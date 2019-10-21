Как приготовить макароны по-флотски: классический рецепт с фаршем
Макароны по-флотски – одно из самых простых и популярных блюд
Макароны по-флотски – очень вкусное блюдо, если вы приготовите его из хорошего мяса и правильных макарон. Оно простое, сытное и недорогое.
Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:
Фарш можно взять любой – говяжий, свиной, куриный или смесь говяжьего со свиным. Все зависит от ваших предпочтений.
Читайте также:Как правильно варить макароны, чтоб они не слипались
Макароны по-флотски: рецепт классический
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 136 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г макарон
- 200 г фарша (говядина и свинина)
- 1 средняя луковица
- 2 ст.л. растительного масла
- Соль и молотый черный перец
- Зелень укропа или петрушки
Способ приготовления:
- Отварить макароны в подсоленной воде до готовности, время от времени помешивая.
- Разогреть растительное масло на сковороде и добавить измельченный лук. Жарить, помешивая, до румяного цвета.
- Добавить к луку фарш и готовить от 10 до 15 минут, разбивая фарш лопаткой и помешивая. Посолить и поперчить по вкусу.
- Когда фарш будет готов, добавить в сковороду макароны и перемешать. Посыпать блюдо рубленой зеленью и подавать.
Макароны по-флотски: варианты приготовления
Существует около десятка рецептов макарон по флотски – с куриным фаршем, с томатным соусом, с тушенкой. Но классикой остаются макароны, смешанные с обжаренным говяжьим фаршем. Классика лаконична, но именно этот вкус до сих пор любят многие.
Напомним, ранее мы делились рецептом макарон по-флотски с индейкой и луком-пореем от Даши Малаховой. "Сегодня" также писали, как сварить тосканский суп с фасолью и макаронами.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.