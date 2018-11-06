Как приготовить куриные шашлычки в духовке
Это отличная горячая закуска для большой компании
Куриное филе на шпажках готовится очень легко и не требует особой подготовки. Предлагаем вам рецепт запеченных в духовке шашлычков под соевом-чесночным маринадом.
Куриные шашлычки в соевом маринаде
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе
- 1 ст.л. меда
- 0,5 ч.л. кориандра
- соль, молотый черный перец
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л. оливкового масла
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Рецепт приготовления:
- В миске перемешать оливковое масло, мед и соевый соус. Добавить специи и чеснок, пропущенный через пресс.
- Куриное филе помыть, обсушить и срезать все пленки. Нарезать небольшими полосками толщиной примерно 1 см. Сложить мясо в маринад и оставить на 30-40 минут.
- Деревянные шпажки замочить в воде на 30 минут. Нанизать филе на шпажки гармошкой.
- Форму застелить фольгой и выложить шашлычки. Запекать примерно 15-20 минут при температуре 200 градусов. Мясо должно подрумяниться, но не стать сухим.
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Источник: "Сегодня"