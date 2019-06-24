Как приготовить лимонад из апельсинов
Узнайте, как сделать домашний лимонад из апельсинов и лимонов
Хотите приготовить лимонад в домашних условиях? Тогда возьмите на заметку наш рецепт этого прохладительного напитка. Он готовится с добавлением лимонного и апельсинового сока. А за счет добавления цедры получается особенно ароматным.
Смотрите видео, как приготовить оригинальный грузинский лимонад:
Апельсиновый лимонад: рецепт
Ингредиенты:
- 1-3/4 стакана сахара
- 2-1/2 стакана воды
- 2 столовые ложки тертой цедры лимона
- 2 столовые ложки тертой апельсиновой цедры
- 1-1 / 2 стакана лимонного сока (около 10 лимонов)
- 1-1 / 2 стакана апельсинового сока (около 5 апельсинов)
- 6 стаканов холодной бутилированной воды
Рецепт приготовления:
- В большой кастрюле смешайте сахар и 2-1/2 стакана воды. Нагревайте и размешивайте на среднем огне, пока сахар не растворится. Немного остудите.
- Добавьте цитрусовую цедру и соки. Дайте постоять под крышкой 1 час. Процедите сироп, накройте и поставьте в холодильник, чтобы он остыл.
- Перед подачей заполните стаканы или кувшин равным количеством фруктового сиропа и воды. Добавьте лед и подавайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковый лимонад с малиной. "Сегодня" также делились рецептом лимонада из запеченных лимонов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов Клубничный смузи: рецепт с бананом, медом и йогуртом Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта Как приготовить желе из компота
Источник: Сегодня