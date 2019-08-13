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Как приготовить летний салат из дыни, прошутто и моцареллы

Вкусный салат с дыней, ветчиной и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:28
Салат с дыней и прошутто
Салат с дыней и прошутто
Фото: Depositphotos

Ароматная мякоть дыни хороша сама по себе, но, возможно, вы удивитесь, когда поймете, что этот фрукт находит свое место в самых разнообразных блюдах. Например, салат из дыни и прошутто – это настоящая летняя классика. 

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:

Помимо аромата и приятного вкуса, у дыни есть масса преимуществ с точки зрения здоровья. Она очень полезна благодаря высокому содержанию витаминов и питательных веществ.

Салат из дыни и прошутто

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Мякоть половины дыни 
  • Шарики мини-моцареллы – 1/2 упаковки
  • Тонкие ломтики ветчины прошутто – несколько штук
  • 1-2 веточки мяты
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соус песто – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Достать моцареллу из рассола. 
  2. Вырезать шарики из дынной мякоти. Для начала нужно разрезать небольшую круглую дыню пополам и удалить семена. Взять специальную ложечку для дыни. Вставить ее в мякоть по касательной линии, округлой стороной вниз, и вдавить ее до начала ручки (так, чтобы вся округлая часть оказалась внутри дыни). Теперь повернуть ложечку против часовой стрелки на 360 градусов, вернувшись в начальную точку. Важно погрузить ложечку в мякоть полностью, чтобы получился идеально ровный шарик. Если опустить ложечку срезом вниз, то шарик получится плоским с одной стороны. 
  3. Выложить на тарелку шарики дыни и сыра. Разложить сверху ломтики ветчины и листики мяты. 
  4. Добавить чайную ложку соуса песто из базилика, полить оливковым маслом. По желанию добавить специи. 
  5. Подавать салат из дыни охлажденным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза с фетой.

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Источник: Сегодня
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