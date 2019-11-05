Как приготовить лечо с яйцом по-венгерски: классический рецепт
Лечо – это венгерское блюдо из перца
Венгерское лечо – не только закрутка на зиму. Это блюдо из перца готовят на сковороде вместе с яйцами, помидорами и зеленью.
Смотрите видео, как приготовить самый вкусный омлет:
Получается вкусное вегетарианское рагу, которое можно подать на обед или ужин. Оно чем-то напоминает израильскую шакшуку.
Лечо с яйцом по-венгерски
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 50 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 лук репчатый
- 2 сладких красных перца
- 2 перца "Белозерка"
- 3 помидора
- Оливковое масло – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Репчатый лук режем кольцами.
- Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем на нее лук.
- После добавляем перец с помидорами и тушим около 10 минут. Затем заливаем яйцами и держим на огне до готовности.
- Сверху можно добавить зелень и соль по вкусу.
Какие бывают рецепты лечо
- Как и любое популярное блюдо, лечо все готовят по-разному. Обязательным является наличие трех ключевых ингредиентов: сладкого перца, помидоров и лука.
- В восточных районах Германии лечо подают как гарнир к жареному на гриле мясу, колбаскам или сосискам.
- Иногда в состав лечо добавляются различные мясные продукты: домашняя копченая свиная колбаса или копченое мясо.
- Классическое венгерское лечо в конце заливают размешанными яйцами и едят с большим количеством белого хлеба.
- В странах Южной Европы лечо часто заготавливают на зиму. Для этого нарезанные овощи тушат, затем заправляют специями и уксусом, а затем закатывают в банки.
Напомним, ранее мы делились рецептом самого вкусного лечо на зиму.
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Источник: Сегодня