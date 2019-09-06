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Как приготовить куриные ножки в сметанном соусе: простой рецепт для ужина

Рецепт тушеных куриных голеней в сметане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Куриные ножки в сметане
Куриные ножки в сметане
Фото: Depositphotos

Тушеные куриные ножки в сметанном соусе – очень аппетитное, быстрое и простое в приготовлении блюдо, которое вкусно есть с любым гарниром.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

В соус можно добавить ложку базиликового песто, томатную пасту, жареные или сушеные грибы. Это сделает его вкус более насыщенным.

Куриные ножки в сметане

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Калорийность:

  • около 144 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Куриные голени – 4 шт.
  • Сметана 20% – 200 г
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Зубчики чеснока – 1-2 шт.
  • Соль, молотый перец – по вкусу 
  • Сушеные итальянский травы – по вкусу
  • Свежая зелень

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Способ приготовления: 

  1. Куриные ножки помыть, натереть солью, молотым перцем, итальянскими травами и оставить на полчаса.
  2. Лук и чеснок очистить и мелко порезать.
  3. Готовить лук и чеснок на растительном масле до мягкости. 
  4. Добавить куриные ножки, залить их кипящей водой до середины и тушить под закрытой крышкой 30 минут, один раз перевернув. 
  5. Добавить сметану и прогреть на минимальном огне. По желанию посолить и поперчить.
  6. Подавать блюдо горячим с любимым гарниром, посыпав свежей зеленью.

С чем подавать куриные ножки

Кроме лука в соус можно добавить порезанную тонкими полукружочками морковь. В качестве гарнира подавать макароны, гречневую кашу, рис или картофельное пюре. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриные ножки на гриле.

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Источник: Сегодня
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