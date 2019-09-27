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Как приготовить ленивые вареники с тыквой

Ленивые вареники из творога с тыквенным пюре – вкусный осенний завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Вареники ленивые с тыквой
Вареники ленивые с тыквой
Фото: Depositphotos

Ленивые вареники вполне оправдывают свое название: вам нужно лишь замесить тесто, скатать его в колбаску, разрезать на кусочки и быстро отварить в кипящей подсоленной воде.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Ленивые вареники обычно готовят из творога с сахаром, но есть и несладкие варианты – с зеленью и картошкой. Мы предлагаем осенний рецепт ленивых вареников с тыквой и пряностями.

Ленивые вареники из творога с тыквой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г тыквенного пюре
  • 500 г творога
  • 3/4 стакана тростникового сахара
  • 2 яйца
  • 2 стакана муки
  • Корица – по вкусу
  • Мускатный орех – по вкусу
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать, удалить семена, выложить срезом вверх и запечь до мягкости. Затем отделить мякоть от кожуры и растолочь в пюре.
  2. Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. Если оно покажется вам жидким, всыпать немного больше муки.
  3. Припылить рабочую поверхность мукой. Разделить тесто на части и сформировать из каждой колбаску. Затем разрезать получившиеся заготовки на брусочки толщиной в палец и переложить срезом вверх на присыпанную мукой доску. Немного приплюснуть сверху.
  4. Вскипятить воду в широкой кастрюлю, посолить. Добавить ленивые вареники. Когда они всплывут, варить 2 минуты. Аккуратно вынуть шумовкой и переложить в миску с кусочком сливочного масла. Удобнее всего готовить вареники партиями.
  5. Подавать ленивые вареники с тыквой вместе с коричневым сахаром и сметаной.

Секреты приготовления ленивых вареников

  • Правильный творог для ленивых вареников – суховатый и ни в коем случае не кислый.
  • Чтобы ленивые вареники получились нежными, творог нужно протереть через сито.
  • Добавлять муку следует постепенно, чтобы тесто приобрело нужную консистенцию. Если всыпать муки больше, чем нужно, вареники получатся "забитыми".
  • Важно делать ленивые вареники одинакового размера, чтобы они приготовились равномерно.
  • Ленивые вареники не стоит варить слишком долго, иначе они потеряют форму.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также рассказывали, как сделать сырники с шоколадом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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