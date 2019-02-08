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Как приготовить лагман с говядиной и домашней лапшой

Классический лагман готовят с мясом и тянутой длинной лапшой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Лагман с лапшой Фото: depositphotos.com
Лагман с лапшой
Фото: depositphotos.com

Лагман – популярное блюдо среднеазиатской кухни. Его готовят из мяса (чаще всего баранины или говядины), большого количества овощей и длиной лапши. Кроме этого, в лагман добавляют разнообразные специи.

Лагман с говядиной и домашней лапшой

Ингредиенты:

  • 600 г говядины
  • 4 луковицы
  • 4 картофелины
  • 2 моркови
  • 2 помидора
  • 2 болгарских перца
  • 100 г дайкона
  • 8 зубчиков чеснока
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 1 чайная ложка молотой паприки
  • 1/2 чайной ложки молотого перца чили
  • 10 зерен пажитника

Для лапши:

  • 1 кг муки
  • 5 яиц
  • 1 чайная ложка соли

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Рецепт приготовления:

  1. Нарежьте говядину на куски среднего размера. Выложите в казан или кастрюлю с толстым дном.
  2. Добавьте нарезанный полукольцами лук, специи, томатную пасту и стакан воды. Перемешайте, доведите до кипения и тушите 5 минут. 
  3. Затем влейте примерно 2 л воды и готовьте около часа, пока мясо не будет готово. 
  4. После этого добавьте крупно нарезанные овощи, посолите по вкусу и влейте немного воды, чтобы она покрывала овощи. Тушите под крышкой до готовности овощей. На данном этапе блюдо лучше не перемешивать, чтобы овощи не превратились в кашу. За 10 минут до готовности добавьте измельченный чеснок.
  5. Смешайте яйца с мукой и солью, добавив необходимое количество воды для получения эластичного теста. Положите тесто в пакет или оберните пищевой пленкой. Оставьте на полчаса. Разделите тесто на три части, каждую часть раскатайте скалкой в тонкий пласт, сверните рулетом и нарежьте на кусочки.
  6.  Отварите лапшу в подсоленной воде в течение нескольких минут, после чего откиньте на дуршлаг и разложите по тарелкам. Поверх выложите мясо с овощами, залейте соусом и подавайте в горячем виде.

Напомним, ранее мы делились рецептами зимних супов из белых грибов. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить суп-пюре из тыквы

Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:

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Источник: Сегодня
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