Как приготовить куриные шашлычки с персиками: пошаговый рецепт

Летний рецепт куриного шашлыка от Даши Малаховой

Куриные шашлычки с персиками Фото: Depositphotos

Шашлычки из курицы на шпажках – это аппетитная горячая закуска, которую можно приготовить на сковороде, в духовке или на решетке гриля. Даша Малахова делает куриный шашлык по необычному рецепту – с консервированными персиками и цитрусовым мармеладом.

Смотрите видео, как запечь куриные крылышки на гриле:

Шашлычки из курицы на шпажках с персиками

Ингредиенты:

4 куриных бедра

1 небольшая банка консервированных персиков

1, 5 ст. л. цитрусового мармелада (например, мандариновый и апельсиновый мармелады в соотношении 1:1)

Оливковое масло

Черный перец

Соль

Рецепт приготовления:

Помойте и обсушите куриные бедра. Отделите мясо от кости. Соедините в большой миске куриные бедра, персики вместе с сиропом из банки, 1,5 ст. л. цитрусового мармелада, оливковое масло, черный перец и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте мясу замариноваться в течении 2-3 часов. Тем временем, замочите в воде деревянные палочки для шашлычков – так они не будут гореть. Нанизывайте кусочки курицы и персиков на деревянные палочки и запекайте при температуре 180 С 35-40 минут. Не пересушите. Подавайте с любыми соусами и гарнирами на свой вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви.

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