз. Опару накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 3 часа.
- Добавить в опару оставшееся теплое молоко и 50 г муки. Поставьить в теплое место еще на 2 часа.
- Желтки достать из холодильника (за час до добавления в тесто), смешать с белком. Добавить сахар и взболтать.
- Оставшуюся муку просеять горкой на стол, влить внутрь растопленное сливочное масло и яичную смесь. Тщательно вымесить до получения однородного эластичного теста.
- Тесто смешать с опарой и еще раз хорошо вымесить.
- Добавить мелко нарезанные цукаты вместе с ликером, в котором они были замочены, капнуть апельсиновое масло и еще раз хорошо вымесить.
- Глубокую круглую форму или кастрюлю смазать маслом, положить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 4 часа (объем должен увеличиться в 2 раза).
- Разогреть духовку до 180 °С. Выложить тесто в формы и печь примерно 45 минут.
- Для глазури белок смешать с сахарной пудрой, добавить апельсиновый сок и масло. Покрыть теплые куличи.
Шоколадный пасхальный кулич
Ингредиенты:
- 260 г муки
- 30 г какао
- 15 г свежих или 5 г сухих дрожжей
- 20 г сливочного масла комнатной температуры
- 100 мл молока + 60 мл воды
- 50 г сахара
- ½ ч.л. соды
- 1 яйцо, некрупное, разделенное на белок и желток
- 85 г сушеной клюквы и цукатов манго, в произвольной пропорции
- мускатный орех, корица, гвоздика
- соль
- белковая глазурь, смешанная с небольшим количеством какао-порошка
Рецепт приготовления:
- Какао насыпать в сотейник. Добавить соду, соль, сахар и воду. Перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Остудить.
- Отмерить 60 г муки. Теплое молоко смешать с дрожжами. Влить в муку растворенные в молоке дрожжи. Перемешать, накрыть салфеткой, оставить примерно на полчаса.
- В миску с подошедшей опарой добавить мягкое сливочное масло, желток, смесь из какао, оставшуюся муку и специи.
- Хорошо вымесить тесто, собрать в шар, положить в смазанную растительным маслом миску.
- Накрыть салфеткой, оставить на 1 час.
- Сухофрукты нарезать.
- Взбить белок. Вмешать его в тесто и добавить сухофрукты. По необходимости смазать руки (при ручном замесе) или миску растительным маслом, так как тесто будет довольно липким.
- Поместить тесто в миску, снова накрыть салфеткой и оставить на 1 час.
- Затем переложить в смазанную сливочным маслом форму и дать подняться еще раз.
- После чего поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем увеличить температуру до 180 градусов и выпекать еще около 40 минут.
- Если кулич будет очень сильно подрумяниваться сверху, накрыть фольгой. Готовность кулича можно определить при помощи деревянной палочки: если она выходит из теста сухой, значит, кулич готов.
- Готовый кулич полностью остудить и покрыть глазурью.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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