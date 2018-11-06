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Как приготовить куриные шашлычки в духовке

Это отличная горячая закуска для большой компании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Куриные шашлычки Фото: freepik.com
Куриные шашлычки Фото: freepik.com

Куриное филе на шпажках готовится очень легко и не требует особой подготовки. Предлагаем вам рецепт запеченных в духовке шашлычков под соевом-чесночным маринадом.

Куриные шашлычки в соевом маринаде

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе
  • 1 ст.л. меда
  • 0,5 ч.л. кориандра
  • соль, молотый черный перец
  • 2 ст.л. соевого соуса 
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. оливкового масла
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Рецепт приготовления:

  1. В миске перемешать оливковое масло, мед и соевый соус. Добавить специи и чеснок, пропущенный через пресс. 
  2. Куриное филе помыть, обсушить и срезать все пленки. Нарезать небольшими полосками толщиной примерно 1 см. Сложить мясо в маринад и оставить на 30-40 минут.
  3. Деревянные шпажки замочить в воде на 30 минут. Нанизать филе на шпажки гармошкой.
  4. Форму застелить фольгой и выложить шашлычки. Запекать примерно 15-20 минут при температуре 200 градусов. Мясо должно подрумяниться, но не стать сухим.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлык из лосося в мятном маринаде. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как сделать куриный шашлык с огуречным соусом.

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Источник: "Сегодня"
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