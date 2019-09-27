Как приготовить ленивые вареники с тыквой
Ленивые вареники из творога с тыквенным пюре – вкусный осенний завтрак
Ленивые вареники вполне оправдывают свое название: вам нужно лишь замесить тесто, скатать его в колбаску, разрезать на кусочки и быстро отварить в кипящей подсоленной воде.
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Ленивые вареники обычно готовят из творога с сахаром, но есть и несладкие варианты – с зеленью и картошкой. Мы предлагаем осенний рецепт ленивых вареников с тыквой и пряностями.
Ленивые вареники из творога с тыквой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г тыквенного пюре
- 500 г творога
- 3/4 стакана тростникового сахара
- 2 яйца
- 2 стакана муки
- Корица – по вкусу
- Мускатный орех – по вкусу
- Соль
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Способ приготовления:
- Тыкву нарезать, удалить семена, выложить срезом вверх и запечь до мягкости. Затем отделить мякоть от кожуры и растолочь в пюре.
- Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. Если оно покажется вам жидким, всыпать немного больше муки.
- Припылить рабочую поверхность мукой. Разделить тесто на части и сформировать из каждой колбаску. Затем разрезать получившиеся заготовки на брусочки толщиной в палец и переложить срезом вверх на присыпанную мукой доску. Немного приплюснуть сверху.
- Вскипятить воду в широкой кастрюлю, посолить. Добавить ленивые вареники. Когда они всплывут, варить 2 минуты. Аккуратно вынуть шумовкой и переложить в миску с кусочком сливочного масла. Удобнее всего готовить вареники партиями.
- Подавать ленивые вареники с тыквой вместе с коричневым сахаром и сметаной.
Секреты приготовления ленивых вареников
- Правильный творог для ленивых вареников – суховатый и ни в коем случае не кислый.
- Чтобы ленивые вареники получились нежными, творог нужно протереть через сито.
- Добавлять муку следует постепенно, чтобы тесто приобрело нужную консистенцию. Если всыпать муки больше, чем нужно, вареники получатся "забитыми".
- Важно делать ленивые вареники одинакового размера, чтобы они приготовились равномерно.
- Ленивые вареники не стоит варить слишком долго, иначе они потеряют форму.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также рассказывали, как сделать сырники с шоколадом.
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