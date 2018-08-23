Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

В состав лечо обязательно входит сладкий перец

Лечо на зиму Фото: depositphotos.com

Лечо из болгарского перца – это вкусная заготовка на зиму, которая будет всегда под рукой. Домашнее лечо можно добавлять в супы, а также подавать с картофелем, рисом или макаронами.

Лечо с помидорами и чесноком

Лечо с чесноком Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

3 кг помидоров

10 шт. красного болгарского перца

1 стакан сахара

1.2 ст. л. соли

7-8 зубчиков чеснока

1 ч. л. смеси молотых перцев

Рецепт приготовления:

Помидоры и перец помыть, обрезать плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Чеснок очистить и мелко нарезать. Половину помидоров мелко нарезать. Перец нарезать произвольно. Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю. Варить 10 минут. После чего добавить оставшиеся помидоры, крупно нарезать. Добавить соль, сахар и молотый перец. Варить еще 30 минут. Готовое горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и закатать. Банки перевернуть и оставить до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получится 7 банок по 0,5 л.

Сладкое лечо с пряностями

Пряное лечо Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

3 кг помидоров

1,5 стакана сахара

1 стакан растительного масла

8-10 горошин черного перца

2 ст.л. соли

3 лавровых листа

2 столовые ложки уксуса 9%

3 кг сладкого перца

Рецепт приготовления:

Помидоры помыть и пропустить через мясорубку. Добавить сахар, растительное масло, черный перец, соль, лавровый лист и уксус. Довести до кипения и варить 30 минут, затем добавить предварительно нарезанный перец. Кипятить еще 5-10 минут. Простерилизовать банки и крышки. Налить в банки лечо, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания

Совет: Хранить лечо можно без холодильника всю зиму. Лечо будет готово к употреблению уже на следующие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт дня: фаршированный перец с мясом и рисом

Нежное лечо с морковью

Лечо с морковью Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

2 кг помидоров

1 кг болгарского перца

1 кг моркови

5 ст. л. растительного масла

1 ст. л. уксусной эссенции

5 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 стакан воды

Рецепт приготовления:

Простерилизовать банки и металлические крышки. Помидоры помыть, удалить плодоножки, порезать на куски и пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар и растительное масло. Поставить на слабый огонь и довести до кипения. Убавить огонь до минимума и варить 40 минут. Морковь и болгарский перец помыть. Морковь почистить, у болгарского перца удалить семена и плодоножки. Морковь нарезать длинной соломкой, а перцы – достаточно крупно, но так, чтобы удобно было есть. Добавить овощи в перекипевший томатный сок, довести до кипения и варить 20 минут. После этого в лечо необходимо добавить уксусную эссенцию и хорошо перемешать. Разлить лечо по подготовленным банкам и сразу же закатать. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Храниться лечо может даже при комнатной температуре, но обязательно без доступа прямых солнечных лучей.

Лечо по-болгарски

Лечо по-болгарски Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг сладкого перца

1 кг томатного пюре

2 ст.л. сахара

1 ст.л. соли

Рецепт приготовления:

Разноцветный перец помыть, очистить от плодоножек и семян. Нарезать вдоль на широкие полоски или на квадратики. Пюре из свежих помидоров (пропущенных через мясорубку или измельченных в блендере) уварить в 2-3 раза. Добавить соль, сахар, нарезанный перец и варить 20-30 минут, помешивая. Закатать лечо в стерилизованные банки.

Острое лечо

Острое лечо на зиму Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3 кг помидоров

3 кг болгарского перца

1-2 стручка жгучего красного перца

4 ст.л. крупной соли

1,5 стакана сахара

60-80 мл яблочного уксуса 6%

2 лавровых листа

6-8 шт. перца горошком

200 мл растительного масла

Рецепт приготовления:

Помидоры пропустить через мясорубку, кипятить на медленном огне 15 минут. Затем добавить соль, сахар, растительное масло и нарезанные перцы. Варить на медленном огне 20 минут. После этого добавить перец горошком, лавровый лист, уксус и кипятить еще около 5 минут. Разложить в стерилизованные банки и закатать. На последнем этапе закрытые банки поставить вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.

Напомним, ранее мы делились рецептом рулетиков из перца с тунцом, зеленью и сливочным сыром. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить греческий салат с картофелем и запеченным перцем. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.

Смотрите видео, как приготовить варенье из помидоров: