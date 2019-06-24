Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов
Узнайте, как вкусно сварить малиновое варенье
Варенье из малины – одна из самых популярных заготовок на зиму. Оно не только вкусное, но и очень полезное. В его состав входят такие макро- и микроэлементы, как железо, калий, кальций, фосфор, натрий и магний.
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Варенье из малины богато и витаминами, среди которых C, A, B1, B2, PP, E и бета-каротин. Оно помогает при простуде, снимает головную боль и разжижает кровь, и при этом не имеет практически никаких противопоказаний. Как варить малиновое варенье на зиму, читайте в нашей статье.
Малиновое варенье "Пятиминутка"
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Собрать и перебрать ягоды малины.
- Засыпать сахаром и перемолоть блендером.
- Перелить в кастрюлю, поставить варить на средний огонь и довести до кипения. Снять пену.
- Варить на медленном огне 5 минут.
- Готовое горячее варенье разлить по чистым баночкам. Закрыть крышками и убрать остывать.
Варенье из малины без сахара на фруктозе
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 0.5 л воды
- 650 г фруктозы
Рецепт приготовления:
- Малину промыть и перебрать.
- Смешать фруктозу и воду, приготовить сироп.
- Добавить подготовленную малину и варить на медленном огне в течение 7 минут.
- Готовое варенье переложить в банки и закрыть крышками. Банки рекомендуется простерилизовать. Хранить варенье без сахара нужно в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Густое малиновое варенье
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1.5 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Малину перебрать. Если ягоды только что собраны с куста, промывать их не нужно.
- Засыпать малину сахаром, чередуя: стакан малины, затем стакан сахара. Оставить на 3-4 часа, чтобы выделился сок.
- Получившийся сок слить в большую кастрюлю. Поставить на огонь и варить 10-15 минут. Это нужно, чтобы варенье не было водянистым.
- В полученный сироп добавить малину, перемешать, довести до кипения, снять пенку и варить 15 минут.
- Готовое горячее малиновое варенье разлить по стерилизованным баночкам.
Совет: Малиновое варенье можно варить в пропорции 1:1, но с большим количеством сахара оно получается более густым.
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Малиновое варенье: рецепт джема
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Малину перебрать, удалить плодоножки и взвесить. Затем тщательно промыть.
- Засыпать ягоды половиной нормы сахара (500 г) и поставить в холодильник на ночь, чтобы малина пустила сок.
- Утром отделить ягоды от сиропа. В сироп добавить оставшиеся 500 г сахара и довести до кипения.
- Положить ягоды в сироп и на среднем огне варить 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену.
- Чтобы проверить готовность варенья, в плоскую тарелку выложить ложку джема, остудить. Провести ложкой или пальцем через середину: если джем не растекается, он готов.
- Разложить варенье в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в темном месте.
Рецепт малинового варенье без косточек
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1.2 кг сахара
- 1 неполный стакан воды
Рецепт приготовления:
- Малину помыть, отправить в кастрюлю и добавить воду. Варить минут 15, чтобы ягоды размягчились.
- Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной в два раза, удалить косточки.
- Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течении часа. В процессе приготовления нужно снимать пену.
- Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки, закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть полотенцем и дать остыть.
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