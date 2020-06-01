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Как приготовить лаваш с курицей, фетой и овощами: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:23

Рецепт аппетитной горячей закуски

Лаваш с начинкой из курицы, свежих овощей, зелени и феты – отличная закуска, которую можно брать с собой на работу или на пикник.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Донер кебаб с курицей, фетой и овощами

Донер с курицей и овощами
Донер с курицей и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 200 г натурального йогурта
  • Специи (кумин, соль, черный перец, паприка, молотый чили)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 кочана молодой капусты
  • 1/2 кочана салата
  • 2 помидора
  • 1 красная луковица
  • 200 г феты
  • Толстый лаваш
  • Зелень

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Способ приготовления:

  1. Замаринуйте курицу. Для этого смешайте йогурт, специи, измельченный чеснок и добавьте куриное филе. Перемешайте и оставьте на час в холодильнике.
  2. Выложите курицу на противень и пеките при 200 ºС в течение 15 минут.
  3. Разрежьте толстый круглый лаваш на четыре части, затем каждую надрежьте пополам, чтобы получились кармашки.
  4. Нашинкуйте капусту, салат, помидор и лук.
  5. Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками.

Как собрать закуску

Выложите приготовленную начинку в четвертинку лаваша, разрезанную пополам, и добавьте раскрошенную фету.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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