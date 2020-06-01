Как приготовить лаваш с курицей, фетой и овощами: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт аппетитной горячей закуски
Лаваш с начинкой из курицы, свежих овощей, зелени и феты – отличная закуска, которую можно брать с собой на работу или на пикник.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Донер кебаб с курицей, фетой и овощами
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 200 г натурального йогурта
- Специи (кумин, соль, черный перец, паприка, молотый чили)
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 кочана молодой капусты
- 1/2 кочана салата
- 2 помидора
- 1 красная луковица
- 200 г феты
- Толстый лаваш
- Зелень
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Способ приготовления:
- Замаринуйте курицу. Для этого смешайте йогурт, специи, измельченный чеснок и добавьте куриное филе. Перемешайте и оставьте на час в холодильнике.
- Выложите курицу на противень и пеките при 200 ºС в течение 15 минут.
- Разрежьте толстый круглый лаваш на четыре части, затем каждую надрежьте пополам, чтобы получились кармашки.
- Нашинкуйте капусту, салат, помидор и лук.
- Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками.
Как собрать закуску
Выложите приготовленную начинку в четвертинку лаваша, разрезанную пополам, и добавьте раскрошенную фету.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.
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