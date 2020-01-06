Как приготовить кутью на Рождество: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты полезной кутьи из разных круп на Святой вечер 2020

Кутью готовят 6 января Фото: Depositphotos

Согласно церковной традиции, основой рождественской трапезы является кутья – постное блюдо, приготовленное из обваренных зерен пшеницы, макового сока и меда. Но не только пшеница может быть основой этой ритуальной каши. Предлагаем пять рецептов кутьи из разных круп и расскажем, чем они полезны.

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Пшеничная кутья

Кутья из пшеницы Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 200 г пшеницы, 3 стакана воды, 1 щепотка соли, 1 столовая ложка растительного масла, 125 г мака, 100 г изюма, 100 г обжаренных грецких орехов, 2-3 столовые ложки меда.

Приготовление: Промойте пшеницу в проточной воде и замочите ее на несколько часов. Когда зерна набухнут, добавьте соль, растительное масло, и варите на среднем огне до мягкости. На это уйдет около двух часов. Если времени у вас мало, выбирайте шлифованную пшеницу, которая готовится 20 минут. Мак и изюм залейте кипятком и оставьте на 60 и 20 минут соответственно. Откиньте на марлю и разотрите в ступе или блендере до появления сока. Соедините все компоненты, добавьте мед и хорошо размешайте.

Польза: Пшеница богата растительным белком, клетчаткой, магнием, цинком, калием и кальцием. В ней содержится 6 витаминов группы B (B1, B2, B3, B4, B6, B9), а также витамины А, С, Е и F. Как и другие цельнозерновые продукты, рождественская кутья из пшеницы будет полезной для здоровья сердечно-сосудистой системы и профилактики сахарного диабета.

Кутья из перловки

Перловая кутья Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 200 г перловой крупы, 100 г мака, 100 г грецких орехов, 100 г изюма, 100 г кураги, 2 столовые ложки меда, 3 стакана воды, 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление: Чтобы перловка сварилась быстрее, залейте ее холодной водой на 2-3 часа. Когда крупа набухнет, обновите воду и варите на слабом огне 50-60 минут. Чтобы каша не слипалась, добавьте в воду растительное масло. Мак залейте кипятком на час, изюм и курагу обдайте горячей водой. Грецкие орехи измельчите в ступке. Смешайте все ингредиенты с медом и подавайте с компотом из сухофруктов.

Польза: Как и пшеница, перловка богата белками, витаминами и минералами. В ее составе вы найдете фосфор, магний, калий и железо. Кутья из перловой крупы не только надолго насыщает, но и рекомендуется для диетического питания при хронических болезнях ЖКТ. Также употребление цельных зерен ячменя поможет в профилактике и лечении метаболического синдрома.

Рисовая кутья

Кутья из риса Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 200 г риса, 100 г миндаля, 100 г грецких орехов, 100 г мака, 100 г изюма, 100 г кураги.

Приготовление: Чтобы сделать миндаль мягким, залейте его кипятком на 15 минут. То же самое придется провернуть с изюмом и курагой. Мак выдерживают в горячей воде в течение часа, после чего измельчают до появления белого сока. Рис варят на медленном огне без крышки. Когда он остынет, добавьте в кастрюлю мед, мак, сухофрукты и орехи.

Польза: Рис исключительно полезен для ЖКТ, почек и мочевыделительной системы. Он богат белком, клетчаткой, тиамином (витамином B1), рибофлавином (витамином B2) и ниацином (витамином PP). При шлифовке большая часть этих веществ уничтожаются вместе с оболочкой, потому самым полезным считается минимально обработанный бурый и черный рис. Кутья из риса на Рождество будет особенно уместна при гастрите с повышенной кислотностью, а рисовый крахмал — отличное средство от диареи.

Ячневая кутья

Кутья из ячневой крупы Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 200 г ячневой крупы, 1,5 л воды, ½ стакана молока, 100 г мака, 2 столовые ложки варенья из клюквы или смородины, 2 столовые ложки меда.

Приготовление: Сварите ячневую крупу, слейте лишнюю воду и смешайте с молоком. Мак распарьте в крутом кипятке и разотрите в ступке до появления молочка. Смешайте все ингредиенты и заправьте кутью медом и вареньем. При желании можно добавить курагу, чернослив и изюм, предварительно залив их кипятком на 20 минут.

Польза: Ячневая крупа не шлифуется, потому она особенно богата белком, клетчаткой, витаминами и минералами. В ней вы найдете калий, кальций, фосфор и железо, которые помогут в профилактике анемии, диареи, метаболического синдрома и ожирения.

Кутья из булгура

Кутья из булгура Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 200 г булгура, 2 столовые ложки кунжута, 2 столовые ложки семечек подсолнуха, 100 г изюма, 100 г мака, 100 г грецких орехов, 1 щепотка соли, 2 столовые ложки меда.

Приготовление: Варите булгур до мягкости 15-20 минут. Пока крупа будет остывать, запарьте изюм и мак, измельчите грецкие орехи. Распаренный мак разомните в ступке и смешайте с медом. Заправьте булгур, добавьте семечки и кунжут.

Польза: В этой крупе вы найдете калий, фосфор, магний, кальций и железо, полезные полиненасыщенные жиры, витамины группы B и витамин K. В ней меньше калорий, чем в гречке, зато в 1,5 раза больше клетчатки, которая улучшает пищеварение и нормализует обмен веществ. Булгур — продукт с низким гликемическим индексом, потому диетологи рекомендуют его людям с сахарным диабетом и ожирением.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить узвар для кутьи.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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