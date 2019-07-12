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Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Рецепт лазаньи с фаршем в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Домашняя лазанья: рецепт с фото
Домашняя лазанья: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Лазанья с фаршем – один из самых популярных вариантов этого итальянского блюда. Классическая лазанья состоит из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста. 

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Приготовить лазанью с фаршем в духовке можно как для обычного семейного ужина, так и для праздничной трапезы. В последнем случае ее можно подать вместе с бокалом красного вина.

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

Ингредиенты:

  • Листы для лазаньи 
  • 100 г тертого пармезана

Для мясного соуса:

  • 700 г мясного фарша
  • 800 мл помидоров в собственном соку 
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 100 мл сухого белого вина
  • 200 мл молока
  • 1 щедрый пучок базилика
  • 0.5 стебля сельдерея
  • 1 ч.л.

Для соуса бешамель:

  • 600 мл молока
  • 60 г сливочного масла
  • 60 г муки
  • 40 г тертого пармезана
  • щепотка мускатного ореха

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Рецепт приготовления:

  1. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. 
  2. На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут.
  3. Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь.
  4. Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика.
  5. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли.
  6. Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая.
  7. Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать.
  8. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана.
  9. Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой.
  10. Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. "Сегодня" также писали, как приготовить лазанью с овощами.

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Источник: Сегодня
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