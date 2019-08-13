Как приготовить летний салат из дыни, прошутто и моцареллы

Вкусный салат с дыней, ветчиной и сыром

Салат с дыней и прошутто Фото: Depositphotos

Ароматная мякоть дыни хороша сама по себе, но, возможно, вы удивитесь, когда поймете, что этот фрукт находит свое место в самых разнообразных блюдах. Например, салат из дыни и прошутто – это настоящая летняя классика.

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:

Помимо аромата и приятного вкуса, у дыни есть масса преимуществ с точки зрения здоровья. Она очень полезна благодаря высокому содержанию витаминов и питательных веществ.

Салат из дыни и прошутто

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Мякоть половины дыни

Шарики мини-моцареллы – 1/2 упаковки

Тонкие ломтики ветчины прошутто – несколько штук

1-2 веточки мяты

Оливковое масло – по вкусу

Соус песто – 1 ч.л.

Соль, перец – по желанию

Читайте также: Как сделать мороженое из дыни в формочках

Способ приготовления:

Достать моцареллу из рассола. Вырезать шарики из дынной мякоти. Для начала нужно разрезать небольшую круглую дыню пополам и удалить семена. Взять специальную ложечку для дыни. Вставить ее в мякоть по касательной линии, округлой стороной вниз, и вдавить ее до начала ручки (так, чтобы вся округлая часть оказалась внутри дыни). Теперь повернуть ложечку против часовой стрелки на 360 градусов, вернувшись в начальную точку. Важно погрузить ложечку в мякоть полностью, чтобы получился идеально ровный шарик. Если опустить ложечку срезом вниз, то шарик получится плоским с одной стороны. Выложить на тарелку шарики дыни и сыра. Разложить сверху ломтики ветчины и листики мяты. Добавить чайную ложку соуса песто из базилика, полить оливковым маслом. По желанию добавить специи. Подавать салат из дыни охлажденным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза с фетой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram