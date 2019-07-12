Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт
Рецепт лазаньи с фаршем в домашних условиях
Лазанья с фаршем – один из самых популярных вариантов этого итальянского блюда. Классическая лазанья состоит из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста.
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Приготовить лазанью с фаршем в духовке можно как для обычного семейного ужина, так и для праздничной трапезы. В последнем случае ее можно подать вместе с бокалом красного вина.
Лазанья с фаршем и соусом бешамель
Ингредиенты:
- Листы для лазаньи
- 100 г тертого пармезана
Для мясного соуса:
- 700 г мясного фарша
- 800 мл помидоров в собственном соку
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 20 г сливочного масла
- 3 ст.л. оливкового масла
- 100 мл сухого белого вина
- 200 мл молока
- 1 щедрый пучок базилика
- 0.5 стебля сельдерея
- 1 ч.л.
Для соуса бешамель:
- 600 мл молока
- 60 г сливочного масла
- 60 г муки
- 40 г тертого пармезана
- щепотка мускатного ореха
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Рецепт приготовления:
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
- На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут.
- Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь.
- Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика.
- Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли.
- Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая.
- Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать.
- Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана.
- Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой.
- Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.
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