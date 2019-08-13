Как приготовить летний салат из дыни, прошутто и моцареллы
Вкусный салат с дыней, ветчиной и сыром
Ароматная мякоть дыни хороша сама по себе, но, возможно, вы удивитесь, когда поймете, что этот фрукт находит свое место в самых разнообразных блюдах. Например, салат из дыни и прошутто – это настоящая летняя классика.
Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:
Помимо аромата и приятного вкуса, у дыни есть масса преимуществ с точки зрения здоровья. Она очень полезна благодаря высокому содержанию витаминов и питательных веществ.
Салат из дыни и прошутто
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Мякоть половины дыни
- Шарики мини-моцареллы – 1/2 упаковки
- Тонкие ломтики ветчины прошутто – несколько штук
- 1-2 веточки мяты
- Оливковое масло – по вкусу
- Соус песто – 1 ч.л.
- Соль, перец – по желанию
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Способ приготовления:
- Достать моцареллу из рассола.
- Вырезать шарики из дынной мякоти. Для начала нужно разрезать небольшую круглую дыню пополам и удалить семена. Взять специальную ложечку для дыни. Вставить ее в мякоть по касательной линии, округлой стороной вниз, и вдавить ее до начала ручки (так, чтобы вся округлая часть оказалась внутри дыни). Теперь повернуть ложечку против часовой стрелки на 360 градусов, вернувшись в начальную точку. Важно погрузить ложечку в мякоть полностью, чтобы получился идеально ровный шарик. Если опустить ложечку срезом вниз, то шарик получится плоским с одной стороны.
- Выложить на тарелку шарики дыни и сыра. Разложить сверху ломтики ветчины и листики мяты.
- Добавить чайную ложку соуса песто из базилика, полить оливковым маслом. По желанию добавить специи.
- Подавать салат из дыни охлажденным.
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Источник: Сегодня