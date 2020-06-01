Как приготовить лаваш с курицей, фетой и овощами: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт аппетитной горячей закуски

Лаваш с начинкой из курицы, свежих овощей, зелени и феты – отличная закуска, которую можно брать с собой на работу или на пикник.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Донер кебаб с курицей, фетой и овощами

Донер с курицей и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2 куриных филе

200 г натурального йогурта

Специи (кумин, соль, черный перец, паприка, молотый чили)

1 зубчик чеснока

1/2 кочана молодой капусты

1/2 кочана салата

2 помидора

1 красная луковица

200 г феты

Толстый лаваш

Зелень

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Способ приготовления:

Замаринуйте курицу. Для этого смешайте йогурт, специи, измельченный чеснок и добавьте куриное филе. Перемешайте и оставьте на час в холодильнике. Выложите курицу на противень и пеките при 200 ºС в течение 15 минут. Разрежьте толстый круглый лаваш на четыре части, затем каждую надрежьте пополам, чтобы получились кармашки. Нашинкуйте капусту, салат, помидор и лук. Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками.

Как собрать закуску

Выложите приготовленную начинку в четвертинку лаваша, разрезанную пополам, и добавьте раскрошенную фету.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.

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