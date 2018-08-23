Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов
В состав лечо обязательно входит сладкий перец
Лечо из болгарского перца – это вкусная заготовка на зиму, которая будет всегда под рукой. Домашнее лечо можно добавлять в супы, а также подавать с картофелем, рисом или макаронами.
Лечо с помидорами и чесноком
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 10 шт. красного болгарского перца
- 1 стакан сахара
- 1.2 ст. л. соли
- 7-8 зубчиков чеснока
- 1 ч. л. смеси молотых перцев
Рецепт приготовления:
- Помидоры и перец помыть, обрезать плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Чеснок очистить и мелко нарезать.
- Половину помидоров мелко нарезать. Перец нарезать произвольно.
- Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю. Варить 10 минут. После чего добавить оставшиеся помидоры, крупно нарезать.
- Добавить соль, сахар и молотый перец. Варить еще 30 минут.
- Готовое горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и закатать. Банки перевернуть и оставить до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получится 7 банок по 0,5 л.
Сладкое лечо с пряностями
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 1,5 стакана сахара
- 1 стакан растительного масла
- 8-10 горошин черного перца
- 2 ст.л. соли
- 3 лавровых листа
- 2 столовые ложки уксуса 9%
- 3 кг сладкого перца
Рецепт приготовления:
- Помидоры помыть и пропустить через мясорубку.
- Добавить сахар, растительное масло, черный перец, соль, лавровый лист и уксус. Довести до кипения и варить 30 минут, затем добавить предварительно нарезанный перец. Кипятить еще 5-10 минут.
- Простерилизовать банки и крышки.
- Налить в банки лечо, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания
Совет: Хранить лечо можно без холодильника всю зиму. Лечо будет готово к употреблению уже на следующие сутки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРецепт дня: фаршированный перец с мясом и рисом
Нежное лечо с морковью
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 1 кг болгарского перца
- 1 кг моркови
- 5 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. уксусной эссенции
- 5 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 1 стакан воды
Рецепт приготовления:
- Простерилизовать банки и металлические крышки.
- Помидоры помыть, удалить плодоножки, порезать на куски и пропустить через мясорубку.
- Добавить соль, сахар и растительное масло. Поставить на слабый огонь и довести до кипения. Убавить огонь до минимума и варить 40 минут.
- Морковь и болгарский перец помыть. Морковь почистить, у болгарского перца удалить семена и плодоножки. Морковь нарезать длинной соломкой, а перцы – достаточно крупно, но так, чтобы удобно было есть.
- Добавить овощи в перекипевший томатный сок, довести до кипения и варить 20 минут. После этого в лечо необходимо добавить уксусную эссенцию и хорошо перемешать.
- Разлить лечо по подготовленным банкам и сразу же закатать. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Храниться лечо может даже при комнатной температуре, но обязательно без доступа прямых солнечных лучей.
Лечо по-болгарски
Ингредиенты:
- 1 кг сладкого перца
- 1 кг томатного пюре
- 2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. соли
Рецепт приготовления:
- Разноцветный перец помыть, очистить от плодоножек и семян. Нарезать вдоль на широкие полоски или на квадратики.
- Пюре из свежих помидоров (пропущенных через мясорубку или измельченных в блендере) уварить в 2-3 раза.
- Добавить соль, сахар, нарезанный перец и варить 20-30 минут, помешивая.
- Закатать лечо в стерилизованные банки.
Острое лечо
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 3 кг болгарского перца
- 1-2 стручка жгучего красного перца
- 4 ст.л. крупной соли
- 1,5 стакана сахара
- 60-80 мл яблочного уксуса 6%
- 2 лавровых листа
- 6-8 шт. перца горошком
- 200 мл растительного масла
Рецепт приготовления:
- Помидоры пропустить через мясорубку, кипятить на медленном огне 15 минут.
- Затем добавить соль, сахар, растительное масло и нарезанные перцы. Варить на медленном огне 20 минут.
- После этого добавить перец горошком, лавровый лист, уксус и кипятить еще около 5 минут. Разложить в стерилизованные банки и закатать.
- На последнем этапе закрытые банки поставить вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.
Напомним, ранее мы делились рецептом рулетиков из перца с тунцом, зеленью и сливочным сыром. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить греческий салат с картофелем и запеченным перцем. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.
Смотрите видео, как приготовить варенье из помидоров: