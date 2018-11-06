Как приготовить куриные шашлычки в духовке

Это отличная горячая закуска для большой компании

Куриные шашлычки Фото: freepik.com

Куриное филе на шпажках готовится очень легко и не требует особой подготовки. Предлагаем вам рецепт запеченных в духовке шашлычков под соевом-чесночным маринадом.

Куриные шашлычки в соевом маринаде

Ингредиенты:

600 г куриного филе

1 ст.л. меда

0,5 ч.л. кориандра

соль, молотый черный перец

2 ст.л. соевого соуса

2 зубчика чеснока

3 ст.л. оливкового масла

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Рецепт приготовления:

В миске перемешать оливковое масло, мед и соевый соус. Добавить специи и чеснок, пропущенный через пресс. Куриное филе помыть, обсушить и срезать все пленки. Нарезать небольшими полосками толщиной примерно 1 см. Сложить мясо в маринад и оставить на 30-40 минут. Деревянные шпажки замочить в воде на 30 минут. Нанизать филе на шпажки гармошкой. Форму застелить фольгой и выложить шашлычки. Запекать примерно 15-20 минут при температуре 200 градусов. Мясо должно подрумяниться, но не стать сухим.

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