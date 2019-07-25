Как приготовить курицу с грибами в мультиварке: пошаговый рецепт
Рецепт быстрого и вкусного ужина из куриного филе и шампиньонов
Курица в мультиварке – это блюдо, которое можно готовить абсолютно разными способами: тушить, жарить, варить и запекать. Мы рекомендуем приготовить куриное филе в мультиварке с грибами, сливками и зеленью. Так оно получается максимально сочным и нежным.
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Перед тушением кусочки курицы нужно слегка обжарить. Это придаст готовому блюду более насыщенный аромат. Кроме этого, вы можете добавить мелко нарезанный зубчик чеснока.
Курица в мультиварке с грибами и сливками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе (из грудки или бедер)
- 400 г шампиньонов
- 1 луковица
- 200 мл сливок
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. муки
- Пучок зелени
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук почистить и нарезать небольшими кубиками.
- Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости.
- Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет.
- Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты.
- Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения.
- Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень.
- Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.
Напомним, ранее мы писали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.
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