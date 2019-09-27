Как приготовить ленивые вареники с тыквой

Ленивые вареники из творога с тыквенным пюре – вкусный осенний завтрак

Вареники ленивые с тыквой Фото: Depositphotos

Ленивые вареники вполне оправдывают свое название: вам нужно лишь замесить тесто, скатать его в колбаску, разрезать на кусочки и быстро отварить в кипящей подсоленной воде.

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Ленивые вареники обычно готовят из творога с сахаром, но есть и несладкие варианты – с зеленью и картошкой. Мы предлагаем осенний рецепт ленивых вареников с тыквой и пряностями.

Ленивые вареники из творога с тыквой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г тыквенного пюре

500 г творога

3/4 стакана тростникового сахара

2 яйца

2 стакана муки

Корица – по вкусу

Мускатный орех – по вкусу

Соль

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Способ приготовления:

Тыкву нарезать, удалить семена, выложить срезом вверх и запечь до мягкости. Затем отделить мякоть от кожуры и растолочь в пюре. Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. Если оно покажется вам жидким, всыпать немного больше муки. Припылить рабочую поверхность мукой. Разделить тесто на части и сформировать из каждой колбаску. Затем разрезать получившиеся заготовки на брусочки толщиной в палец и переложить срезом вверх на присыпанную мукой доску. Немного приплюснуть сверху. Вскипятить воду в широкой кастрюлю, посолить. Добавить ленивые вареники. Когда они всплывут, варить 2 минуты. Аккуратно вынуть шумовкой и переложить в миску с кусочком сливочного масла. Удобнее всего готовить вареники партиями. Подавать ленивые вареники с тыквой вместе с коричневым сахаром и сметаной.

Секреты приготовления ленивых вареников

Правильный творог для ленивых вареников – суховатый и ни в коем случае не кислый.

Чтобы ленивые вареники получились нежными, творог нужно протереть через сито.

Добавлять муку следует постепенно, чтобы тесто приобрело нужную консистенцию. Если всыпать муки больше, чем нужно, вареники получатся "забитыми".

Важно делать ленивые вареники одинакового размера, чтобы они приготовились равномерно.

Ленивые вареники не стоит варить слишком долго, иначе они потеряют форму.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также рассказывали, как сделать сырники с шоколадом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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