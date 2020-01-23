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Как приготовить куриную печень в сметане с грибами

Готовим печень в сметане с луком и грибами на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Куриная печень с грибами в сметане
Куриная печень с грибами в сметане
Фото: Depositphotos

Куриная печень, тушеная в сметане, получается необыкновенно нежной. А приготовление не займет много времени. Чтобы придать блюду более насыщенный вкус, мы советуем добавить жареные грибы и зелень.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

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Куриная печень в сметане с грибами

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 143 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени
  • 200 г шампиньонов
  • 3 ст. л. сметаны
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 шт. репчатого лука
  • 1 лавровый лист
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 1/2 ч. л. смеси сушеных пряностей (укроп, петрушка, базилик)
  • Зелень петрушки – для украшения
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Крупную головку репчатого лука нарезать в виде полуколец. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Пассеровать до золотистого цвета.
  2. Шампиньоны нарезать кусочками среднего размера и добавить к пассерованному луку. Помешивая, обжарить.
  3. Куриную печень некрупно нарезать и добавить в сковороду к луку и грибам. Обжаривать на среднем огне, помешивая, примерно 5 минут.
  4. Добавить сметану, смесь сушеных пряностей и лавровый лист. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Потом накрыть сковороду крышкой и тушить приблизительно 7-8 минут до готовности.
  5. Выложить в тарелку для подачи и украсить нарезанной зеленью петрушки.

Как подавать печень

Подавать печень горячей как самостоятельное блюдо или с гарниром. Это может быть картофельное пюре, гречка или рис.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вареники с печенью. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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