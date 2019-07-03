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Как приготовить ленивые голубцы: ТОП-5 простых рецептов

Лучшие рецепты ленивых голубцов из фарша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Ленивые голубцы: рецепт с фото
Ленивые голубцы: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Ленивые голубцы – это упрощенный вариант классических голубцов из капусты и мясного фарша. Все ингредиенты – капуста, фарш и рис – измельчаются и смешиваются, после чего формируются и жарятся обычные котлеты, которые позже тушатся под сметанно-томатным соусом. 

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Ленивые голубцы можно приготовить в духовке, мультиварке или на сковороде. Пошаговые рецепты голубцов читайте ниже.

Ленивые голубцы с фаршем и рисом

Голубцы ленивые с мясом и рисом
Голубцы ленивые с мясом и рисом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана среднезерного риса
  • 400 г капусты
  • 2 средние луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 800 г домашнего фарша (свинина + говядина)
  • 1 яйцо + 2 желтка
  • Растительное масло
  • Соль, свежемолотый черный перец
  • Панировочные сухари

Для соуса:

  • 2–4 зубчика чеснока
  • 400 г нежирной сметаны
  • 400 г жирных сливок
  • 4 ст. л. томатного соуса
  • Соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Сварите рис в большом количестве подсоленной кипящей воды на слабом огне, 15 минут. Откиньте на сито. Отделите 2–3 больших капустных листа, остальную капусту тонко нашинкуйте, затем порубите поперек довольно мелко. Положите в сито, обдайте кипятком. Смажьте глубокую форму для запекания растительным маслом, выложите ее капустными листьями, посолите их.
  2. Очистите лук и чеснок, нарежьте как можно мельче, обжарьте в масле на слабом огне, 10 мин. Остудите, смешайте с рисом, фаршем и капустой. Добавьте яйцо, желтки, соль и перец, тщательно вымесите. Слепите из фарша смазанными маслом руками овальные котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте ленивые голубцы на среднем огне в разогретом масле до румяной корочки. Обжаренные голубцы выкладывайте в форму на капустные листья.
  3. Для соуса раздавите, очистите и измельчите чеснок. Смешайте томатный соус, сметану, сливки и чеснок, посолите и поперчите. Залейте соусом ленивые голубцы, накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 С духовке 30 минут и еще 10 минут без фольги для румяной корочки.

Ленивые голубцы: рецепт на сковороде

Ленивые голубцы на плите
Ленивые голубцы на плите
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 500 г 
  • Рис – 50 г 
  • Капуста белокочанная – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 шт. 
  • Томатная паста – 2 ст.л. 
  • Вода 500 мл 
  • Соль, перец
  • Зелень – по вкусу
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Морковь и лук очистите и промойте. Затем натрите морковь на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками. 
  2. Рис отварите 8-10 минут в подсоленной воде, остудите. Обжарьте лук с морковью на растительном масле, переложите на тарелку и оставьте остывать. 
  3. Капусту мелко нашинкуйте и помните руками. Добавьте остышвий рис, капусту, морковь и лук к мясному фаршу. Вбейте яйцо, а также добавьте пресованный чеснок. Массу тщательно вымесите руками, посолите и поперчите по вкусу, по желанию добавьте свежую или сушеную зелень. Сформируйте крупные "котлеты".
  4. Приготовьте заливку: тщательно размешайте в воде томатную пасту. Обжарьте ленивые голубцы на сковороде с двух сторон, до золотистости. Перелейте томатную заливку к голубцам. Тушите на небольшом огне около 20-ти минут, с прикрытой крышкой. 

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Ленивые голубцы в духовке: рецепт с кускусом

Ленивые голубцы с кускусом в духовке
Ленивые голубцы с кускусом в духовке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 4 порции:

  • 400 г смешанного фарша
  • 400 г белокочанной капусты
  • 100 г кускуса
  • 200 мл молока
  • 100 мл сливок
  • 100 мл томатного соуса, кетчупа или сладкой аджики
  • 2 яйца
  • Пучок зеленого лука
  • Сметана
  • Соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 3-4 минуты, после чего жидкость слить.
  2. Кускус залить стаканом горячей воды и оставить на 5 минут под крышкой.
  3. Мясной фарш смешать с капустой, кускусом, мелко порезанным луком. Добавить яйца, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать до получения однородной массы.
  4. Из готового фарша сформировать мясные шарики. Выложить в форму для запекания в один слой.
  5. В отдельной миске соединить молоко, сливки и томатный соус. Залить полученной смесью голубцы.
  6. Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20 минут, после чего снять фольгу и готовить еще 15-20 минут.
  7. Подать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью.

Ленивые голубцы в мультиварке

Ленивые голубцы в мультиварке
Ленивые голубцы в мультиварке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Фарш – 500 г
  • Рис – 1/3 стакана
  • Капуста – 200 г
  • Томатная паста -2 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Вода – 1 стакан
  • Лук репчатый  - 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Зелень – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Отварить рис до полуготовности. Лук измельчить.
  2. Капусту мелко порезать и залить кипятком на 10-15 минут, затем отжать.
  3. Добавить в фарш остывший рис, лук, капусту, соль и перец. Все хорошо перемешать.
  4. Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Сформовать котлеты и сложить в мультиварку.
  5. Приготовить соус: соединить сметану, том.пасту, стакан воды. Добавить 1 ст.л. муки и хорошо перемешать.
  6. Залить соусом голубцы, добавить соль, перец, лавровый лист и зелень. Готовить в режиме `Тушение` 40 мин.
  7. Подавать голубцы, полив соусом, в котором они тушились.

Ленивые голубцы в духовке классические

Голубцы ленивые классические
Голубцы ленивые классические
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Фарш – 400 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Укроп – 1 пучок
  • Лук зеленый – 1 пучок
  • Панировочные сухари – 2 ст. л.
  • Томатная паста – 4 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Капусту нашинковать в миску. Добавить мясной фарш. Добавить соль, перец, яйцо и сухарики. Хорошо перемешать ингредиенты.
  2. Сформировать небольшие голубцы и выложить в форму.
  3. Посыпать тертой морковью и мелко нашинкованным укропом.
  4. Томатную пасту смешать с 1 стаканом кипяченой воды и немного посолить. Залить голубцы томатной смесью.
  5. Накрыть фольгой и поставить в духовку, разогретую до 180 С, на 1 час.
  6. Вынуть голубцы, посыпать мелко нашинкованным зеленым луком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную лазанью с фаршем по рецепту Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с рисом и мясом.

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Источник: Сегодня
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