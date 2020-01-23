Как приготовить куриную печень в сметане с грибами
Готовим печень в сметане с луком и грибами на сковороде
Куриная печень, тушеная в сметане, получается необыкновенно нежной. А приготовление не займет много времени. Чтобы придать блюду более насыщенный вкус, мы советуем добавить жареные грибы и зелень.
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Куриная печень в сметане с грибами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 143 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- 200 г шампиньонов
- 3 ст. л. сметаны
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 шт. репчатого лука
- 1 лавровый лист
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- 1/2 ч. л. смеси сушеных пряностей (укроп, петрушка, базилик)
- Зелень петрушки – для украшения
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Крупную головку репчатого лука нарезать в виде полуколец. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Пассеровать до золотистого цвета.
- Шампиньоны нарезать кусочками среднего размера и добавить к пассерованному луку. Помешивая, обжарить.
- Куриную печень некрупно нарезать и добавить в сковороду к луку и грибам. Обжаривать на среднем огне, помешивая, примерно 5 минут.
- Добавить сметану, смесь сушеных пряностей и лавровый лист. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Потом накрыть сковороду крышкой и тушить приблизительно 7-8 минут до готовности.
- Выложить в тарелку для подачи и украсить нарезанной зеленью петрушки.
Как подавать печень
Подавать печень горячей как самостоятельное блюдо или с гарниром. Это может быть картофельное пюре, гречка или рис.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вареники с печенью. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.
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Источник: Сегодня