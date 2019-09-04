Как приготовить латте матча: рецепт от Кортни Кардашьян
Старшая сестра Ким поделилась рецептом модного напитка
Матча — это сорт зеленого чая, который выращивают в Японии, Китае и других регионах восточной Азии. Его главное преимущество – высокое содержание антиоксидантов, препятствующих старению.
Смотрите видео, какие суперфуды предпочитают украинцы:
Еще в матча много полифенолов — вместе с антиоксидантами они снижают чувствительность кожи к ультрафиолету, помогают ей бороться с негативным воздействием окружающей среды. Также матча богат разными видами катехинов. Эти вещества помогают нам бороться с онкологией. Еще суперфуд снижает уровень "плохого" холестерина, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Чай содержит много витаминов А, Е, С, К, группы В, калий, железо, кальций, цинк, йод, магний и другие.
Латте матча от Кортни Кардашьян
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 чайной ложки матча
- 2 чашки миндального молока
- 1/8 – 1/4 стакана органического кленового сиропа
Читайте также:Рецепт вкусного летнего напитка от Кортни Кардашьян
Способ приготовления:
- Вскипятить молоко.
- Залить матча небольшим количеством кипятка.
- Добавить в молоко матча и кленовый сироп и очень хорошо взбить.
- Перелить в кружку. Кортни Кардашьян пьет латте матча из своей любимой стеклянной чашки с двойными стенками.
Как сохранить полезные свойства матча
Не заливайте порошок крутым кипятком. Дайте воде остыть 3-5 минут после закипания, и только потом готовьте напиток.
Напомним, ранее чай матча назвали главным ЗОЖ-трендом 2019 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram