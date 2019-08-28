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Как приготовить летний салат из запеченных овощей

Вкусный салат с запеченными баклажанами и сладким перцем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Салат из запеченных овощей
Салат из запеченных овощей
Фото: Depositphotos

Салат из печеных овощей – это вкусное и полезное летнее блюдо, которое можно взять с собой на пикник. Он станет прекрасным дополнением к любому мясу, приготовленному на углях.

Смотрите видео, какие овощи стоит заготовить на зиму:

В нашем рецепте салат готовится из баклажанов, перца, помидоров и моркови. Чеснок и пряные травы придают ему потрясающий аромат.

Салат с запеченными баклажанами и сладким перцем

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 1 сладкий красный болгарский перец
  • 1 морковь
  • 3 помидора
  • 3 веточки петрушки
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ч. л. сушеного тимьяна
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезать кружочками и выложить на смазанный маслом противень. 
  2. Сладкий перец нарезать кубиками и добавить к баклажанам. 
  3. Посыпать овощи солью и тимьяном и запекать до мягкости около 20 минут при 180 С.
  4. Морковь натереть на терке, помидоры нарезать кубиками. Чеснок измельчить, а листья петрушки крупно порубить.
  5. Смешать подготовленные овощи и зелень. Заправить лимонным соком и оливковым маслом. 
  6. Поставить салат в холодильник на 1 час, чтобы он настоялся.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овощное рагу по-средиземноморски. "Сегодня" также делились рецептом аджапсандали.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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