Как приготовить Львовский сырник: рецепт Григория Германа

Телеведущий канала "Украина" поделился рецептом популярного десерта

Львовский сырник с глазурью Фото: facebook.com/germancooks

"В украинском языке, как и в древнерусском, творог называют "сир". И запеканка из творога – "сирник". А сырнички, то есть оладьи из творожного теста - тоже "сирнички". Есть мокрый сырник и есть сухой. Отличаются тем, что в сухом, кроме сырной массы, есть еще основа из песочного теста. Получается что-то типа чизкейка. Мы делаем мокрый сырник – без коржа", – написал ведущий шоу "Свекруха чи Невістка" в своем Facebook.

Львовский сырник от Григория Германа

Ингредиенты:

Творог жирный – 500 г

Яйца – 4 шт.

Сахар – 150 г

Масло сливочное – 100 г (можно и 150 г)

Цедра 1 лимона

Манка – 1 ст. л.

Для глазури:

Какао – 3 ст.ложки.

Молоко – 50 мл

Масло сливочное – 100 г

Сахар -100 г

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Рецепт приготовления:

Если творог зернистый или слишком плотный – добавляем немного молока и пробиваем погружным блендером до однородной массы. Отделяем белки от желтков. Вторые тщательно перетираем с сахаром. Миксером, для пущей тщательности. И вообще, не прячьте миксер. Смешиваем желтки с сырной массой. Туда же отправляем сливочное масло (его предварительно размягчить, пусть полежит не в холодильнике пару-тройку часов). Оставьте маленький кусочек. Последний штрих в этой части – ложка манки. Всыпаем и взбиваем. Моем венчики и взбиваем белки в крепкую пену. Аккуратно вводим в сырную массу. Силиконовую форму – просто достаем. Металлическую – смазываем маслом и посыпаем слегка манкой. Вливаем массу, заполняя на две трети. При выпечки она поднимется, но потом, при охлаждении, понизится. Выпекаем в разогретой до 190 С духовке в течение 40-50 минут. Вынимаем, даем остыть – и в холодильник на 2-3 часа. За 20 минут до подачи сырника достаем сотейник. Добавляем туда все для глазури и нагреваем на малом огне, постоянно помешивая. Должна получиться консистенция густой сметаны. Разбавлять ее можно молоком, загущивать – маслом. Достаем сырник, ставим на решетку из духовки. Вниз – большую тарелку, сверху сырник. И поливаем сырник глазурью. Сырник в шоколадной глазури ставим застывать в холодильник.

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Смотрите видео, как приготовить несладкие сырники с зеленью по рецепту Григория Германа: