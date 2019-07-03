Как приготовить ленивые голубцы: ТОП-5 простых рецептов

Лучшие рецепты ленивых голубцов из фарша

Ленивые голубцы: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Ленивые голубцы – это упрощенный вариант классических голубцов из капусты и мясного фарша. Все ингредиенты – капуста, фарш и рис – измельчаются и смешиваются, после чего формируются и жарятся обычные котлеты, которые позже тушатся под сметанно-томатным соусом.

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Ленивые голубцы можно приготовить в духовке, мультиварке или на сковороде. Пошаговые рецепты голубцов читайте ниже.

Ленивые голубцы с фаршем и рисом

Голубцы ленивые с мясом и рисом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

0,5 стакана среднезерного риса

400 г капусты

2 средние луковицы

3 зубчика чеснока

800 г домашнего фарша (свинина + говядина)

1 яйцо + 2 желтка

Растительное масло

Соль, свежемолотый черный перец

Панировочные сухари

Для соуса:

2–4 зубчика чеснока

400 г нежирной сметаны

400 г жирных сливок

4 ст. л. томатного соуса

Соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Сварите рис в большом количестве подсоленной кипящей воды на слабом огне, 15 минут. Откиньте на сито. Отделите 2–3 больших капустных листа, остальную капусту тонко нашинкуйте, затем порубите поперек довольно мелко. Положите в сито, обдайте кипятком. Смажьте глубокую форму для запекания растительным маслом, выложите ее капустными листьями, посолите их. Очистите лук и чеснок, нарежьте как можно мельче, обжарьте в масле на слабом огне, 10 мин. Остудите, смешайте с рисом, фаршем и капустой. Добавьте яйцо, желтки, соль и перец, тщательно вымесите. Слепите из фарша смазанными маслом руками овальные котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте ленивые голубцы на среднем огне в разогретом масле до румяной корочки. Обжаренные голубцы выкладывайте в форму на капустные листья. Для соуса раздавите, очистите и измельчите чеснок. Смешайте томатный соус, сметану, сливки и чеснок, посолите и поперчите. Залейте соусом ленивые голубцы, накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 С духовке 30 минут и еще 10 минут без фольги для румяной корочки.

Ленивые голубцы: рецепт на сковороде

Ленивые голубцы на плите Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 г

Рис – 50 г

Капуста белокочанная – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Вода 500 мл

Соль, перец

Зелень – по вкусу

Растительное масло – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

Морковь и лук очистите и промойте. Затем натрите морковь на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками. Рис отварите 8-10 минут в подсоленной воде, остудите. Обжарьте лук с морковью на растительном масле, переложите на тарелку и оставьте остывать. Капусту мелко нашинкуйте и помните руками. Добавьте остышвий рис, капусту, морковь и лук к мясному фаршу. Вбейте яйцо, а также добавьте пресованный чеснок. Массу тщательно вымесите руками, посолите и поперчите по вкусу, по желанию добавьте свежую или сушеную зелень. Сформируйте крупные "котлеты". Приготовьте заливку: тщательно размешайте в воде томатную пасту. Обжарьте ленивые голубцы на сковороде с двух сторон, до золотистости. Перелейте томатную заливку к голубцам. Тушите на небольшом огне около 20-ти минут, с прикрытой крышкой.

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Ленивые голубцы в духовке: рецепт с кускусом

Ленивые голубцы с кускусом в духовке Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 4 порции:

400 г смешанного фарша

400 г белокочанной капусты

100 г кускуса

200 мл молока

100 мл сливок

100 мл томатного соуса, кетчупа или сладкой аджики

2 яйца

Пучок зеленого лука

Сметана

Соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 3-4 минуты, после чего жидкость слить. Кускус залить стаканом горячей воды и оставить на 5 минут под крышкой. Мясной фарш смешать с капустой, кускусом, мелко порезанным луком. Добавить яйца, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать до получения однородной массы. Из готового фарша сформировать мясные шарики. Выложить в форму для запекания в один слой. В отдельной миске соединить молоко, сливки и томатный соус. Залить полученной смесью голубцы. Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20 минут, после чего снять фольгу и готовить еще 15-20 минут. Подать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью.

Ленивые голубцы в мультиварке

Ленивые голубцы в мультиварке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Фарш – 500 г

Рис – 1/3 стакана

Капуста – 200 г

Томатная паста -2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л

Растительное масло – 1 ст.л.

Вода – 1 стакан

Лук репчатый - 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 2-3 шт.

Зелень – по вкусу

Рецепт приготовления:

Отварить рис до полуготовности. Лук измельчить. Капусту мелко порезать и залить кипятком на 10-15 минут, затем отжать. Добавить в фарш остывший рис, лук, капусту, соль и перец. Все хорошо перемешать. Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Сформовать котлеты и сложить в мультиварку. Приготовить соус: соединить сметану, том.пасту, стакан воды. Добавить 1 ст.л. муки и хорошо перемешать. Залить соусом голубцы, добавить соль, перец, лавровый лист и зелень. Готовить в режиме `Тушение` 40 мин. Подавать голубцы, полив соусом, в котором они тушились.

Ленивые голубцы в духовке классические

Голубцы ленивые классические Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 г

Фарш – 400 г

Яйцо – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Укроп – 1 пучок

Лук зеленый – 1 пучок

Панировочные сухари – 2 ст. л.

Томатная паста – 4 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Капусту нашинковать в миску. Добавить мясной фарш. Добавить соль, перец, яйцо и сухарики. Хорошо перемешать ингредиенты. Сформировать небольшие голубцы и выложить в форму. Посыпать тертой морковью и мелко нашинкованным укропом. Томатную пасту смешать с 1 стаканом кипяченой воды и немного посолить. Залить голубцы томатной смесью. Накрыть фольгой и поставить в духовку, разогретую до 180 С, на 1 час. Вынуть голубцы, посыпать мелко нашинкованным зеленым луком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную лазанью с фаршем по рецепту Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с рисом и мясом.

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