Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Рецепт лазаньи с фаршем в домашних условиях

Домашняя лазанья: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Лазанья с фаршем – один из самых популярных вариантов этого итальянского блюда. Классическая лазанья состоит из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста.

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Приготовить лазанью с фаршем в духовке можно как для обычного семейного ужина, так и для праздничной трапезы. В последнем случае ее можно подать вместе с бокалом красного вина.

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

Ингредиенты:

Листы для лазаньи

100 г тертого пармезана

Для мясного соуса:

700 г мясного фарша

800 мл помидоров в собственном соку

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

20 г сливочного масла

3 ст.л. оливкового масла

100 мл сухого белого вина

200 мл молока

1 щедрый пучок базилика

0.5 стебля сельдерея

1 ч.л.

Для соуса бешамель:

600 мл молока

60 г сливочного масла

60 г муки

40 г тертого пармезана

щепотка мускатного ореха

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Рецепт приготовления:

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут. Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь. Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли. Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая. Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана. Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой. Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.

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