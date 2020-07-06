Как приготовить малиновый лимонад с базиликом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного летнего напитка

Домашний лимонад – идеальный напиток для лета. Он простой в приготовлении, вкусный и очень полезный. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить необычный лимонад с фиолетовым базиликом и малиной. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Базиликово-малиновый лимонад

Малиновый лимонад Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Базилик фиолетовый

200 г коричневого сахара

250 г малины

1/2 шт. лимона

400 мл воды

Способ приготовления:

Для начала вскипятите воду, перелейте ее в большую миску. Добавьте листья базилика, нарезанный кружочками лимон, сахар и раздавленную малину. Перемешайте, накройте и дайте настояться в течение часа. Процедите, подавайте лимонад охлажденным.

Полезный совет

Вы можете добавить в стакан кубики льда, малину, листики мяты и кружочки лимона.

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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