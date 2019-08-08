Как приготовить маковый торт с кремом из сливочного сыра

Рецепт вкуснейшей домашней выпечки с маком

Торт маковый с кремом Фото: Depositphotos

Этот маковый торт представляет собой восхитительное сочетание мягкого бисквита и нежного крема из сливочного сыра. Десерт по желанию можно украсить колотыми орехами, а в начинку добавить лимонный сок или цедру.

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Перед подачей торту нужно обязательно дать настояться в холодильнике, чтобы он как следует пропитался кремом.

Маковый торт с кремом из сливочного сыра

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

120 г мака

250 мл молока

300 г муки

10 г разрыхлителя

180 г размягченного сливочного масла

300 г сахара

1 ст.л. ванильного сахара

3 белка комнатной температуры

Соль

Для крема:

350 г маскарпоне

175 г сахарной пудры

1 ст.ложка ванильного сахара

Способ приготовления:

Молоко налить в кастрюльку и довести до кипения на медленном огне. Убрать с плиты и добавить мак. Дать остыть. Разогреть духовку до 180 С. Просеять муку, соль и разрыхлитель. Взбить мягкое сливочное масло с 250 г сахара и 1 ст. л. ванильного сахара. Добавить просеянную муку и хорошо перемешать до однородного состояния. Влить молоко и еще раз хорошо перемешать. Взбить белки с 50 г оставшегося сахара в устойчивую пену. Осторожно перемешать белки с тестом движениями снизу вверх. Вылить тесто в форму диаметром 26 см, застеленную бумагой для выпечки, и выпекать в течение 1 часа. Проверить готовность зубочисткой. Достать корж из формы и остудить. Разрезать на две части. Приготовить крем, взбив сахарную пудру с маскарпоне и ванильным сахаром. Если крем получился слишком густым, разбавить его сливками по вкусу. Смазать первый корж примерно 1/3 крема, выложить сверху второй корж и смазать всю поверхность торта оставшимся кремом. Поставить маковый торт в холодильник на несколько часов.

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