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Как приготовить малиновый чизкейк с желе

Сегодня, 19:08

Этот нежный летний десерт покорит вас своим вкусом

Малиновый чизкейк – легкий и очень вкусный десерт, который можно приготовить летом. Вам нужно будет сделать основу из печенья и слегка подсушить ее в духовке. Затем приготовить желе из сливочного сыра, вылить его в форму и дать застыть.

После чего следует равномерно разложить сверху подготовленные ягоды и залить их желе из пакетика. И, наконец, дать чизкейку хорошо охладиться.

Малиновый чизкейк с желе

Малиновый чизкейк с желе
Малиновый чизкейк с желе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 275 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

  • 150 печенья
  • 60-70 сливочного масла

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Для начинки:

  • 9 г желатина
  • 375 г сливочного сыра
  • 1/3 стакана сахарной пудры
  • 1/2 стакана сливок 20%

Для желейного слоя:

  • 90 г малинового желе
  • 300 мл кипятка
  • 300-500 г свежей малины

Смотрите видео, как приготовить диетический чизкейк без сахара:

Способ приготовления:

  1. Возьмите форму диаметром 20 см, застелите дно бумагой для выпечки.
  2. Печенье измельчите в крошку с помощью блендера, смешайте с растопленным сливочным маслом. Утрамбуйте на дно формы. Поставьте в холодильник или запеките в духовке 10-15 минут при 180 ºС.
  3. Замочите желатин в небольшом количестве воды. Сливочный сыр взбейте с сахарной пудрой и сливками.
  4. Желатин растопите в микроволновке (не кипятите) и тонкой струйкой влейте в сырную массу, взбивая миксером. Перелейте на основу и поставьте в холодильник застывать на 3-4 часа.
  5. Малину очень аккуратно помойте и обсушите. Нарежьте тонкими пластинками и красиво выложите на застывшую начинку.
  6. Разведите пакетик малинового желе в кипятке, немного остудите. Перелейте в чашку с носиком и медленно вылейте на ягоды, чтобы желе едва их покрывало. Если будут остатки, вылейте их или поставьте в холодильник застывать.
  7. Поставьте чизкейк еще на 4-6 часов в холодильник или пока малиновое желе не застынет.

Как достать чизкейк из из формы

Проведите тонким ножом вдоль бортиков, и только потом их снимайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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