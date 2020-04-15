Как приготовить куриные крылышки "Баффало" в духовке

Рецепт запеченных куриных крылышек к пиву

Ищете рецепт горячей закуски к пиву? Тогда обязательно приготовьте крылышки "Баффало". Это совсем несложно, тем более что результат превзойдет все ожидания.

В классическом рецепте куриные крылья жарятся во фритюре, но если запечь их в духовке, закуска получится гораздо полезнее.

Крылышки "Баффало": рецепт в духовке

Куриные крылышки в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час + время для маринования

Калорийность:

210 ккал на порцию

Ингредиенты:

3 зубчика чеснока, измельченных

2 столовые ложки оливкового масла

3 столовые ложки яблочного уксуса

1 столовая ложка молотой паприки

1 столовая ложка вустерского соуса

Соль, молотый перец – по вкусу

4 ст.л. острого соуса из красного перца

3 столовые ложки меда

1.5 кг куриных крылышек, разрезанных пополам в суставе

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Способ приготовления:

В большой миске смешайте чеснок, оливковое масло, яблочный уксус, паприку, вустерский соус, соль, острый соус, мед и немного черного перца. Добавьте куриные крылышки и перемешайте, чтобы убедиться, что они полностью покрыты маринадом. Если у вас есть время, поставьте крылья мариноваться на несколько часов в холодильник. В идеале – на ночь. Разогрейте духовку до 180 °C. Слейте маринад и сохраните его, затем выложите крылышки на очень большой противень. Запекайте 30 минут, затем слейте лишний жир, добавьте оставшийся маринад и хорошо перемешайте. Увеличьте температуру духовки до 200 °C. Верните в печь и готовьте еще 30 минут, несколько раз перемешав, чтобы покрыть крылья соусом во время приготовления. Они должны быть липкими и заглазированными большей частью испаренного маринада.

Как подавать крылья

Подавайте крылышки горячими на большом блюде вместе с другими закусками.

Смотрите видео, как приготовить крылышки в соусе барбекю:

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.

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