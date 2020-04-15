Как приготовить куриные крылышки "Баффало" в духовке
Рецепт запеченных куриных крылышек к пиву
Ищете рецепт горячей закуски к пиву? Тогда обязательно приготовьте крылышки "Баффало". Это совсем несложно, тем более что результат превзойдет все ожидания.
В классическом рецепте куриные крылья жарятся во фритюре, но если запечь их в духовке, закуска получится гораздо полезнее.
Крылышки "Баффало": рецепт в духовке
Время приготовления:
- 1 час + время для маринования
Калорийность:
- 210 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 3 зубчика чеснока, измельченных
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 3 столовые ложки яблочного уксуса
- 1 столовая ложка молотой паприки
- 1 столовая ложка вустерского соуса
- Соль, молотый перец – по вкусу
- 4 ст.л. острого соуса из красного перца
- 3 столовые ложки меда
- 1.5 кг куриных крылышек, разрезанных пополам в суставе
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Способ приготовления:
- В большой миске смешайте чеснок, оливковое масло, яблочный уксус, паприку, вустерский соус, соль, острый соус, мед и немного черного перца.
- Добавьте куриные крылышки и перемешайте, чтобы убедиться, что они полностью покрыты маринадом. Если у вас есть время, поставьте крылья мариноваться на несколько часов в холодильник. В идеале – на ночь.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Слейте маринад и сохраните его, затем выложите крылышки на очень большой противень.
- Запекайте 30 минут, затем слейте лишний жир, добавьте оставшийся маринад и хорошо перемешайте. Увеличьте температуру духовки до 200 °C.
- Верните в печь и готовьте еще 30 минут, несколько раз перемешав, чтобы покрыть крылья соусом во время приготовления. Они должны быть липкими и заглазированными большей частью испаренного маринада.
Как подавать крылья
Подавайте крылышки горячими на большом блюде вместе с другими закусками.
Смотрите видео, как приготовить крылышки в соусе барбекю:
Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.
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Источник: Сегодня