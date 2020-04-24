Как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле
Готовим тонкий лаваш с сулугуни и томатами
Если у вас есть сковорода гриль или электрический гриль, вам даже нужно выходить из дома, чтобы приготовить эту аппетитную горячую закуску. Лаваш с начинкой из сыра сулугуни, зелени и томатов получается очень вкусным и сочным.
Зимой вместо свежих помидоров вы можете добавить горсть вяленых.
Лаваш с помидорами и сулугуни
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 203 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 листов лаваша
- 500 г сулугуни
- 3-4 помидора
- Большой пучок укропа
- Оливковое масло
- Соль – по желанию
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Способ приготовления:
- Натереть сыр на крупной терке, укроп измельчить. Перемешать зелень с сулугуни.
- Затем нарезать помидоры.
- Насыпать сыр с укропом на край лаваша. Сверху выложить помидоры. Достаточно туго свернуть лаваш, стараясь при этом его не порвать. Смазать рулет оливковым маслом.
- Жарить на гриле в течение 10 минут, один раз перевернув.
Как подавать лаваш
Подавайте закуску горячей вместе с любыми соусами на ваш выбор.
Смотрите видео, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.
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Источник: Сегодня