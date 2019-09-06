Как приготовить куриные ножки в сметанном соусе: простой рецепт для ужина

Рецепт тушеных куриных голеней в сметане

Куриные ножки в сметане Фото: Depositphotos

Тушеные куриные ножки в сметанном соусе – очень аппетитное, быстрое и простое в приготовлении блюдо, которое вкусно есть с любым гарниром.

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В соус можно добавить ложку базиликового песто, томатную пасту, жареные или сушеные грибы. Это сделает его вкус более насыщенным.

Куриные ножки в сметане

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

около 144 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Куриные голени – 4 шт.

Сметана 20% – 200 г

Репчатый лук – 1 шт.

Зубчики чеснока – 1-2 шт.

Соль, молотый перец – по вкусу

Сушеные итальянский травы – по вкусу

Свежая зелень

Способ приготовления:

Куриные ножки помыть, натереть солью, молотым перцем, итальянскими травами и оставить на полчаса. Лук и чеснок очистить и мелко порезать. Готовить лук и чеснок на растительном масле до мягкости. Добавить куриные ножки, залить их кипящей водой до середины и тушить под закрытой крышкой 30 минут, один раз перевернув. Добавить сметану и прогреть на минимальном огне. По желанию посолить и поперчить. Подавать блюдо горячим с любимым гарниром, посыпав свежей зеленью.

С чем подавать куриные ножки

Кроме лука в соус можно добавить порезанную тонкими полукружочками морковь. В качестве гарнира подавать макароны, гречневую кашу, рис или картофельное пюре.

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