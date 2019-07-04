Как приготовить куриные шашлычки с персиками: пошаговый рецепт
Летний рецепт куриного шашлыка от Даши Малаховой
Шашлычки из курицы на шпажках – это аппетитная горячая закуска, которую можно приготовить на сковороде, в духовке или на решетке гриля. Даша Малахова делает куриный шашлык по необычному рецепту – с консервированными персиками и цитрусовым мармеладом.
Смотрите видео, как запечь куриные крылышки на гриле:
Шашлычки из курицы на шпажках с персиками
Ингредиенты:
- 4 куриных бедра
- 1 небольшая банка консервированных персиков
- 1, 5 ст. л. цитрусового мармелада (например, мандариновый и апельсиновый мармелады в соотношении 1:1)
- Оливковое масло
- Черный перец
- Соль
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Рецепт приготовления:
- Помойте и обсушите куриные бедра. Отделите мясо от кости.
- Соедините в большой миске куриные бедра, персики вместе с сиропом из банки, 1,5 ст. л. цитрусового мармелада, оливковое масло, черный перец и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте мясу замариноваться в течении 2-3 часов.
- Тем временем, замочите в воде деревянные палочки для шашлычков – так они не будут гореть.
- Нанизывайте кусочки курицы и персиков на деревянные палочки и запекайте при температуре 180 С 35-40 минут. Не пересушите.
- Подавайте с любыми соусами и гарнирами на свой вкус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви.
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Источник: Сегодня