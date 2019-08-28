Как приготовить летний салат из запеченных овощей

Вкусный салат с запеченными баклажанами и сладким перцем

Салат из запеченных овощей Фото: Depositphotos

Салат из печеных овощей – это вкусное и полезное летнее блюдо, которое можно взять с собой на пикник. Он станет прекрасным дополнением к любому мясу, приготовленному на углях.

Смотрите видео, какие овощи стоит заготовить на зиму:

В нашем рецепте салат готовится из баклажанов, перца, помидоров и моркови. Чеснок и пряные травы придают ему потрясающий аромат.

Салат с запеченными баклажанами и сладким перцем

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2 средних баклажана

1 сладкий красный болгарский перец

1 морковь

3 помидора

3 веточки петрушки

2 зубчика чеснока

2 ч. л. сушеного тимьяна

1 ст. л. сока лимона

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

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Способ приготовления:

Баклажаны нарезать кружочками и выложить на смазанный маслом противень. Сладкий перец нарезать кубиками и добавить к баклажанам. Посыпать овощи солью и тимьяном и запекать до мягкости около 20 минут при 180 С. Морковь натереть на терке, помидоры нарезать кубиками. Чеснок измельчить, а листья петрушки крупно порубить. Смешать подготовленные овощи и зелень. Заправить лимонным соком и оливковым маслом. Поставить салат в холодильник на 1 час, чтобы он настоялся.

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