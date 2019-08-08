Как приготовить маковый торт с кремом из сливочного сыра
Рецепт вкуснейшей домашней выпечки с маком
Этот маковый торт представляет собой восхитительное сочетание мягкого бисквита и нежного крема из сливочного сыра. Десерт по желанию можно украсить колотыми орехами, а в начинку добавить лимонный сок или цедру.
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Перед подачей торту нужно обязательно дать настояться в холодильнике, чтобы он как следует пропитался кремом.
Маковый торт с кремом из сливочного сыра
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 120 г мака
- 250 мл молока
- 300 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 180 г размягченного сливочного масла
- 300 г сахара
- 1 ст.л. ванильного сахара
- 3 белка комнатной температуры
- Соль
Для крема:
- 350 г маскарпоне
- 175 г сахарной пудры
- 1 ст.ложка ванильного сахара
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Способ приготовления:
- Молоко налить в кастрюльку и довести до кипения на медленном огне. Убрать с плиты и добавить мак. Дать остыть.
- Разогреть духовку до 180 С.
- Просеять муку, соль и разрыхлитель.
- Взбить мягкое сливочное масло с 250 г сахара и 1 ст. л. ванильного сахара. Добавить просеянную муку и хорошо перемешать до однородного состояния.
- Влить молоко и еще раз хорошо перемешать.
- Взбить белки с 50 г оставшегося сахара в устойчивую пену.
- Осторожно перемешать белки с тестом движениями снизу вверх.
- Вылить тесто в форму диаметром 26 см, застеленную бумагой для выпечки, и выпекать в течение 1 часа. Проверить готовность зубочисткой.
- Достать корж из формы и остудить. Разрезать на две части.
- Приготовить крем, взбив сахарную пудру с маскарпоне и ванильным сахаром. Если крем получился слишком густым, разбавить его сливками по вкусу.
- Смазать первый корж примерно 1/3 крема, выложить сверху второй корж и смазать всю поверхность торта оставшимся кремом.
- Поставить маковый торт в холодильник на несколько часов.
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Источник: Сегодня