Как приготовить малиновый лимонад с базиликом: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт вкусного летнего напитка
Домашний лимонад – идеальный напиток для лета. Он простой в приготовлении, вкусный и очень полезный. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить необычный лимонад с фиолетовым базиликом и малиной. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Базиликово-малиновый лимонад
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Базилик фиолетовый
- 200 г коричневого сахара
- 250 г малины
- 1/2 шт. лимона
- 400 мл воды
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Способ приготовления:
- Для начала вскипятите воду, перелейте ее в большую миску.
- Добавьте листья базилика, нарезанный кружочками лимон, сахар и раздавленную малину.
- Перемешайте, накройте и дайте настояться в течение часа.
- Процедите, подавайте лимонад охлажденным.
Полезный совет
Вы можете добавить в стакан кубики льда, малину, листики мяты и кружочки лимона.
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать лимонад с вишней.
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