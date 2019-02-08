Как приготовить лагман с говядиной и домашней лапшой
Классический лагман готовят с мясом и тянутой длинной лапшой
Лагман – популярное блюдо среднеазиатской кухни. Его готовят из мяса (чаще всего баранины или говядины), большого количества овощей и длиной лапши. Кроме этого, в лагман добавляют разнообразные специи.
Лагман с говядиной и домашней лапшой
Ингредиенты:
- 600 г говядины
- 4 луковицы
- 4 картофелины
- 2 моркови
- 2 помидора
- 2 болгарских перца
- 100 г дайкона
- 8 зубчиков чеснока
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1 чайная ложка куркумы
- 1 чайная ложка молотой паприки
- 1/2 чайной ложки молотого перца чили
- 10 зерен пажитника
Для лапши:
- 1 кг муки
- 5 яиц
- 1 чайная ложка соли
Рецепт приготовления:
- Нарежьте говядину на куски среднего размера. Выложите в казан или кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте нарезанный полукольцами лук, специи, томатную пасту и стакан воды. Перемешайте, доведите до кипения и тушите 5 минут.
- Затем влейте примерно 2 л воды и готовьте около часа, пока мясо не будет готово.
- После этого добавьте крупно нарезанные овощи, посолите по вкусу и влейте немного воды, чтобы она покрывала овощи. Тушите под крышкой до готовности овощей. На данном этапе блюдо лучше не перемешивать, чтобы овощи не превратились в кашу. За 10 минут до готовности добавьте измельченный чеснок.
- Смешайте яйца с мукой и солью, добавив необходимое количество воды для получения эластичного теста. Положите тесто в пакет или оберните пищевой пленкой. Оставьте на полчаса. Разделите тесто на три части, каждую часть раскатайте скалкой в тонкий пласт, сверните рулетом и нарежьте на кусочки.
- Отварите лапшу в подсоленной воде в течение нескольких минут, после чего откиньте на дуршлаг и разложите по тарелкам. Поверх выложите мясо с овощами, залейте соусом и подавайте в горячем виде.
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Источник: Сегодня