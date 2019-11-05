Как приготовить лечо с яйцом по-венгерски: классический рецепт

Лечо – это венгерское блюдо из перца

Лечо с яйцом Фото: Depositphotos

Венгерское лечо – не только закрутка на зиму. Это блюдо из перца готовят на сковороде вместе с яйцами, помидорами и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить самый вкусный омлет:

Получается вкусное вегетарианское рагу, которое можно подать на обед или ужин. Оно чем-то напоминает израильскую шакшуку.

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Лечо с яйцом по-венгерски

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

50 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яйца

1 лук репчатый

2 сладких красных перца

2 перца "Белозерка"

3 помидора

Оливковое масло – по вкусу

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Репчатый лук режем кольцами. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем на нее лук. После добавляем перец с помидорами и тушим около 10 минут. Затем заливаем яйцами и держим на огне до готовности. Сверху можно добавить зелень и соль по вкусу.

Какие бывают рецепты лечо

Как и любое популярное блюдо, лечо все готовят по-разному. Обязательным является наличие трех ключевых ингредиентов: сладкого перца, помидоров и лука.

В восточных районах Германии лечо подают как гарнир к жареному на гриле мясу, колбаскам или сосискам.

Иногда в состав лечо добавляются различные мясные продукты: домашняя копченая свиная колбаса или копченое мясо.

Классическое венгерское лечо в конце заливают размешанными яйцами и едят с большим количеством белого хлеба.

В странах Южной Европы лечо часто заготавливают на зиму. Для этого нарезанные овощи тушат, затем заправляют специями и уксусом, а затем закатывают в банки.

Напомним, ранее мы делились рецептом самого вкусного лечо на зиму.

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