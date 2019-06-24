Как приготовить лимонад из апельсинов

Узнайте, как сделать домашний лимонад из апельсинов и лимонов

Апельсиновый лимонад Фото: Depositphotos

Хотите приготовить лимонад в домашних условиях? Тогда возьмите на заметку наш рецепт этого прохладительного напитка. Он готовится с добавлением лимонного и апельсинового сока. А за счет добавления цедры получается особенно ароматным.

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Апельсиновый лимонад: рецепт

Ингредиенты:

1-3/4 стакана сахара

2-1/2 стакана воды

2 столовые ложки тертой цедры лимона

2 столовые ложки тертой апельсиновой цедры

1-1 / 2 стакана лимонного сока (около 10 лимонов)

1-1 / 2 стакана апельсинового сока (около 5 апельсинов)

6 стаканов холодной бутилированной воды

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Рецепт приготовления:

В большой кастрюле смешайте сахар и 2-1/2 стакана воды. Нагревайте и размешивайте на среднем огне, пока сахар не растворится. Немного остудите. Добавьте цитрусовую цедру и соки. Дайте постоять под крышкой 1 час. Процедите сироп, накройте и поставьте в холодильник, чтобы он остыл. Перед подачей заполните стаканы или кувшин равным количеством фруктового сиропа и воды. Добавьте лед и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковый лимонад с малиной. "Сегодня" также делились рецептом лимонада из запеченных лимонов.

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