Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить малиновый лимонад с базиликом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:15

Рецепт вкусного летнего напитка

Домашний лимонад – идеальный напиток для лета. Он простой в приготовлении, вкусный и очень полезный. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить необычный лимонад с фиолетовым базиликом и малиной. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Базиликово-малиновый лимонад

Малиновый лимонад
Малиновый лимонад
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Базилик фиолетовый
  • 200 г коричневого сахара
  • 250 г малины
  • 1/2 шт. лимона
  • 400 мл воды

Читайте также:
Фруктовый кефир: рецепт освежающего летнего напитка

Способ приготовления:

  1. Для начала вскипятите воду, перелейте ее в большую миску.
  2. Добавьте листья базилика, нарезанный кружочками лимон, сахар и раздавленную малину.
  3. Перемешайте, накройте и дайте настояться в течение часа.
  4. Процедите, подавайте лимонад охлажденным.

Полезный совет

Вы можете добавить в стакан кубики льда, малину, листики мяты и кружочки лимона.

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером Как приготовить малиновый чизкейк без выпечки Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов Кростата с шелковицей: как испечь летний итальянский пирог
малина лимонад рецепт Григорий Герман базилик
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стакан фарша и кабачки: можно готовить все лето и не надоедает
Стакан фарша и кабачки: можно готовить все лето и не надоедает
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Сегодня, 10:58Fun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

Сегодня, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Сегодня, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

Вчера, 17:13Events

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Вчера, 15:53Food

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:27Техно

На Юпитере обнаружен аномального размера объект: фото

Вчера, 13:10Food

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

4 июляFun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

3 июляШоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

Новости партнеров

Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять