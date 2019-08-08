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Как приготовить маковый торт с кремом из сливочного сыра

Рецепт вкуснейшей домашней выпечки с маком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Торт маковый с кремом
Торт маковый с кремом
Фото: Depositphotos

Этот маковый торт представляет собой восхитительное сочетание мягкого бисквита и нежного крема из сливочного сыра. Десерт по желанию можно украсить колотыми орехами, а в начинку добавить лимонный сок или цедру.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Перед подачей торту нужно обязательно дать настояться в холодильнике, чтобы он как следует пропитался кремом. 

Маковый торт с кремом из сливочного сыра

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 120 г мака
  • 250 мл молока
  • 300 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 180 г размягченного сливочного масла
  • 300 г сахара
  • 1 ст.л. ванильного сахара
  • 3 белка комнатной температуры
  • Соль

Для крема:

  • 350 г маскарпоне
  • 175 г сахарной пудры
  • 1 ст.ложка ванильного сахара

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Способ приготовления:

  1. Молоко налить в кастрюльку и довести до кипения на медленном огне. Убрать с плиты и добавить мак. Дать остыть.
  2. Разогреть духовку до 180 С.
  3. Просеять муку, соль и разрыхлитель.
  4. Взбить мягкое сливочное масло с 250 г сахара и 1 ст. л. ванильного сахара. Добавить просеянную муку и хорошо перемешать до однородного состояния.
  5. Влить молоко и еще раз хорошо перемешать.
  6. Взбить белки с 50 г оставшегося сахара в устойчивую пену.
  7. Осторожно перемешать белки с тестом движениями снизу вверх.
  8. Вылить тесто в форму диаметром 26 см, застеленную бумагой для выпечки, и выпекать в течение 1 часа. Проверить  готовность  зубочисткой.
  9. Достать корж из формы и остудить. Разрезать на две части. 
  10. Приготовить крем, взбив сахарную пудру с маскарпоне и ванильным сахаром. Если крем получился слишком густым, разбавить его сливками по вкусу. 
  11. Смазать первый корж примерно 1/3 крема, выложить сверху второй корж и смазать всю поверхность торта оставшимся кремом.
  12. Поставить маковый торт в холодильник на несколько часов.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с маковой начинкой и сметаной. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с маком и сметанным муссом.

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Источник: Сегодня
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