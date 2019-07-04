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Как приготовить куриные шашлычки с персиками: пошаговый рецепт

Летний рецепт куриного шашлыка от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Куриные шашлычки с персиками
Куриные шашлычки с персиками
Фото: Depositphotos

Шашлычки из курицы на шпажках – это аппетитная горячая закуска, которую можно приготовить на сковороде, в духовке или на решетке гриля. Даша Малахова делает куриный шашлык по необычному рецепту – с консервированными персиками и цитрусовым мармеладом.

Смотрите видео, как запечь куриные крылышки на гриле:

Шашлычки из курицы на шпажках с персиками

Ингредиенты:

  • 4 куриных бедра
  • 1 небольшая банка консервированных персиков
  • 1, 5 ст. л. цитрусового мармелада (например, мандариновый и апельсиновый мармелады в соотношении 1:1)
  • Оливковое масло
  • Черный перец
  • Соль

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Рецепт приготовления:

  1. Помойте и обсушите куриные бедра. Отделите мясо от кости.
  2. Соедините в большой миске куриные бедра, персики вместе с сиропом из банки, 1,5 ст. л. цитрусового мармелада, оливковое масло, черный перец и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте мясу замариноваться в течении 2-3 часов.
  3. Тем временем, замочите в воде деревянные палочки для шашлычков – так они не будут гореть.
  4. Нанизывайте кусочки курицы и персиков на деревянные палочки и запекайте при температуре 180 С 35-40 минут. Не пересушите.
  5. Подавайте с любыми соусами и гарнирами на свой вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви.

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Источник: Сегодня
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