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Как приготовить лимонный рулет на сгущенке

Рецепт сладкого рулета с лимонной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Лимонный рулет
Лимонный рулет
Фото: Depositphotos

Если вы ждете гостей, приготовьте к чаю быстрый рулет на сгущенке с лимонной начинкой. Он получается невероятно вкусным и нежным.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонной начинкой:

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Лимонный рулет на сгущенке

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 263 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г масла
  • 1 банка качественной сгущенки
  • 2 яйца
  • 1 стакан муки 250 мл (160 г)
  • 1/2 ч.л. соды

Для начинки:

  • 2 больших лимона и 1 маленький
  • 1 стакан сахара

Способ приготовления:

  1. Взбить мягкое сливочное масло вместе со сгущенкой. Добавить яйца и еще раз взбить.
  2. В конце всыпать муку, смешанную с содой, перемешать.
  3. Разделить тесто на две части. Вылить на два небольших противня, застеленных пергаментной бумагой.
  4. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут.
  5. Горячим переложить корж на влажное полотенце. Намазать начинкой и свернуть в рулет. То же проделать со вторым пластом теста.
  6. Для начинки лимоны тщательно помыть. Варить в течение 10 минут на слабом огне. Затем перемолоть вместе со шкуркой.

Как подавать рулет

Дайте рулету немного пропитаться. По желанию посыпьте его просеянной сахарной пудрой перед подачей.

Напомним, ранее мы делились рецептами дрожжевого и бисквитного теста для рулета. "Сегодня" также писали, как правильно свернуть бисквитный рулет.

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Источник: Сегодня
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