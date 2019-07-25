Как приготовить курицу с грибами в мультиварке: пошаговый рецепт

Рецепт быстрого и вкусного ужина из куриного филе и шампиньонов

Курица с грибами и сливками в мультиварке Фото: Depositphotos

Курица в мультиварке – это блюдо, которое можно готовить абсолютно разными способами: тушить, жарить, варить и запекать. Мы рекомендуем приготовить куриное филе в мультиварке с грибами, сливками и зеленью. Так оно получается максимально сочным и нежным.

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Перед тушением кусочки курицы нужно слегка обжарить. Это придаст готовому блюду более насыщенный аромат. Кроме этого, вы можете добавить мелко нарезанный зубчик чеснока.

Курица в мультиварке с грибами и сливками

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г куриного филе (из грудки или бедер)

400 г шампиньонов

1 луковица

200 мл сливок

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. муки

Пучок зелени

Соль, черный молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости. Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет. Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты. Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения. Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень. Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Напомним, ранее мы писали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.

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