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Как приготовить лечо с яйцом по-венгерски: классический рецепт

Лечо – это венгерское блюдо из перца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:14
Лечо с яйцом
Лечо с яйцом
Фото: Depositphotos

Венгерское лечо – не только закрутка на зиму. Это блюдо из перца готовят на сковороде вместе с яйцами, помидорами и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить самый вкусный омлет:

Получается вкусное вегетарианское рагу, которое можно подать на обед или ужин. Оно чем-то напоминает израильскую шакшуку.

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Лечо с яйцом по-венгерски

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 50 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 лук репчатый
  • 2 сладких красных перца
  • 2 перца "Белозерка"
  • 3 помидора
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Репчатый лук режем кольцами.
  2. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем на нее лук.
  3. После добавляем перец с помидорами и тушим около 10 минут. Затем заливаем яйцами и держим на огне до готовности.
  4. Сверху можно добавить зелень и соль по вкусу.

Какие бывают рецепты лечо

  • Как и любое популярное блюдо, лечо все готовят по-разному. Обязательным является наличие трех ключевых ингредиентов: сладкого перца, помидоров и лука.
  • В восточных районах Германии лечо подают как гарнир к жареному на гриле мясу, колбаскам или сосискам.
  • Иногда в состав лечо добавляются различные мясные продукты: домашняя копченая свиная колбаса или копченое мясо.
  • Классическое венгерское лечо в конце заливают размешанными яйцами и едят с большим количеством белого хлеба.
  • В странах Южной Европы лечо часто заготавливают на зиму. Для этого нарезанные овощи тушат, затем заправляют специями и уксусом, а затем закатывают в банки.

Напомним, ранее мы делились рецептом самого вкусного лечо на зиму.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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