Как приготовить куриную печень в сметане с грибами

Готовим печень в сметане с луком и грибами на сковороде

Куриная печень с грибами в сметане Фото: Depositphotos

Куриная печень, тушеная в сметане, получается необыкновенно нежной. А приготовление не займет много времени. Чтобы придать блюду более насыщенный вкус, мы советуем добавить жареные грибы и зелень.

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Куриная печень в сметане с грибами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

143 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г куриной печени

200 г шампиньонов

3 ст. л. сметаны

3 ст. л. растительного масла

1 шт. репчатого лука

1 лавровый лист

1/2 ч. л. черного молотого перца

1/2 ч. л. смеси сушеных пряностей (укроп, петрушка, базилик)

Зелень петрушки – для украшения

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Крупную головку репчатого лука нарезать в виде полуколец. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Пассеровать до золотистого цвета. Шампиньоны нарезать кусочками среднего размера и добавить к пассерованному луку. Помешивая, обжарить. Куриную печень некрупно нарезать и добавить в сковороду к луку и грибам. Обжаривать на среднем огне, помешивая, примерно 5 минут. Добавить сметану, смесь сушеных пряностей и лавровый лист. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Потом накрыть сковороду крышкой и тушить приблизительно 7-8 минут до готовности. Выложить в тарелку для подачи и украсить нарезанной зеленью петрушки.

Как подавать печень

Подавать печень горячей как самостоятельное блюдо или с гарниром. Это может быть картофельное пюре, гречка или рис.

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