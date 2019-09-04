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Как приготовить латте матча: рецепт от Кортни Кардашьян

Старшая сестра Ким поделилась рецептом модного напитка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Матча — это сорт зеленого чая, который выращивают в Японии, Китае и других регионах восточной Азии. Его главное преимущество – высокое содержание антиоксидантов, препятствующих старению.

Смотрите видео, какие суперфуды предпочитают украинцы:

Еще в матча много полифенолов — вместе с антиоксидантами они снижают чувствительность кожи к ультрафиолету, помогают ей бороться с негативным воздействием окружающей среды. Также матча богат разными видами катехинов. Эти вещества помогают нам бороться с онкологией. Еще суперфуд снижает уровень "плохого" холестерина, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Чай содержит много витаминов А, Е, С, К, группы В, калий, железо, кальций, цинк, йод, магний и другие.

Латте матча от Кортни Кардашьян

Фото: Кортни Кардашьян

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. Вскипятить молоко.
  2. Залить матча небольшим количеством кипятка.
  3. Добавить в молоко матча и кленовый сироп и очень хорошо взбить.
  4. Перелить в кружку. Кортни Кардашьян пьет латте матча из своей любимой стеклянной чашки с двойными стенками.

Как сохранить полезные свойства матча

Не заливайте порошок крутым кипятком. Дайте воде остыть 3-5 минут после закипания, и только потом готовьте напиток.

Напомним, ранее чай матча назвали главным ЗОЖ-трендом 2019 года.

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Источник: Сегодня
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