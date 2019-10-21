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Как приготовить макароны по-флотски: классический рецепт с фаршем

Макароны по-флотски – одно из самых простых и популярных блюд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Макароны по-флотски с фаршем
Макароны по-флотски с фаршем
Фото: Depositphotos

Макароны по-флотски – очень вкусное блюдо, если вы приготовите его из хорошего мяса и правильных макарон. Оно простое, сытное и недорогое.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

Фарш можно взять любой – говяжий, свиной, куриный или смесь говяжьего со свиным. Все зависит от ваших предпочтений.

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Макароны по-флотски: рецепт классический

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 136 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г макарон
  • 200 г фарша (говядина и свинина)
  • 1 средняя луковица
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Соль и молотый черный перец
  • Зелень укропа или петрушки

Способ приготовления:

  1. Отварить макароны в подсоленной воде до готовности, время от времени помешивая.
  2. Разогреть растительное масло на сковороде и добавить измельченный лук. Жарить, помешивая, до румяного цвета.
  3. Добавить к луку фарш и готовить от 10 до 15 минут, разбивая фарш лопаткой и помешивая. Посолить и поперчить по вкусу.
  4. Когда фарш будет готов, добавить в сковороду макароны и перемешать. Посыпать блюдо рубленой зеленью и подавать.

Макароны по-флотски: варианты приготовления

Существует около десятка рецептов макарон по флотски – с куриным фаршем, с томатным соусом, с тушенкой. Но классикой остаются макароны, смешанные с обжаренным говяжьим фаршем. Классика лаконична, но именно этот вкус до сих пор любят многие.

Напомним, ранее мы делились рецептом макарон по-флотски с индейкой и луком-пореем от Даши Малаховой. "Сегодня" также писали, как сварить тосканский суп с фасолью и макаронами.

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Источник: Сегодня
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