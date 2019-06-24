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Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Узнайте, как вкусно сварить малиновое варенье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Варенье из малины на зиму Фото: pixabay.com
Варенье из малины на зиму
Фото: pixabay.com

Варенье из малины – одна из самых популярных заготовок на зиму. Оно не только вкусное, но и очень полезное. В его состав входят такие макро- и микроэлементы, как железо, калий, кальций, фосфор, натрий и магний.

Смотрите видео, как приготовить быстрый малиновый квас:

Варенье из малины богато и витаминами, среди которых C, A, B1, B2, PP, E и бета-каротин. Оно помогает при простуде, снимает головную боль и разжижает кровь, и при этом не имеет практически никаких противопоказаний. Как варить малиновое варенье на зиму, читайте в нашей статье.

Малиновое варенье "Пятиминутка"

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Быстрое варенье из малины
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Собрать и перебрать ягоды малины.
  2. Засыпать сахаром и перемолоть блендером.
  3. Перелить в кастрюлю, поставить варить на средний огонь и довести до кипения. Снять пену.
  4. Варить на медленном огне 5 минут.
  5. Готовое горячее варенье разлить по чистым баночкам. Закрыть крышками и убрать остывать.

Варенье из малины без сахара на фруктозе

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Малиновое варенье без сахара
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 0.5 л воды
  • 650 г фруктозы

Рецепт приготовления:

  1. Малину промыть и перебрать.
  2. Смешать фруктозу и воду, приготовить сироп.
  3. Добавить подготовленную малину и варить на медленном огне в течение 7 минут.
  4. Готовое варенье переложить в банки и закрыть крышками. Банки рекомендуется простерилизовать. Хранить варенье без сахара нужно в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Густое малиновое варенье

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Варенье из малины густое
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1.5 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Малину перебрать. Если ягоды только что собраны с куста, промывать их не нужно.
  2. Засыпать малину сахаром, чередуя: стакан малины, затем стакан сахара. Оставить на 3-4 часа, чтобы выделился сок.
  3. Получившийся сок слить в большую кастрюлю. Поставить на огонь и варить 10-15 минут. Это нужно, чтобы варенье не было водянистым.
  4. В полученный сироп добавить малину, перемешать, довести до кипения, снять пенку и варить 15 минут.
  5. Готовое горячее малиновое варенье разлить по стерилизованным баночкам.

Совет: Малиновое варенье можно варить в пропорции 1:1, но с большим количеством сахара оно получается более густым. 

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Малиновое варенье: рецепт джема

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Варенье из малины
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Малину перебрать, удалить плодоножки и взвесить. Затем тщательно промыть.
  2. Засыпать ягоды половиной нормы сахара (500 г) и поставить в холодильник на ночь, чтобы малина пустила сок.
  3. Утром отделить ягоды от сиропа. В сироп добавить оставшиеся 500 г сахара и довести до кипения.
  4. Положить ягоды в сироп и на среднем огне варить 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену.
  5. Чтобы проверить готовность варенья, в плоскую тарелку выложить ложку джема, остудить. Провести ложкой или пальцем через середину: если джем не растекается, он готов.
  6. Разложить варенье в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в темном месте.

Рецепт малинового варенье без косточек

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Варенье из малины без косточек
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1.2 кг сахара
  • 1 неполный стакан воды

Рецепт приготовления:

  1. Малину помыть, отправить в кастрюлю и добавить воду. Варить минут 15, чтобы ягоды размягчились.
  2. Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной в два раза, удалить косточки.
  3. Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течении часа. В процессе приготовления нужно снимать пену. 
  4. Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки, закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть полотенцем и дать остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить на зиму малосольные огурцы. "Сегодня" также рассказывали, как законсервировать кабачки по-корейски на зиму.

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Источник: Сегодня
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