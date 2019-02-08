Как приготовить лагман с говядиной и домашней лапшой

Классический лагман готовят с мясом и тянутой длинной лапшой

Лагман с лапшой Фото: depositphotos.com

Лагман – популярное блюдо среднеазиатской кухни. Его готовят из мяса (чаще всего баранины или говядины), большого количества овощей и длиной лапши. Кроме этого, в лагман добавляют разнообразные специи.

Лагман с говядиной и домашней лапшой

Ингредиенты:

600 г говядины

4 луковицы

4 картофелины

2 моркови

2 помидора

2 болгарских перца

100 г дайкона

8 зубчиков чеснока

2 столовые ложки томатной пасты

1 чайная ложка куркумы

1 чайная ложка молотой паприки

1/2 чайной ложки молотого перца чили

10 зерен пажитника

Для лапши:

1 кг муки

5 яиц

1 чайная ложка соли

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Рецепт приготовления:

Нарежьте говядину на куски среднего размера. Выложите в казан или кастрюлю с толстым дном. Добавьте нарезанный полукольцами лук, специи, томатную пасту и стакан воды. Перемешайте, доведите до кипения и тушите 5 минут. Затем влейте примерно 2 л воды и готовьте около часа, пока мясо не будет готово. После этого добавьте крупно нарезанные овощи, посолите по вкусу и влейте немного воды, чтобы она покрывала овощи. Тушите под крышкой до готовности овощей. На данном этапе блюдо лучше не перемешивать, чтобы овощи не превратились в кашу. За 10 минут до готовности добавьте измельченный чеснок. Смешайте яйца с мукой и солью, добавив необходимое количество воды для получения эластичного теста. Положите тесто в пакет или оберните пищевой пленкой. Оставьте на полчаса. Разделите тесто на три части, каждую часть раскатайте скалкой в тонкий пласт, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Отварите лапшу в подсоленной воде в течение нескольких минут, после чего откиньте на дуршлаг и разложите по тарелкам. Поверх выложите мясо с овощами, залейте соусом и подавайте в горячем виде.

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