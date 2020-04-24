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Как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле

Готовим тонкий лаваш с сулугуни и томатами

Ирина Павлина
Сегодня, 16:01

Если у вас есть сковорода гриль или электрический гриль, вам даже нужно выходить из дома, чтобы приготовить эту аппетитную горячую закуску. Лаваш с начинкой из сыра сулугуни, зелени и томатов получается очень вкусным и сочным.

Зимой вместо свежих помидоров вы можете добавить горсть вяленых.

Лаваш с помидорами и сулугуни

Лаваш с сулугуни и помидорами на мангале
Лаваш с сулугуни и помидорами на мангале
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 листов лаваша
  • 500 г сулугуни
  • 3-4 помидора
  • Большой пучок укропа
  • Оливковое масло
  • Соль – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Натереть сыр на крупной терке, укроп измельчить. Перемешать зелень с сулугуни.
  2. Затем нарезать помидоры.
  3. Насыпать сыр с укропом на край лаваша. Сверху выложить помидоры. Достаточно туго свернуть лаваш, стараясь при этом его не порвать. Смазать рулет оливковым маслом.
  4. Жарить на гриле в течение 10 минут, один раз перевернув.

Как подавать лаваш

Подавайте закуску горячей вместе с любыми соусами на ваш выбор.

Смотрите видео, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

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Источник: Сегодня
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