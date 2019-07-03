Как приготовить ленивые голубцы: ТОП-5 простых рецептов
Лучшие рецепты ленивых голубцов из фарша
Ленивые голубцы – это упрощенный вариант классических голубцов из капусты и мясного фарша. Все ингредиенты – капуста, фарш и рис – измельчаются и смешиваются, после чего формируются и жарятся обычные котлеты, которые позже тушатся под сметанно-томатным соусом.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Ленивые голубцы можно приготовить в духовке, мультиварке или на сковороде. Пошаговые рецепты голубцов читайте ниже.
Ленивые голубцы с фаршем и рисом
Ингредиенты:
- 0,5 стакана среднезерного риса
- 400 г капусты
- 2 средние луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 800 г домашнего фарша (свинина + говядина)
- 1 яйцо + 2 желтка
- Растительное масло
- Соль, свежемолотый черный перец
- Панировочные сухари
Для соуса:
- 2–4 зубчика чеснока
- 400 г нежирной сметаны
- 400 г жирных сливок
- 4 ст. л. томатного соуса
- Соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Сварите рис в большом количестве подсоленной кипящей воды на слабом огне, 15 минут. Откиньте на сито. Отделите 2–3 больших капустных листа, остальную капусту тонко нашинкуйте, затем порубите поперек довольно мелко. Положите в сито, обдайте кипятком. Смажьте глубокую форму для запекания растительным маслом, выложите ее капустными листьями, посолите их.
- Очистите лук и чеснок, нарежьте как можно мельче, обжарьте в масле на слабом огне, 10 мин. Остудите, смешайте с рисом, фаршем и капустой. Добавьте яйцо, желтки, соль и перец, тщательно вымесите. Слепите из фарша смазанными маслом руками овальные котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте ленивые голубцы на среднем огне в разогретом масле до румяной корочки. Обжаренные голубцы выкладывайте в форму на капустные листья.
- Для соуса раздавите, очистите и измельчите чеснок. Смешайте томатный соус, сметану, сливки и чеснок, посолите и поперчите. Залейте соусом ленивые голубцы, накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 С духовке 30 минут и еще 10 минут без фольги для румяной корочки.
Ленивые голубцы: рецепт на сковороде
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 500 г
- Рис – 50 г
- Капуста белокочанная – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 шт.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Вода 500 мл
- Соль, перец
- Зелень – по вкусу
- Растительное масло – 2 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Морковь и лук очистите и промойте. Затем натрите морковь на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками.
- Рис отварите 8-10 минут в подсоленной воде, остудите. Обжарьте лук с морковью на растительном масле, переложите на тарелку и оставьте остывать.
- Капусту мелко нашинкуйте и помните руками. Добавьте остышвий рис, капусту, морковь и лук к мясному фаршу. Вбейте яйцо, а также добавьте пресованный чеснок. Массу тщательно вымесите руками, посолите и поперчите по вкусу, по желанию добавьте свежую или сушеную зелень. Сформируйте крупные "котлеты".
- Приготовьте заливку: тщательно размешайте в воде томатную пасту. Обжарьте ленивые голубцы на сковороде с двух сторон, до золотистости. Перелейте томатную заливку к голубцам. Тушите на небольшом огне около 20-ти минут, с прикрытой крышкой.
Ленивые голубцы в духовке: рецепт с кускусом
Ингредиенты на 4 порции:
- 400 г смешанного фарша
- 400 г белокочанной капусты
- 100 г кускуса
- 200 мл молока
- 100 мл сливок
- 100 мл томатного соуса, кетчупа или сладкой аджики
- 2 яйца
- Пучок зеленого лука
- Сметана
- Соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 3-4 минуты, после чего жидкость слить.
- Кускус залить стаканом горячей воды и оставить на 5 минут под крышкой.
- Мясной фарш смешать с капустой, кускусом, мелко порезанным луком. Добавить яйца, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать до получения однородной массы.
- Из готового фарша сформировать мясные шарики. Выложить в форму для запекания в один слой.
- В отдельной миске соединить молоко, сливки и томатный соус. Залить полученной смесью голубцы.
- Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20 минут, после чего снять фольгу и готовить еще 15-20 минут.
- Подать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью.
Ленивые голубцы в мультиварке
Ингредиенты:
- Фарш – 500 г
- Рис – 1/3 стакана
- Капуста – 200 г
- Томатная паста -2 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Мука – 1 ст.л
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Вода – 1 стакан
- Лук репчатый - 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Зелень – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварить рис до полуготовности. Лук измельчить.
- Капусту мелко порезать и залить кипятком на 10-15 минут, затем отжать.
- Добавить в фарш остывший рис, лук, капусту, соль и перец. Все хорошо перемешать.
- Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Сформовать котлеты и сложить в мультиварку.
- Приготовить соус: соединить сметану, том.пасту, стакан воды. Добавить 1 ст.л. муки и хорошо перемешать.
- Залить соусом голубцы, добавить соль, перец, лавровый лист и зелень. Готовить в режиме `Тушение` 40 мин.
- Подавать голубцы, полив соусом, в котором они тушились.
Ленивые голубцы в духовке классические
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 300 г
- Фарш – 400 г
- Яйцо – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Укроп – 1 пучок
- Лук зеленый – 1 пучок
- Панировочные сухари – 2 ст. л.
- Томатная паста – 4 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Капусту нашинковать в миску. Добавить мясной фарш. Добавить соль, перец, яйцо и сухарики. Хорошо перемешать ингредиенты.
- Сформировать небольшие голубцы и выложить в форму.
- Посыпать тертой морковью и мелко нашинкованным укропом.
- Томатную пасту смешать с 1 стаканом кипяченой воды и немного посолить. Залить голубцы томатной смесью.
- Накрыть фольгой и поставить в духовку, разогретую до 180 С, на 1 час.
- Вынуть голубцы, посыпать мелко нашинкованным зеленым луком.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную лазанью с фаршем по рецепту Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с рисом и мясом.
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