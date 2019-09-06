Как приготовить куриные ножки в сметанном соусе: простой рецепт для ужина
Рецепт тушеных куриных голеней в сметане
Тушеные куриные ножки в сметанном соусе – очень аппетитное, быстрое и простое в приготовлении блюдо, которое вкусно есть с любым гарниром.
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В соус можно добавить ложку базиликового песто, томатную пасту, жареные или сушеные грибы. Это сделает его вкус более насыщенным.
Куриные ножки в сметане
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- около 144 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Куриные голени – 4 шт.
- Сметана 20% – 200 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Зубчики чеснока – 1-2 шт.
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Сушеные итальянский травы – по вкусу
- Свежая зелень
Способ приготовления:
- Куриные ножки помыть, натереть солью, молотым перцем, итальянскими травами и оставить на полчаса.
- Лук и чеснок очистить и мелко порезать.
- Готовить лук и чеснок на растительном масле до мягкости.
- Добавить куриные ножки, залить их кипящей водой до середины и тушить под закрытой крышкой 30 минут, один раз перевернув.
- Добавить сметану и прогреть на минимальном огне. По желанию посолить и поперчить.
- Подавать блюдо горячим с любимым гарниром, посыпав свежей зеленью.
С чем подавать куриные ножки
Кроме лука в соус можно добавить порезанную тонкими полукружочками морковь. В качестве гарнира подавать макароны, гречневую кашу, рис или картофельное пюре.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриные ножки на гриле.
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Источник: Сегодня