Как приготовить летний салат из запеченных овощей
Вкусный салат с запеченными баклажанами и сладким перцем
Салат из печеных овощей – это вкусное и полезное летнее блюдо, которое можно взять с собой на пикник. Он станет прекрасным дополнением к любому мясу, приготовленному на углях.
Смотрите видео, какие овощи стоит заготовить на зиму:
В нашем рецепте салат готовится из баклажанов, перца, помидоров и моркови. Чеснок и пряные травы придают ему потрясающий аромат.
Салат с запеченными баклажанами и сладким перцем
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 1 сладкий красный болгарский перец
- 1 морковь
- 3 помидора
- 3 веточки петрушки
- 2 зубчика чеснока
- 2 ч. л. сушеного тимьяна
- 1 ст. л. сока лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать кружочками и выложить на смазанный маслом противень.
- Сладкий перец нарезать кубиками и добавить к баклажанам.
- Посыпать овощи солью и тимьяном и запекать до мягкости около 20 минут при 180 С.
- Морковь натереть на терке, помидоры нарезать кубиками. Чеснок измельчить, а листья петрушки крупно порубить.
- Смешать подготовленные овощи и зелень. Заправить лимонным соком и оливковым маслом.
- Поставить салат в холодильник на 1 час, чтобы он настоялся.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овощное рагу по-средиземноморски. "Сегодня" также делились рецептом аджапсандали.
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Источник: Сегодня