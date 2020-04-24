Как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле

Готовим тонкий лаваш с сулугуни и томатами

Если у вас есть сковорода гриль или электрический гриль, вам даже нужно выходить из дома, чтобы приготовить эту аппетитную горячую закуску. Лаваш с начинкой из сыра сулугуни, зелени и томатов получается очень вкусным и сочным.

Зимой вместо свежих помидоров вы можете добавить горсть вяленых.

Лаваш с помидорами и сулугуни

Лаваш с сулугуни и помидорами на мангале Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 листов лаваша

500 г сулугуни

3-4 помидора

Большой пучок укропа

Оливковое масло

Соль – по желанию

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Способ приготовления:

Натереть сыр на крупной терке, укроп измельчить. Перемешать зелень с сулугуни. Затем нарезать помидоры. Насыпать сыр с укропом на край лаваша. Сверху выложить помидоры. Достаточно туго свернуть лаваш, стараясь при этом его не порвать. Смазать рулет оливковым маслом. Жарить на гриле в течение 10 минут, один раз перевернув.

Как подавать лаваш

Подавайте закуску горячей вместе с любыми соусами на ваш выбор.

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